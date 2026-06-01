Potvrzeno! Serena Williamsová se ve 44 letech vrací. Hrát bude už příští týden

Autor:
  16:41
Zatím poslední zápas absolvovala na US Open 2022. Tehdy mluvila o tom, že se ze světa tenisu „vyvíjí pryč“. Teď se legendární Američanka Serena Williamsová na kurty vrací. Ve 44 letech. Travnatý turnaj v londýnském Queen’s Clubu, který začíná už za týden, v pondělí odhalil, že jí udělil divokou kartu do čtyřhry.
Serena Williamsová během třetího kola US Open.

Serena Williamsová během třetího kola US Open. | foto: AP

Dojatá Serena Williamsová se loučí s US Open a tím i s celou tenisovou kariérou.
Dojatá Serena Williamsová se loučí s US Open a tím i s celou tenisovou kariérou.
Serena Williamsová se loučí s US Open a tím i s celou tenisovou kariérou.
Serena Williamsová podává během třetího kola US Open.
20 fotografií

O comebacku vítězky 23 grandslamů a jedné z nejlepších hráček historie se začalo spekulovat od loňského prosince, kdy vyšlo najevo, že se znovu zapsala do antidopingového programu, což je nutná podmínka pro účast na profesionálních turnajích.

Američanka tehdy ještě mlžila a říkala, že návrat neplánuje, ale v pondělí sama potvrdila, že spekulace jsou pravdivé. Na své sociální sítě umístila tajemné video s popiskem „dobré zprávy se šíří rychle“.

V krátkém příspěvku natočila, že jí neustále zvoní telefon, kvůli čemuž si prý bude muset změnit číslo. Zřejmě jako narážku, že se jí v poslední době všichni na návrat vyptávali.

Krátce nato Britská tenisová asociace zveřejnila, že legendární tenistka bude hrát čtyřhru na podniku kategorie WTA 500 v Queen’s Clubu, který začíná v pondělí 8. června. Podle dřívějších informací by spoluhráčkou Williamsové měla být teprve devatenáctiletá Kanaďanka Victoria Mboková.

„Queen’s Club se zdá být ideálním místem pro začátek této další kapitoly. Tráva mi přinesla jedny z nejdůležitějších okamžiků kariéry a jsem nadšená, že se mohu vrátit na jednom z nejikoničtějších míst tohoto sportu,“ řekla Williamsová v prohlášení.

Po londýnském turnaji je v kalendáři další travnatá „pětistovka“ v Berlíně a za necelý měsíc startuje Wimbledon, který Američanka sedmkrát vyhrála, naposledy před deseti lety. Zřejmě tedy svůj návrat dopředu plánovala právě na tento grandslam.

Pokud projeví zájem, všechny tyto turnaje by jí s žádostí o divokou kartu měly vyhovět, přitáhla by k nim totiž enormní pozornost. Zatím není jasné, zda by na nich startovala i ve dvouhře, v deblu se může spojit se starší sestrou Venus, která kariéru ještě neukončila.

Stejně tak se zatím neví, jak dlouho by její návrat měl trvat. Možná nemá přesný plán ani ona sama. Zřejmě bude záležet na tom, jak se jí bude dařit.

Její comeback je každopádně pro tenisový a vlastně i celý sportovní svět zprávou číslo jedna.

Vyhraje Serena Williamsová po návratu grandslam?

celkem hlasů: 147

Nejen že se vrací mimořádná šampionka, Williamsová je zároveň celebritou, jejíž vliv daleko přesahuje prostředí kurtů. Láká diváky, sponzory, média.

Je tedy jasné, že každý její krok zpátky do světa sportu, v němž přepsala historii, bude doprovázet velký poprask.

Jenže hlavní otázka zní: jak se jí bude dařit?

Dokáže v pokročilém sportovním věku a po téměř čtyřleté pauze bez ostrých zápasů, během níž navíc porodila druhou dceru, stačit mladším soupeřkám?

