Poláci velebí hrdinu, jenž překonal zranění a pálí esa. Zvereva zdeptal tak, až nadával

Autor:
  15:25
Vrátit se na kurty po sedmiměsíční pauze, během níž musíte se zraněným kolenem na operaci a pak intenzivně rehabilitujete? To už je samo o sobě úspěchem. A co takhle hned na prvním turnaji po comebacku vyhrát čtyři z pěti zápasů a pomoct k trofeji? Ještě lepší! Přesně tento kousek se povedl Hubertu Hurkaczovi, klíčovému tahounovi polských tenistů při vítězství v United Cupu.
Polští tenisté slaví vítězství v United Cupu. Ve finále zařídil vyrovnání...

Polští tenisté slaví vítězství v United Cupu. Ve finále zařídil vyrovnání Hubert Hurkacz (uprostřed). | foto: Reuters

Polský tenista Hubert Hurkacz se hecuje ve finále United Cupu.
Polský tenista Hubert Hurkacz podává ve finále United Cupu.
Polský tenista Hubert Hurkacz si plácá s Igou Šwiatekovou ve finále United Cupu.
Hlavní postava vítězného týmu Hubert Hurkacz.
5 fotografií

Soutěž smíšených týmů pro něj byla prvním ostrým startem od loňského června, kdy si vážné zdravotní trable přivodil.

Jenže dlouhá absence na něm vůbec nebyla znát. Porazil soupeře z první desítky světového žebříčku Alexandera Zvereva a Taylora Fritze a také bývalého grandslamového šampiona Stana Wawrinku.

A konečně dopomohl Polsku k triumfu v prestižním klání.

„Hrál jsi úžasně a svým odhodláním jsi nás všechny inspiroval. Zlepšil jsi každý aspekt naší hry,“ velebila ho jeho hvězdná krajanka Iga Šwiateková.

Polský tenista Hubert Hurkacz si plácá s Igou Šwiatekovou ve finále United Cupu.

Poklony mu skládala právem, neboť ji skvěle zastoupil. Šestinásobná grandslamová šampionka v semifinále se Spojenými státy i ve finále se Švýcarskem své dvouhry prohrála a tým překvapivě nepodržela.

Nicméně spolehlivý Hurkacz v obou případech zařídil vyrovnání a poté polský mix Jan Zieliňski a Katarzyna Kawová vždy přidal rozhodující bod.

„Vyhrát tuhle trofej je neuvěřitelný pocit. Hlavně potom, co jsme v předchozích dvou letech prohráli ve finále,“ připomněl Hurkacz.

Šestadvacetiletý dlouhán s dělovým servisem se tak dočkal odměny za předcházející měsíce plné bolesti a usilovné dřiny na návratu.

Tenisté Polska ovládli poprvé United Cup, ve finále porazili Švýcarsko

Po sedmiměsíční pauze vstupoval do letošní sezony až coby 83. hráč žebříčku, před rokem a půl se přitom nacházel na šesté pozici.

Teď je jasné, že pokud bude dál řádit tak jako na United Cupu, do těchto výšin se brzy znovu probojuje.

Hned ve svém prvním zápase, který odehrál přesně před týdnem, 21 esy zdeptal světovou trojku Alexandera Zvereva. A hvězdný Němec nepříznivý průběh utkání kousal jen těžko.

„On ku*va sotva chodí a podává 230 kilometrů za hodinu. Večer, když je zima. To je ku*va šílený,“ rozčiloval se rusky na lavičce během přestávky mezi gamy.

Hurkacz ho nakonec vyřídil 6:3, 6:4 a o dva dny později si poradil také s 25. tenistou světa Tallonem Griekspoorem (6:3 a 7:6).

Ve čtvrtfinále sice podlehl šestému hráči pořadí Alexi de Minaurovi (4:6, 6:4 a 4:6), ale pak skolil světovou devítku Taylora Fritze (dvakrát 7:6) a krasojízdu dotáhl ve finále proti Wawrinkovi (6:3, 3:6 a 6:3).

V součtu všech pěti dvouher vypálil úctyhodných 95 es, což je průměrně 19 na jeden duel.

„Jsem příjemně překvapen, protože po takhle dlouhé pauze nevíte, co od sebe máte čekat,“ přiznal. „Ale opravdu usilovně jsem na sobě pracoval, abych si dal šanci vrátit se na svou bývalou úroveň. Nebo možná ještě lepší.“

Polský tenista Hubert Hurkacz se hecuje ve finále United Cupu.
Polský tenista Hubert Hurkacz podává ve finále United Cupu.

Jeho profesionalitu potvrzuje i jeho trenér Nicolás Massú, chilský olympijský vítěz z Atén 2004: „Hubiho nasazení je neuvěřitelné. Všechno dodržuje na sto procent. Nejen na kurtu, ale i mimo něj. Jak přistupuje k jídlu, procedurám i protahování... Myslím, že pokud máte takovéhle nastavení, dobré výsledky si zasloužíte.“

Hurkacz se pokusí skvělý návrat ještě vylepšit na blížícím se Australian Open, které začíná už v neděli. Díky United Cupu se posunul v žebříčku o 30 míst na 53. příčku. Nicméně jeho ambice a potenciál jsou mnohem vyšší.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Macháč vs. DuckworthTenis - - 13. 1. 2026:Macháč vs. Duckworth //www.idnes.cz/sport
13. 1. 01:30
  • 1.56
  • -
  • 2.42
Stearnsová vs. KrejčíkováTenis - - 13. 1. 2026:Stearnsová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
13. 1. 02:00
  • 3.03
  • -
  • 1.37
Samsonovová vs. VondroušováTenis - - 13. 1. 2026:Samsonovová vs. Vondroušová //www.idnes.cz/sport
13. 1. 03:00
  • 2.06
  • -
  • 1.76
Kuo vs. ŠalkováTenis - - 13. 1. 2026:Kuo vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
13. 1. 03:00
  • 1.99
  • -
  • 1.74
Ostapenková vs. ValentováTenis - - 13. 1. 2026:Ostapenková vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
13. 1. 04:30
  • 3.25
  • -
  • 1.33
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Carrick, Solskjaer, nebo snad oba? Manchester řeší návrat k nedávné historii

Michael Carrick

Bude to po pěti letech znovu Ole Gunnar Solskjaer? Nebo fotbalisty Manchesteru United zase jen dočasně povede Michael Carrick? „Bezvládí“ v největším anglickém klubu by mělo do víkendového derby...

