Porazila Siniakovou, vyzve Krejčíkovou! Bartůňkové svědčí i speciální nehty

Hlavní soutěž travnatého grandslamu zažívá dvacetiletá Bartůňková vůbec poprvé v kariéře. A ukazuje, že na zelených dvorcích patří mezi tuze nebezpečná jména.
„Rychlejší povrchy mi obecně vyhovují více. Na trávu jsem se letos vrátila po třech letech a hned na ní mám velmi dobré výsledky. Wimbledon je pro mě v tenise absolutní vrchol, strašně si to tady užívám a cítím, že se můj výkon zápas od zápasu zlepšuje,“ popisovala při setkání novináři.
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Čím jste utkání se Siniakovou rozhodla?
Hlavně aktivitou a nátlakovou hrou. Šla jsem si pro vítězství, stejně jako ve většině svých zápasů. Do utkání jsem vstoupila výborně, v prvním setu mi skvěle vycházel servis i return. To byl klíčový faktor.
Siniaková je v Česku tenisovou legendou. Pamatujete si, jestli jste ji jako malá sledovala v televizi?
Určitě. Hlavně kvůli všem těm deblovým trofejím, které získala. Je úžasná hráčka. Tohoto vítězství si nesmírně cením, protože jsem proti ní nikdy nehrála a nevěděla jsem, co přesně čekat. Jinak ji samozřejmě z televize znám, jak hrála Fed Cup a podobně.
Nastupovala jste proti ní s respektem k jejím úspěchům, nebo s nastavením, že jí jdete ukázat, co umíte?
Když jdu na kurt, popravdě mě nezajímá, kdo stojí na druhé straně. Koncentruji se výhradně na sebe a na svůj vlastní výkon. To se mi povedlo a myslím, že jsem předvedla slušný tenis.
Ve třetím kole vás čeká další zkušená Češka Barbora Krejčíková, která vyřadila světovou pětku Mirru Andrejevovou. Takže další derby.
Zahrát si s ní na Wimbledonu, který už vyhrála, pro mě bude skvělý zápas. Bez ohledu na to, jak dopadne. Proti další Češce to zase bude specifické, ale nejdůležitější bude můj vlastní výkon. Dám do toho všechno.
Jsou tyhle hráčky jako Siniaková a Krejčíková, které excelují i ve čtyřhře, v něčem ještě více nepříjemné?
Jsou nesmírně zkušené. Vědí, co a v jaký moment mají zahrát, využívají celý kurt, chodí na síť a hodně využívají čopy. Možná mám trochu podobný styl hry, protože také ráda hraju kraťasy a chodím na voleje. Takže s Bárou to bude zábava.
Nehty máte nalakované v zelené a fialové barvě, to je speciální wimbledonská kombinace?
Ano. Teď si před každým turnajem nechávám dělat něco specifického a Wimbledon je v tomto směru výjimečný. Takže ano, je to tematické.
Do třetího kola jste letos postoupila už na Australian Open, nedávno jste odehrála skvělý zápas s Arynou Sabalenkovou. Dokážete se na těch největších turnajích vybičovat k nejlepším výkonům?
Baví mě hrát před velkým publikem, ale dokážu se vybičovat všude. Nezáleží na tom, jestli jsem na Wimbledonu, nebo na Štvanici při tréninku. Velké kurty mě samozřejmě víc nabudí, ale v přístupu zásadní rozdíl není.
Může pro vás být výhodou, že už jste si atmosféru třetího kola grandslamu jednou osahala?
Mám za sebou dvě utkání a jsem dobře rozehraná. Teď už půjdu zápas od zápasu, ale už tento výsledek je pro mě obrovský úspěch.
Stihla jste v Londýně kromě tenisu i něco jiného?
Před turnajem jsem zašla na koncert Harryho Stylese. Poprvé jsem byla ve Wembley a byl to pro mě obrovský zážitek.
Navíc je to legendární fotbalový stadion, což musíte jako fanynka tohoto sportu ocenit.
Přesně tak. Jsem fanynka fotbalu i hudby. Stadion byl úplně plný. Harry tam má sérii dvanácti koncertů, což je snad nějaký rekord. Opravdu skvělý zážitek.