Blíží se senzační comeback? Serena Williamsová se údajně vrátí už za pár dní

Fyzicky sice vypadá fit, ale rozhodně ji nečeká snadný úkol. Stačí vzpomenout, jak se při loňském návratu trápila Petra Kvitová, a ta je o devět let mladší.

Williamsová sice zpočátku může těžit z aury svého jména, která může některé protivnice roztřást, ale zápasy si bude muset odpracovat.

Nicméně podle všeho se na návrat poctivě připravovala a vzhledem k předlouhému výčtu jejích úspěchů ji nelze odepisovat. Její opětovná přítomnost na turnajích jistě přinese spoustu zajímavých momentů. A tak mimořádná hráčka jako ona se nebude chtít jen zúčastnit, jistě bude mít vysoké ambice.

Takto Serena W. mávala fanouškům po konci na US Open 2022, kde hrála dosud poslední zápasy.

K návratu ji mohl motivovat i fakt, že ženský tenis v poslední době nemá vyloženě dominantní vládkyni. Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková, Jelena Rybakinová i Coco Gauffová občas nečekaně zakolísají. Probíhající Roland Garros je toho důkazem.

Před čtyřletou pauzou, kterou nyní ukončí, Williamsová marně útočila na 24. grandslam, kterým by vyrovnala rekord Margaret Courtové a Novaka Djokoviče. Může mít pro svůj návrat až tak smělé cíle?

Na okruhu se potká se svou o rok starší sestrou Venus, je tedy velmi pravděpodobné, že se opět dá dohromady legendární deblový pár, který společně ovládl 14 grandslamů a troje olympijské hry.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Knutsonová vs. GarlandováTenis - - 1. 6. 2026:Knutsonová vs. Garlandová //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 2.02
  • -
  • 1.72
Bautista-Agut vs. BartoňTenis - - 2. 6. 2026:Bautista-Agut vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
2. 6. 10:00
  • 1.71
  • -
  • 2.03
Mrva vs. SvrčinaTenis - - 2. 6. 2026:Mrva vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
2. 6. 10:00
  • 3.51
  • -
  • 1.25
Siniaková, Townsendová vs. Kempenová, KlepačováTenis - - 2. 6. 2026:Siniaková, Townsendová vs. Kempenová, Klepačová //www.idnes.cz/sport
2. 6. 11:00
  • 1.05
  • -
  • 9.37
Nouza, Oberleitner vs. Bolelli, VavassoriTenis - - 2. 6. 2026:Nouza, Oberleitner vs. Bolelli, Vavassori //www.idnes.cz/sport
2. 6. 11:00
  • 3.56
  • -
  • 1.28
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Z kvalifikace až do čtvrtfinále. Polka Chwaliňská na Roland Garros nezastavuje

Polská tenistka Chwaliňská se z kvalifikace dostala až mezi nejlepších osm na...

Polka Maja Chwaliňská, až 114. tenistka světového žebříčku, postoupila z kvalifikace do čtvrtfinále Roland Garros. Ve 4. kole porazila čtyřiadvacetiletá hráčka 6:3, 6:2 domácí Francouzku Diane...

1. června 2026  17:17

Jeden z lepších výkonů. Čtenáři ocenili Hložka, nejhorší tři slávisté či Višinský

Čeští fotbalisté před přípravným utkáním proti Kosovu

Tradičně se nebáli kritizovat. Čtenáři v anketě iDNES.cz hodnotili přípravné utkání českých fotbalistů s Kosovem (2:1) před odjezdem na mistrovství světa. Výkon byl podle nich slušný, ale o poznání...

1. června 2026  16:42

Potvrzeno! Serena Williamsová se ve 44 letech vrací. Hrát bude už příští týden

Serena Williamsová během třetího kola US Open.

