Pokrytecká WTA? Potřebujeme pomoc, shodují se pobouřené ukrajinské tenistky

Markéta Plšková
  19:21
Když ve středu ukrajinská tenistka Elina Svitolinová ve druhém kole Australian Open zdolala českou rodačku reprezentující Polsko Lindu Klimovičovou, kromě sportu už tradičně promluvila také o své rodné zemi. „Nesmí se na nás zapomenout. Potřebujeme pomoc, a když k tomu budeme moci jakkoli přispět, musíme to udělat.“
Oleksandra Olijnikovová na Australian Open

Oleksandra Olijnikovová na Australian Open | foto: Jaimi JoyReuters

Tenistka Oleksandra Olijnikovová se natahuje za míčkem na Australian Open.
Tenistka Oleksandra Olijnikovová.
Tenistka Oleksandra Olijnikovová na Australian Open.
Aryna Sabalenková se povzbuzuje ve druhém kole Australian Open.
7 fotografií

Reagovala tím i na svou krajanku Oleksandru Olijnikovovou, jež o den dříve dorazila do tiskového centra v tričku, které na sobě neslo silný vzkaz: „Potřebuji vaši pomoc s ochranou ukrajinských dětí a žen, ale tady o tom nemůžu mluvit.“

Chytla se toho dokonce i asociace WTA, která na svém webu uveřejnila emotivní článek o jejím příběhu.

Jenže právě organizaci, která zaštiťuje ženský tenisový okruh, Ukrajinky kvůli ruské válce pravidelně kritizují. Necítí od ní zastání.

„Snažila jsem se u WTA najít ochranu a spravedlnost, ale místo toho jsem musela čelit lhostejnosti a nespravedlnosti,“ vylíčila loni svou zkušenost Lesja Curenková.

Ukrajinská tenistka Lesja Curenková po utkání s běloruskou soupeřkou Arynou Sabalenkovou ve třetím kole Australian Open mává divákům.

Proti asociaci podnikla i právní kroky, obvinila ji z morální újmy. Hodně jí podle jejích slov ublížil rozhovor s tehdejším šéfem WTA Stevem Simonem.

Ukrajinkám se nelíbí ani to, že se často musí dívat, jak vítězství oslavují soupeřky ze země agresora.

Do hlavní soutěže prvního grandslamu sezony se dostalo hned jedenáct hráček, které u svého jména nemají vlajku.

Tenis na rozdíl od jiných sportů ruské a běloruské hráče nesuspenduje. Kromě Davis Cupu a Billie Jean King Cupu, které pro mnohé nejsou zase takovou prioritou, mohou na všechny turnaje.

Což se řadě lidí nelíbí. Ukrajinské tenistky od začátku války odmítají soupeřkám z Ruska a Běloruska podávat ruce.

A WTA podle nich nic nedělá.

Muchovou nezastavila ani dešťová pauza. Do třetího kola postoupila po obratu

„Se všemi na Ukrajině samozřejmě soucítíme,“ snažil se z nařčení vykroutit bývalý ředitel WTA Simon, který v prosinci skončil. Ale pro BBC rovněž dodal: „Každá hráčka, která splňuje podmínky neutrality, by měla hrát.“ Jenže jak několikrát upozornila sama světová jednička Aryna Sabalenková: „Stejně všichni vědí, že jsem z Běloruska.“

Ani ona na probíhajícím grandslamu v Melbourne, coby tenistka ze země podporující ruskou invazi, neunikla otázce na válku. „Přeji si mír, a kdybych mohla něco změnit, určitě bych to udělala. Víc k tomu nemám co říct. Jsem tu kvůli tenisu a nechci mluvit o politice.“

Podobný přístup mají i další běloruští a ruští tenisté, nikdo z nich válku přímo neodsoudil.

Olijnikovová tak pro The Age vzkázala: „Myslím si, že je velmi špatné, že Rusky a Bělorusky nejsou diskvalifikovány jako v jiných sportech.“

Tenistka Oleksandra Olijnikovová.

