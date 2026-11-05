Potřebuje dospět. Pegulaová zkritizovala chování Andrejevové i její trenérky

Autor:
  13:05
Američanka Jessica Pegulaová se napřahuje k úderu ve druhém kole US Open.

Američanka Jessica Pegulaová se napřahuje k úderu ve druhém kole US Open. | foto: Reuters

Američanka Jessica Pegulaová spěchá za balonkem v semifinále US Open.
Američanka Jessica Pegulaová spěchá za balonkem ve druhém kole US Open.
Američanka Jessica Pegulaová v prvním kole Wimbledonu.
Američanka Jessica Pegulaová v prvním kole Wimbledonu.
10 fotografií
Zdánlivě běžný trénink před začátkem tenisového Turnaje mistryň v Indian Wells vyvolal velké pozdvižení. Ruchové mikrofony zachytily, jak Američanka Jessica Pegulaová dosti nevybíravě hovoří o mladé Rusce Miře Andrejevové.

Prestižní podnik pro osm nejlepších hráček roku začne sice až v neděli, nicméně už nyní má o zápletku postaráno.

„Je dobrá holka, ale potřebuje dospět,“ říkala Pegulaová o Andrejevové svému kouči během středečního tréninku. Ruska v ten moment právě opouštěla kurt, zatímco Američanka na něm ještě zůstala a procvičovala si podání.

A během toho filtrovala poznatky, které se v ní během tréninku nahromadily. Hovořila s lehkým úsměvem, ale rozčileným hlasem.

Zmiňovala typické chování Andrejevové, která je v pouhých devatenácti letech světovou trojkou a letos ovládla Roland Garros, ale zároveň proslula častými výbuchy vzteku či nadávkami směrem k publiku.

A Pegulaová zkritizovala i její trenérku, bývalou šampionku Wimbledonu Conchitu Martínezovou.

„Kdyby má hráčka zrovna odehrála čtyři skvělé gamy, vedla 4:0, ale pak se naštvala a střílela po mně míčky... Řekla bych jí, ať se mnou takhle nemluví. Conchita v ní tohle ještě podporuje. Vždycky se ke mně chovala hezky, ale teď u mě trochu ztratila respekt.“

Ruska Mirra Andrejevová zuří ve třetím kole turnaje v Indian Wells.

Dvaatřicetiletá Američanka, momentálně světová pětka, poté Rusku pochválila, že disponuje výtečnými tenisovými kvalitami. Ale dodala, že k dosažení ještě lepších výsledků jí brání právě psychická nestabilita.

„Kdyby měla mentalitu jako Coco, je lepší než ona,“ prohlásila Pegulaová v narážce na krajanku Gauffovou, ve 22 letech dvojnásobnou grandslamovou šampionku.

Na nadcházejícím Turnaji mistryň se Američanka s Ruskou ve skupině nestřetnou. Nejspíš proto si také domluvily společný trénink. Ale je otázka, jestli po tomto incidentu ještě nějaký přidají. A jak spolu budou vycházet, až se budou v Indian Wells a na dalších akcích potkávat.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Valentová vs. EalaováTenis - Osmifinále - 5. 11. 2026:Valentová vs. Ealaová //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 3:3
  • 2.71
  • -
  • 1.45
Mrva vs. FaurelTenis - Osmifinále - 5. 11. 2026:Mrva vs. Faurel //www.idnes.cz/sport
Živě4:4
  • 1.51
  • -
  • 2.53
Svrčina vs. Mpetshi PerricardTenis - Osmifinále - 5. 11. 2026:Svrčina vs. Mpetshi Perricard //www.idnes.cz/sport
5. 11. 17:00
  • 1.97
  • -
  • 1.76
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly

Sportovci oslavili Halloween

Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Potřebuje dospět. Pegulaová zkritizovala chování Andrejevové i její trenérky

Američanka Jessica Pegulaová se napřahuje k úderu ve druhém kole US Open.

Zdánlivě běžný trénink před začátkem tenisového Turnaje mistryň v Indian Wells vyvolal velké pozdvižení. Ruchové mikrofony zachytily, jak Američanka Jessica Pegulaová dosti nevybíravě hovoří o mladé...

5. listopadu 2026  13:05

Odevzdávám dres s číslem sedm. Cristiano Ronaldo ukončil reprezentační kariéru

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se...

Jeden z nejlepších fotbalistů všech dob Cristiano Ronaldo ukončil kariéru v portugalském národním mužstvu. Po více než třiadvaceti letech, 234 zápasech a 146 gólech. Sotva jeho čísla někdo překoná....