Zatím poslední zápas absolvovala na US Open 2022. Tehdy mluvila o tom, že se ze světa tenisu „vyvíjí pryč“. Teď se legendární Američanka Serena Williamsová na kurty vrací. Ve 44 letech. Travnatý...

1. června 2026  16:41

Nejsem tím pravým. Šéf švýcarského svazu po nešťastném finále hokejistů rezignoval

Šéf švýcarského hokejového svazu Urs Kessler

Ač Švýcaři zažili patrně nejlepší mistrovství světa v historii, dopadli stejně jako v letech předešlých. Stříbro, to už není úspěch, ještě navíc doma. A tamní svaz se po porážce ve finále s Finskem...

1. června 2026  16:20

Nadal odhalil svůj žebříček největších sportovních legend. Federer na něm chybí

Bývalý španělský tenista Rafael Nadal na slavnostním udílení cen Akademie...

Tenisový šampion Rafael Nadal dobře ví, co znamená stát se sportovní legendou. Přesto když pro Netflix Sports skládal svou osobní desítku největších ikon, sám zůstal stranou a vybral jména napříč...

1. června 2026  15:50

Ohromný smolař, tahouni i norský hrdina. Jak vypadá výběr největších hvězd z MS?

Aleksander Barkov s pohárem pro mistry světa, předává mu prezident Mezinárodní...

Na turnaji táhli a oslnili. Řada z nich „jen“ naplnila očekávání, další překvapili. Sedm jmen se ale ve výběrech novinářů a ředitelství hokejového mistrovství opakovalo nejčastěji. Hokejová redakce...

1. června 2026  15:35

VIDEO: Tuláček zdolal Horu, islandskému silákovi sebral světový rekord se sudem

Vladislav Tuláček s hvězdou seriálu Hry o trůny, silákem Thorem Björnssonem

Jeden den, dva rekordy – získaný i ztracený pro legendárního siláka Hafthora Björnssona. Pikantní je navíc to, že jeden z nich padl v Česku, o druhý ho však Čech připravil. Vladislav Tuláček...

1. června 2026  15:31

Adidas odhalil kolekci pro MS ve fotbale. Oprášil úspěšný nápad z roku 2002

Nová kolekce Adidasu a Coca-Coly pro nadcházející MS ve fotbale navazuje na...

Světový šampionát ve fotbale startuje za několik dní a velké značky postupně představují speciální kolekce, které mají fanoušky na tuto akci. Adidas tentokrát vsadil na nostalgii, návrat ke...

1. června 2026  14:40

Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól.

Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední zkušební zápasy a trenéři oznamují nominace. V našem průběžně aktualizovaném přehledu najdete soupisky všech zemí, které se...

1. června 2026  14:22

Nelze ho nahradit. Finové opěvují Barkova, maminka zlatého střelce po gólu omdlela

Aleksander Barkov přijíždí s trofejí pro mistry světa k finským spoluhráčům.

Nepřipisoval si zásluhy. Ani ve chvíli, kdy se mu na krku houpala zlatá medaile pro vítěze mistrovství světa. „Že bych já byl klíčem k úspěchu? Tak to nevidím,“ pousmál se po finále se Švýcarskem...

1. června 2026  14:20

Čeští fotbalisté už jsou v dějišti MS, po nočním letu dorazili do New Yorku

Čeští fotbalisté se radují z gólu Adama Hložka.

Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa v USA. Reprezentanti po nočním letu dorazili do New Yorku, ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti...

1. června 2026  13:35

Zfušovaná práce, soupeř Čechů neodletěl na šampionát. Jsme za blázny, zuřil ministr

Jihoafričtí fotbalisté slaví postup na mistrovství světa.

V neděli měli odletět do dějiště mistrovství světa stejně jako jejich soupeři z Česka. Jenže výprava s fotbalisty Jihoafrické republiky zůstala kvůli potížím s vízy trčet doma a místo cesty do...

1. června 2026  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.