Nedávno sdílela svůj emotivní příběh Marta Kosťuková, která se na turnaji v Brisbane utkala ve finále se Sabalenkovou. Po zápase popsala, že její sestra je doma na Ukrajině bez tepla a vody.

Pak dostala prostor na proslov vítězka Sabalenková, která zavtipkovala na adresu svého přítele.

Uhodnete, čí promluva se dostala na sociální sítě WTA? Ano, Běloruska je světová jednička, ale řeč Kosťukové asociace zcela přešla.

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Možná si vzpomenete, jak WTA i ATP tlačily na pořadatele Wimbledonu, kteří jako jediní v roce 2022 ruské a běloruské tenisty na kurt nepustili. Tento krok vzdoru organizace následně dokonce potrestaly, když účastníkům sebraly body.

Ale jinak si snaží uchovat pozitivní image. Olijnikovová na Australian Open vyprávěla, jak její dům v Kyjevě zasáhly otřesy a že její otec bojuje na frontě. WTA si na web umístila její srdceryvný příběh i s citacemi tenistky.

Větší podpora ale chybí.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Menšík vs. JódarTenis - - 22. 1. 2026:Menšík vs. Jódar //www.idnes.cz/sport
22. 1. 01:00
  • 1.56
  • -
  • 2.49
Tjenová vs. PlíškováTenis - - 22. 1. 2026:Tjenová vs. Plíšková //www.idnes.cz/sport
22. 1. 02:30
  • 1.36
  • -
  • 3.19
Nosková vs. PrestonováTenis - - 22. 1. 2026:Nosková vs. Prestonová //www.idnes.cz/sport
22. 1. 03:00
  • 1.17
  • -
  • 5.32
Siniaková vs. AnisimovováTenis - - 22. 1. 2026:Siniaková vs. Anisimovová //www.idnes.cz/sport
22. 1. 03:30
  • 3.61
  • -
  • 1.30
Macháč vs. TsitsipasTenis - - 22. 1. 2026:Macháč vs. Tsitsipas //www.idnes.cz/sport
22. 1. 04:30
  • 1.58
  • -
  • 2.43
Fruhvirtová vs. ValentováTenis - - 22. 1. 2026:Fruhvirtová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
22. 1. 06:00
  • 4.58
  • -
  • 1.21
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

ONLINE: Pardubice otočily duel s Kometou čtyřmi góly ve druhé třetině

Sledujeme online
Brněnský brankář Stezka se snaží reagovat na akci pardubického Kousala.

Atraktivní dohrávku 22. kola přináší hokejová extraliga. Lídr z Pardubic v něm na domácím ledě čelí v repríze loňského finále mistrovské Kometě. Utkání startuje v 18 hodin a sledovat jej můžete...

21. ledna 2026  17:50,  aktualizováno  19:48

Pokrytecká WTA? Potřebujeme pomoc, shodují se pobouřené ukrajinské tenistky

Oleksandra Olijnikovová na Australian Open

Když ve středu ukrajinská tenistka Elina Svitolinová ve druhém kole Australian Open zdolala českou rodačku reprezentující Polsko Lindu Klimovičovou, kromě sportu už tradičně promluvila také o své...

21. ledna 2026  19:21

ONLINE: Galatasaray srovnalo s Atlétikem, v akci je i Frankfurt. Pak hraje Chelsea

Sledujeme online
Sorloth z Atlética oslavuje gól, kterým v semifinále španělského superpoháru s...

Předposlední kolo základní fáze Ligy mistrů. Fotbalisté istanbulského Galatasaraye v něm hostí španělské Atlético Madrid a německý Frankfurt hraje v ázerbájdžánském Karabachu. Úvodní utkání sledujte...

