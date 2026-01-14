Porazil i Sinnera. Exhibici před Australian Open vyhrál amatér, za výhru si koupí dům

Hlavní soutěže Australian Open odstartují až v neděli, ale Melbourne žije tenisem už teď. Na středu organizátoři připravili exhibiční show s názvem One Point Slam, ve které profesionálové i amatéři bojovali o milion australských dolarů, v přepočtu skoro 14 milionů korun. Háček byl v tom, že soupeři proti sobě vždy odehráli jedinou výměnu. Což přineslo velmi překvapivé výsledky.
Amatérský tenista Jordan Smith vyhrál exhibiční One Point Slam.

Amatérský tenista Jordan Smith vyhrál exhibiční One Point Slam.

Jannik Sinner právě obhájil titul na Australian Open.
Jannik Sinner právě obhájil titul na Australian Open.
Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále Australian Open.
Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále Australian Open.
Třeba jediná Češka Linda Fruhvirtová porazila v prvním kole Španěla Pabla Carreňu, 92. hráče mužského žebříčku, načež vypadla se světovou dvojkou Jannikem Sinnerem.

Z velkých hvězd se akce zúčastnili také Carlos Alcaraz, Iga Šwiateková, Alexander Zverev či Naomi Ósakaová.

Celkem se v pavouku objevilo 48 jmen. Profesionálové, hobby hráči, muži, ženy. Všichni dohromady proti sobě, na jedinou výměnu.

Předčasná radost. Tenista slavil postup, ale zapomněl na pravidla. A prohrál

Před začátkem zápasu si zahráli kámen, nůžky, papír a vítěz si mohl vybrat, jestli bude podávat, nebo returnovat. Profesionálové měli k dispozici pouze jediný servis, aby se eliminovala jejich výhoda, amatéři obvyklé dva.

A výsledek?

Vítězství a štědrou finanční odměnu získal australský amatér Jordan Smith. Vyřadil Sinnera, který proti němu pokazil podání, i ženskou světovou čtyřku Amandu Anisimovovou.

Ve finále porazil Joannu Garlandovou, 117. hráčku žebříčku. A rázem se stal milionářem.

„Před turnajem bylo mým cílem vyhrát jenom jeden bod,“ usmíval se, když jich zvládl hned sedm v řadě. „Byl jsem hodně nervózní, ale užil jsem si to. Byl to skvělý zážitek.“

Garlandová cestou do finále zdolala Zvereva i Nicka Kyrgiose. Alcaraz zase vypadl s Marií Sakkariovou.

Zkrátka mnoho překvapení a velkolepá show, které v areně Roda Lavera přihlíželo deset tisíc lidí.

Profesionálové se smáli a skvěle se bavili. Někteří po vypadnutí dokonce zůstali u kurtu a sledovali, jak nevyzpytatelné klání dopadne. A třeba Taylor Fritz, který se soutěže neúčastnil, psal na síti X, že ho to mrzí, protože „to vypadá jako obrovská zábava“.

Dvacet čtyři světových hvězd doplnilo v turnaji osm vítězů kvalifikací australských států, osm hráčů se kvalifikovalo přímo v Melbourne a další osmička dostala divoké karty. Díky ní si zahrál například bývalý první hráč světa Marat Safin.

One Point Slam se před Australian Open hrál i loni, ale tehdy byla cena pro vítěze v přepočtu „jen“ 830 tisíc korun a z top 10 hrál pouze Andrej Rubljov. Letos už šlo o mnohem větší akci. A vzhledem k tomu, jak pozitivní reakce vyvolala, je pravděpodobné, že v ní organizátoři budou pokračovat.

