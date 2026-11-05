Prestižní podnik pro osm nejlepších hráček roku začne sice až v neděli, nicméně už nyní má o zápletku postaráno.
„Je dobrá holka, ale potřebuje dospět,“ říkala Pegulaová o Andrejevové svému kouči během středečního tréninku. Ruska v ten moment právě opouštěla kurt, zatímco Američanka na něm ještě zůstala a procvičovala si podání.
A během toho filtrovala poznatky, které se v ní během tréninku nahromadily. Hovořila s lehkým úsměvem, ale rozčileným hlasem.
Zmiňovala typické chování Andrejevové, která je v pouhých devatenácti letech světovou trojkou a letos ovládla Roland Garros, ale zároveň proslula častými výbuchy vzteku či nadávkami směrem k publiku.
A Pegulaová zkritizovala i její trenérku, bývalou šampionku Wimbledonu Conchitu Martínezovou.
„Kdyby má hráčka zrovna odehrála čtyři skvělé gamy, vedla 4:0, ale pak se naštvala a střílela po mně míčky... Řekla bych jí, ať se mnou takhle nemluví. Conchita v ní tohle ještě podporuje. Vždycky se ke mně chovala hezky, ale teď u mě trochu ztratila respekt.“
Dvaatřicetiletá Američanka, momentálně světová pětka, poté Rusku pochválila, že disponuje výtečnými tenisovými kvalitami. Ale dodala, že k dosažení ještě lepších výsledků jí brání právě psychická nestabilita.
„Kdyby měla mentalitu jako Coco, je lepší než ona,“ prohlásila Pegulaová v narážce na krajanku Gauffovou, ve 22 letech dvojnásobnou grandslamovou šampionku.
Na nadcházejícím Turnaji mistryň se Američanka s Ruskou ve skupině nestřetnou. Nejspíš proto si také domluvily společný trénink. Ale je otázka, jestli po tomto incidentu ještě nějaký přidají. A jak spolu budou vycházet, až se budou v Indian Wells a na dalších akcích potkávat.