21. ledna 2026  18:40,  aktualizováno  19:16

Olympiádu budu řešit až den předem, říká Hornig a věří: Máme na dobré výsledky

Vítězslav Hornig na střelnici během stíhacího závodu v Ruhpoldingu

Dva vrcholy aktuální sezony se českým biatlonistům sešly hned za sebou. Nejprve tento týden Světový pohár před domácí kulisou v Novém Městě na Moravě a za méně než tři týdny už olympijské boje v...

21. ledna 2026  18:54

Vejmelka odhalil olympijskou výstroj. Jsou na ní i prvky prezidentské standarty

Karel Vejmelka ukázal novou gólmanskou výstroj pro olympijské hry. Betony zdobí...

Český hokejový brankář Karel Vejmelka představil na sociálních sítích gólmanskou výstroj pro olympijské hry. Pozornost tentokrát poutají vyrážečka, lapačka a betony, které zdobí český lev a lem...

21. ledna 2026  18:51

Američanům vypadl z olympijské nominace vítěz Stanley Cupu. Nahradí ho mistr světa

Jackson LaCombe (vpravo) z USA a Eeli Tolvanen z Finska.

V nominaci hokejistů Spojených států amerických na únorové olympijské hry v Miláně nahradil zraněného obránce Setha Jonese z Floridy pětadvacetiletý Jackson LaCombe z Anaheimu. Ten dosud...

21. ledna 2026  18:38

Další úspěch žlutého zázraku. A Guardiola bědoval: Pokazilo se úplně všechno

Fotbalisté z Bodö/Glimt Jens Peter Hauge, Kasper Hogh a Ole Blomberg slaví gól...

Při čtení výsledků fotbalové Ligy mistrů už ta zpráva pomalu přestává být šokující. Vezměte si, kolik světových klubů si na tamní vyhlášené umělé trávě uřízlo ostudu. Ale porazit doma Manchester...

21. ledna 2026  14:59,  aktualizováno  17:42

Maňasová začala halovou sezonu rekordem. Trenér: Třeba svůj čas ještě srazí

Zklamaná Karolína Maňasová po nepovedeném rozběhu na mistrovství světa.

Jako držitelka nového českého rekordu v běhu na 60 metrů Karolína Maňasová nastoupí v neděli na mítinku v polské Lodži. Dvaadvacetiletá sprinterka SSK Vítkovice vytvořila národní rekord už popáté....

21. ledna 2026  17:16

Mám psychické problémy, přiznal brankář Ottawy. Lhali o něm, že byl nevěrný

Brankář Ottawy Linus Ullmark inkasuje v utkání proti New York Rangers.

V posledních týdnech prožívá náročné okamžiky. Od vánočních svátků v NHL nechytá, vzal si osobní volno, během kterého odrážel i lživé spekulace o nevěře. Linus Ullmark, brankář hokejové Ottawy,...

21. ledna 2026  17:05

Rozhodl zákaz ze Španělska. Český fanklub Barcelony bude v Edenu bez chorea

Oficiální český fanklub FC Barcelona na výjezdu.

Čeští fanoušci Barcelony sice připravili na středeční zápas fotbalové Ligy mistrů v Praze choreo, kterým hodlali uctít Joana Casalse, legendárního „barcelonského dědečka“, katalánský klub ovšem...

21. ledna 2026  16:15

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Zakřičela si moc brzy, a tak o bod přišla. To se mi stalo poprvé, líčila Muchová

Karolína Muchová podává ve druhém kole Australian Open.

Večery během australského léta bývají příjemné, neboť zpravidla přinášejí vysvobození od pražícího slunka. Ale ve středu bylo v Melbourne až příliš chladno, navíc i pršelo, a tak Karolína Muchová...

21. ledna 2026  15:36

Czech Indoor Gala ozdobí osm medailistů z MS. Manuel vyzve Klaverovou

Lieke Klaverová vítězí v semifinále čtvrtky na halovém mistrovství Evropy v...

„Zájem našich i zahraničních atletů je enormní,“ slibuje před únorovým halovým mítinkem Czech Indoor Gala předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník. Na tiskové konferenci uvedl, že se...

21. ledna 2026  12:25,  aktualizováno  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.