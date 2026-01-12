Soutěž smíšených týmů pro něj byla prvním ostrým startem od loňského června, kdy si vážné zdravotní trable přivodil.
Jenže dlouhá absence na něm vůbec nebyla znát. Porazil soupeře z první desítky světového žebříčku Alexandera Zvereva a Taylora Fritze a také bývalého grandslamového šampiona Stana Wawrinku.
A konečně dopomohl Polsku k triumfu v prestižním klání.
„Hrál jsi úžasně a svým odhodláním jsi nás všechny inspiroval. Zlepšil jsi každý aspekt naší hry,“ velebila ho jeho hvězdná krajanka Iga Šwiateková.
Poklony mu skládala právem, neboť ji skvěle zastoupil. Šestinásobná grandslamová šampionka v semifinále se Spojenými státy i ve finále se Švýcarskem své dvouhry prohrála a tým překvapivě nepodržela.
Nicméně spolehlivý Hurkacz v obou případech zařídil vyrovnání a poté polský mix Jan Zieliňski a Katarzyna Kawová vždy přidal rozhodující bod.
„Vyhrát tuhle trofej je neuvěřitelný pocit. Hlavně potom, co jsme v předchozích dvou letech prohráli ve finále,“ připomněl Hurkacz.
Šestadvacetiletý dlouhán s dělovým servisem se tak dočkal odměny za předcházející měsíce plné bolesti a usilovné dřiny na návratu.
Tenisté Polska ovládli poprvé United Cup, ve finále porazili Švýcarsko
Po sedmiměsíční pauze vstupoval do letošní sezony až coby 83. hráč žebříčku, před rokem a půl se přitom nacházel na šesté pozici.
Teď je jasné, že pokud bude dál řádit tak jako na United Cupu, do těchto výšin se brzy znovu probojuje.
Hned ve svém prvním zápase, který odehrál přesně před týdnem, 21 esy zdeptal světovou trojku Alexandera Zvereva. A hvězdný Němec nepříznivý průběh utkání kousal jen těžko.
„On ku*va sotva chodí a podává 230 kilometrů za hodinu. Večer, když je zima. To je ku*va šílený,“ rozčiloval se rusky na lavičce během přestávky mezi gamy.
Hurkacz ho nakonec vyřídil 6:3, 6:4 a o dva dny později si poradil také s 25. tenistou světa Tallonem Griekspoorem (6:3 a 7:6).
Ve čtvrtfinále sice podlehl šestému hráči pořadí Alexi de Minaurovi (4:6, 6:4 a 4:6), ale pak skolil světovou devítku Taylora Fritze (dvakrát 7:6) a krasojízdu dotáhl ve finále proti Wawrinkovi (6:3, 3:6 a 6:3).
V součtu všech pěti dvouher vypálil úctyhodných 95 es, což je průměrně 19 na jeden duel.
„Jsem příjemně překvapen, protože po takhle dlouhé pauze nevíte, co od sebe máte čekat,“ přiznal. „Ale opravdu usilovně jsem na sobě pracoval, abych si dal šanci vrátit se na svou bývalou úroveň. Nebo možná ještě lepší.“
Jeho profesionalitu potvrzuje i jeho trenér Nicolás Massú, chilský olympijský vítěz z Atén 2004: „Hubiho nasazení je neuvěřitelné. Všechno dodržuje na sto procent. Nejen na kurtu, ale i mimo něj. Jak přistupuje k jídlu, procedurám i protahování... Myslím, že pokud máte takovéhle nastavení, dobré výsledky si zasloužíte.“
Hurkacz se pokusí skvělý návrat ještě vylepšit na blížícím se Australian Open, které začíná už v neděli. Díky United Cupu se posunul v žebříčku o 30 míst na 53. příčku. Nicméně jeho ambice a potenciál jsou mnohem vyšší.