12. ledna 2026  14:30

Z kabiny do haly půl kilometru pěšky, led bude výborný. Co čeká Čechy v Miláně?

Radim Rulík udílí pokyny hráčům na tréninku české hokejové reprezentace v...

Ta věc se řeší už měsíce. A zdá se, že ještě chvíli bude. Hokejová aréna v Miláně, kde se má odehrát olympijský turnaj, stále nemá finální podobu. A přesvědčil se o tom i ředitel sportovního oddělení...

12. ledna 2026  14:05

Přes OnlyFans k olympijskému zlatu? Bobista volí netradiční cestu k fanouškům

Němci Johannes Lochner a Georg Fleischhauer ovládli závody dvojbobů v...

Nadcházející olympijské hry mohou pro německého bobistu Georga Fleischhauera znamenat splnění sportovního snu. Sedmatřicetiletý brzdař cílí na zlato po boku pilota Johannese Lochnera, pozornost na...

12. ledna 2026

S takovou ztrátou jsme dřív bývali druzí! Udivený Prokop se na Dakaru posunul

Martin Prokop překonává dunu v sedmé etapě Rallye Dakar.

Automobilový jezdec Martin Prokop se po 8. etapě Rallye Dakar posunul na dvanácté místo průběžného pořadí. V čele je i nadále Násir Attíja z Kataru, na kterého Prokop ztrácí 41:26 minuty. Novým...

12. ledna 2026  13:44

Hertl ztrestal bývalý tým a zapsal se do historie Vegas. Je to zvláštní, hodnotil

Tomáš Hertl si hlídá puk před napadajícím Macklinem Celebrinim.

Jak zápas plynul, napadlo ho: Tohle může být můj večer. A skutečně! Cítil nejen formu, ale i přítomnost štěstěny na vlastní straně. Puky se odrážely přesně, jak potřeboval. „Všechno mi vycházelo,...

12. ledna 2026  13:36

Fotbalové přestupy ONLINE: O Krále má zájem Panathinaikos, slávista Fully do Teplic

Sledujeme online
Záložník Espaňolu Alex Král (vlevo) blokuje Daniho Ceballose z Realu Madrid.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

9. ledna 2026  16:05,  aktualizováno  12. 1. 13:13

Čestnou stráž Barceloně dělat nebudeme! Frustrovaný Mbappé odmítl uctít soupeře

Zklamaný útočník Realu Madrid Kylian Mbappé po porážce ve finále superpoháru s...

Z reakce některých hráčů jste mohli vidět, že byli také překvapení. Poté, co si fotbalisté Realu Madrid převzali po porážce ve finále superpoháru s Barcelonou (2:3) stříbrné medaile, chtěli jít...

12. ledna 2026  13:01

Dělá si srandu? Čajkovič žasl nad výkonem Čajana, tabulku neřeší: Musíme vyhrávat

Litvínovský útočník Maxim Čajkovič se raduje z rozhodujícího gólu.

V Karlových Varech vstali z mrtvých, ale vyhráno hokejisté Litvínova zdaleka nemají. I přes nedělní výhru 4:3 po nájezdech zůstávají v extralize poslední a v závěrečných 11 kolech základní části...

12. ledna 2026  12:43

Koupil vilu rodičům, teď Littler podepsal smlouvu snů. Sponzor mu dá půl miliardy

Luke Littler se raduje z vítězství na šipkařském Grand Slamu, po kterém se stal...

Na začátku měsíce se radoval z titulu mistra světa a milionové odměny v librách, o pár dní později může slavit podruhé. Šipkař Luke Littler podepsal gigantickou smlouvu se známým partnerem, firma...

12. ledna 2026  12:36

Zkrat bývalého brankáře Slovanu. Pustil se do spoluhráčů, jednoho udeřil hlavou

Milan Borjan.

Fotbalisté al-Rijádu a al-Fajhy remizovali ve 14. kole saúdské ligy 1:1, ale samotný výsledek zůstal ve stínu vypjatého momentu v týmu domácích. Zápas poznamenal zkrat srbského brankáře Milana...

12. ledna 2026  12:33

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Rozhodčí poškodili Liberec. Nájezd proti Pardubicím měl platit, uznal šéf sudích

Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti libereckému Filipu Sandbergovi.

Rozhodčí Jan Hribik a Jakub Zeliska v nedělním utkání 41. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Libercem chybně neuznali nájezd hostujícího Filipa Sandberga. Manažer rozhodčích Vladimír Pešina...

12. ledna 2026  12:23

Něžný obr vládne. Giacomel pobláznil Itálii, ustojí tlak před domácí olympiádou?

Premium
Ital Tommaso Giacomel triumfem ve stíhacím závodě završuje vítězný hattrick.

Od naší zpravodajky v Německu Jako by snad ani nebyl Ital. Neholduje fotbalu, při rozhovoru překvapí monotónním, místy až znuděným projevem. Není excentrický a při hovoru v angličtině téměř úplně postrádá typický italský přízvuk....

12. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.