Porážka od Krejčíkové ruskou šampionku rozplakala. Hrála skvěle, ocenila Češku

Teprve devatenáctiletá Andrejevová dorazila do Wimbledonu jen tři týdny po svém triumfu na Roland Garros. Coby světová pětka a loňská čtvrtfinalistka patřila do okruhu favoritek. Ale podobně daleké tažení jako v Paříži nepředvedla.
„Ten přesun nebyl lehký. Ale mají to tak i ostatní hráčky,“ nechtěla se vymlouvat.
|
Krejčíková po bitvě srazila světovou pětku, čeká ji Bartůňková. Uspěla i Muchová
Svou českou přemožitelku, mimochodem také grandslamovou šampionku, ocenila za předvedený výkon: „Hrála skvěle. Je nevyzpytatelná soupeřka, obzvlášť na trávě. Hodně mění rytmus a její čopy a kraťasy na trávě tolik nevyskakují.“
Přesto Andrejevová dlouho mířila za postupem. V prvním setu otočila z 0:3 na 6:4 a ve druhém se dostala na stav 5:5. Chyběly jí tedy pouhé dva gamy.
„Měla jsem nějaké příležitosti, ale nedopadly pro mě dobře,“ konstatovala.
Koncovku zvládla lépe o jedenáct let starší Krejčíková, která poté ustála i vypjatý závěr třetího dějství. Když za stavu 5:3 podávala na výhru, vypracovala si celkem šest mečbolů. Ani jeden ale neproměnila, místo toho Andrejevová snížila na 4:5.
„Potom jsem cítila, že mám velkou šanci srovnat,“ popisovala Ruska.
Jenže vlastní servis také neuhájila a utkání po po dvou a tři čtvrtě hodinách ztratila. „Podáním jsem si obecně moc nepomáhala. A nakonec se to ukázalo jako rozhodující.“
Zopakovala, že bude nejspíš potřebovat několik dní, aby drsnou porážku vstřebala. „A pak se vrátím do tréninku a budu se připravovat na další turnaje.“