5. listopadu 2026  12:09,  aktualizováno  12:56

Infantino má vážného vyzyvatele. FIFA chce řídit šéf japonského fotbalu Tašima

Prezident FIFA Gianni Infantino a šéf japonského fotbalu Kózó Tašima.

Gianniho Infantina vyzve příští rok ve volbách předsedy mezinárodní federace FIFA šéf japonského fotbalového svazu Kózó Tašima. Člen Rady FIFA je prvním vážným protikandidátem dlouholetého šéfa...

5. listopadu 2026  12:22

Podivné logo, sparťan v bráně i legenda Best. Znáte Třešně z Bournemouthu?

Premium
Junior Kroupi z Bournemouthu křepčí po brance proti Manchesteru City.

Není to žádný lán světa. Něco přes tisíc kilometrů, letadlem jste bez přestupů za dvě hodiny na místě. Napadlo by vás, že fotbalisté Bournemouthu ještě nikdy neletěli za soutěžním zápasem dál než ve...

5. listopadu 2026

Lovosice se bojí o svého reprezentanta: Chotěborský? Snad to nebude vážné

Lovosice, 5.9. 2026, Lovosice - Jičín, extraliga házené, hráno na zimním...

Mají pět výher v řadě a v tabulce jsou třetí, dojem z povedeného startu do extraligy ale házenkářům Lovosic kazí strach o nejlepšího střelce nejvyšší soutěže Pavla Chotěborského. Reprezentační...

5. listopadu 2026  11:30

Spokojenost jen s výhrou! Jablonec vyhlíží Rigu s Guľou, postrádat ale bude Hanuše

Hráči Jablonce slaví gól.

Po atraktivních bitvách se špičkovými evropskými celky Freiburgem a Brightonem nastoupí fotbalisté Jablonce ve čtvrtek večer v utkání 3. kola skupinové fáze Konferenční ligy v Lotyšsku proti FC Riga....

5. listopadu 2026

Velká cena Brazílie F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Lewis Hamilton z Ferrari během Velké ceny Brazílie.

Formule 1 pokračuje dvacátým závodem sezony 2026, Velkou cenou São Paula na brazilském okruhu Interlagos. Andrea Kimi Antonelli si už při předchozí Grand Prix Mexika zajistil titul mistra světa....

5. listopadu 2026  10:43

Olympijský vítěz z Pekingu se bude ženit. Partnerku požádal o ruku na Bahamách

Krasobruslaři Brandon Frazier a Mariah Bellová se zasnoubili.

Američtí krasobruslaři Brandon Frazier a Mariah Bellová se zasnoubili. Olympijský vítěz požádal svou partnerku o ruku během romantické dovolené na Bahamách.

5. listopadu 2026  10:28

Česko – Švédsko v TV: Kde sledovat Finské hokejové hry živě, kurzy

Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.

Úvodním podnikem seriálu Euro Hockey Tour jsou tradiční NOCCO Hockey Games ve Finsku (dříve Karjala Cup), do kterých národní tým vstoupí soubojem proti Švédsku na domácím ledě v Praze. V jaké sestavě...

5. listopadu 2026  10:25

Kdo bude moderovat StarDance? Kurzy na nástupce Ebena a Kostkové

Tereza Kostková a Marek Eben ve StarDance XIV (24. října 2026)

Po téměř dvaceti letech se změní moderátorské obsazení televizní soutěže StarDance. Marek Eben a Tereza Kostková oznámili, že patnáctý ročník bude jejich posledním. Kdo je v dalších ročnících...

5. listopadu 2026  10:20

Velká smůla pro Krejčího, zlomil si levý kotník. Wembanyama se zaskvěl 52 body

Vít Krejčí z Portlandu v zápase s Utahem.

Basketbalista Vít Krejčí nedohrál v NBA kvůli zranění zápas Portlandu v Phoenixu. Šestadvacetiletý český reprezentant špatně došlápl v závěru třetí čtvrtiny po souboji se soupeřem a do hry už se...

5. listopadu 2026  7:26,  aktualizováno  9:58

Bayern si pojistil nejlepšího hráče světa. Kane prodloužil smlouvu o další dva roky

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa Harry Kane prodloužil smlouvu v Bayernu Mnichov o dvě sezony. Třiatřicetiletý kanonýr, jenž měl platný kontrakt do konce aktuálního ročníku, v...

5. listopadu 2026  9:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.