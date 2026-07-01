Porážka od Krejčíkové ruskou šampionku rozplakala. Hrála skvěle, ocenila Češku

Stanislav Kučera
  21:26
Ruská tenistka Mirra Andrejevová se zlobí ve druhém kole Wimbledonu.

Ruská tenistka Mirra Andrejevová se zlobí ve druhém kole Wimbledonu. | foto: Reuters

Ruská tenistka Mirra Andrejevová se zlobí ve druhém kole Wimbledonu.
Ruska Mirra Andrejevová se soustředí na úder ve druhém kole Wimbledonu.
Ruska Mirra Andrejevová ve druhém kole Wimbledonu.
Ruska Mirra Andrejevová spěchá za balonkem ve druhém kole Wimbledonu.
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Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Jen pár minut po porážce od Barbory Krejčíkové dorazila Mirra Andrejevová na tiskovou konferenci. A bylo vidět, že ji těsný neúspěch pořád bolí. „Budu potřebovat pár dní, než to zpracuju,“ líčila, načež se na několik desítek vteřin kvůli slzám musela odmlčet. České tenistce ve druhém kole Wimbledonu podlehla 6:4, 5:7 a 4:6.

Teprve devatenáctiletá Andrejevová dorazila do Wimbledonu jen tři týdny po svém triumfu na Roland Garros. Coby světová pětka a loňská čtvrtfinalistka patřila do okruhu favoritek. Ale podobně daleké tažení jako v Paříži nepředvedla.

„Ten přesun nebyl lehký. Ale mají to tak i ostatní hráčky,“ nechtěla se vymlouvat.

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Svou českou přemožitelku, mimochodem také grandslamovou šampionku, ocenila za předvedený výkon: „Hrála skvěle. Je nevyzpytatelná soupeřka, obzvlášť na trávě. Hodně mění rytmus a její čopy a kraťasy na trávě tolik nevyskakují.“

Přesto Andrejevová dlouho mířila za postupem. V prvním setu otočila z 0:3 na 6:4 a ve druhém se dostala na stav 5:5. Chyběly jí tedy pouhé dva gamy.

„Měla jsem nějaké příležitosti, ale nedopadly pro mě dobře,“ konstatovala.

Koncovku zvládla lépe o jedenáct let starší Krejčíková, která poté ustála i vypjatý závěr třetího dějství. Když za stavu 5:3 podávala na výhru, vypracovala si celkem šest mečbolů. Ani jeden ale neproměnila, místo toho Andrejevová snížila na 4:5.

„Potom jsem cítila, že mám velkou šanci srovnat,“ popisovala Ruska.

Jenže vlastní servis také neuhájila a utkání po po dvou a tři čtvrtě hodinách ztratila. „Podáním jsem si obecně moc nepomáhala. A nakonec se to ukázalo jako rozhodující.“

Zopakovala, že bude nejspíš potřebovat několik dní, aby drsnou porážku vstřebala. „A pak se vrátím do tréninku a budu se připravovat na další turnaje.“

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