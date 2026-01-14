Třeba jediná Češka Linda Fruhvirtová porazila v prvním kole Španěla Pabla Carreňu, 92. hráče mužského žebříčku, načež vypadla se světovou dvojkou Jannikem Sinnerem.
Z velkých hvězd se akce zúčastnili také Carlos Alcaraz, Iga Šwiateková, Alexander Zverev či Naomi Ósakaová.
Celkem se v pavouku objevilo 48 jmen. Profesionálové, hobby hráči, muži, ženy. Všichni dohromady proti sobě, na jedinou výměnu.
Předčasná radost. Tenista slavil postup, ale zapomněl na pravidla. A prohrál
Před začátkem zápasu si zahráli kámen, nůžky, papír a vítěz si mohl vybrat, jestli bude podávat, nebo returnovat. Profesionálové měli k dispozici pouze jediný servis, aby se eliminovala jejich výhoda, amatéři obvyklé dva.
A výsledek?
Vítězství a štědrou finanční odměnu získal australský amatér Jordan Smith. Vyřadil Sinnera, který proti němu pokazil podání, i ženskou světovou čtyřku Amandu Anisimovovou.
Ve finále porazil Joannu Garlandovou, 117. hráčku žebříčku. A rázem se stal milionářem.
„Před turnajem bylo mým cílem vyhrát jenom jeden bod,“ usmíval se, když jich zvládl hned sedm v řadě. „Byl jsem hodně nervózní, ale užil jsem si to. Byl to skvělý zážitek.“
Garlandová cestou do finále zdolala Zvereva i Nicka Kyrgiose. Alcaraz zase vypadl s Marií Sakkariovou.
Zkrátka mnoho překvapení a velkolepá show, které v areně Roda Lavera přihlíželo deset tisíc lidí.
Profesionálové se smáli a skvěle se bavili. Někteří po vypadnutí dokonce zůstali u kurtu a sledovali, jak nevyzpytatelné klání dopadne. A třeba Taylor Fritz, který se soutěže neúčastnil, psal na síti X, že ho to mrzí, protože „to vypadá jako obrovská zábava“.
Dvacet čtyři světových hvězd doplnilo v turnaji osm vítězů kvalifikací australských států, osm hráčů se kvalifikovalo přímo v Melbourne a další osmička dostala divoké karty. Díky ní si zahrál například bývalý první hráč světa Marat Safin.
One Point Slam se před Australian Open hrál i loni, ale tehdy byla cena pro vítěze v přepočtu „jen“ 830 tisíc korun a z top 10 hrál pouze Andrej Rubljov. Letos už šlo o mnohem větší akci. A vzhledem k tomu, jak pozitivní reakce vyvolala, je pravděpodobné, že v ní organizátoři budou pokračovat.