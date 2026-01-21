Pokrytecká WTA? Potřebujeme pomoc, shodují se pobouřené ukrajinské tenistky

Reagovala tím i na svou krajanku Oleksandru Olijnikovovou, jež o den dříve dorazila do tiskového centra v tričku, které na sobě neslo silný vzkaz: „Potřebuji vaši pomoc s ochranou ukrajinských dětí a žen, ale tady o tom nemůžu mluvit.“
Chytla se toho dokonce i asociace WTA, která na svém webu uveřejnila emotivní článek o jejím příběhu.
Jenže právě organizaci, která zaštiťuje ženský tenisový okruh, Ukrajinky kvůli ruské válce pravidelně kritizují. Necítí od ní zastání.
„Snažila jsem se u WTA najít ochranu a spravedlnost, ale místo toho jsem musela čelit lhostejnosti a nespravedlnosti,“ vylíčila loni svou zkušenost Lesja Curenková.
Proti asociaci podnikla i právní kroky, obvinila ji z morální újmy. Hodně jí podle jejích slov ublížil rozhovor s tehdejším šéfem WTA Stevem Simonem.
Ukrajinkám se nelíbí ani to, že se často musí dívat, jak vítězství oslavují soupeřky ze země agresora.
Do hlavní soutěže prvního grandslamu sezony se dostalo hned jedenáct hráček, které u svého jména nemají vlajku.
Tenis na rozdíl od jiných sportů ruské a běloruské hráče nesuspenduje. Kromě Davis Cupu a Billie Jean King Cupu, které pro mnohé nejsou zase takovou prioritou, mohou na všechny turnaje.
Což se řadě lidí nelíbí. Ukrajinské tenistky od začátku války odmítají soupeřkám z Ruska a Běloruska podávat ruce.
A WTA podle nich nic nedělá.
|
Muchovou nezastavila ani dešťová pauza. Do třetího kola postoupila po obratu
„Se všemi na Ukrajině samozřejmě soucítíme,“ snažil se z nařčení vykroutit bývalý ředitel WTA Simon, který v prosinci skončil. Ale pro BBC rovněž dodal: „Každá hráčka, která splňuje podmínky neutrality, by měla hrát.“ Jenže jak několikrát upozornila sama světová jednička Aryna Sabalenková: „Stejně všichni vědí, že jsem z Běloruska.“
Ani ona na probíhajícím grandslamu v Melbourne, coby tenistka ze země podporující ruskou invazi, neunikla otázce na válku. „Přeji si mír, a kdybych mohla něco změnit, určitě bych to udělala. Víc k tomu nemám co říct. Jsem tu kvůli tenisu a nechci mluvit o politice.“
Podobný přístup mají i další běloruští a ruští tenisté, nikdo z nich válku přímo neodsoudil.
Olijnikovová tak pro The Age vzkázala: „Myslím si, že je velmi špatné, že Rusky a Bělorusky nejsou diskvalifikovány jako v jiných sportech.“
Nedávno sdílela svůj emotivní příběh Marta Kosťuková, která se na turnaji v Brisbane utkala ve finále se Sabalenkovou. Po zápase popsala, že její sestra je doma na Ukrajině bez tepla a vody.
Pak dostala prostor na proslov vítězka Sabalenková, která zavtipkovala na adresu svého přítele.
Uhodnete, čí promluva se dostala na sociální sítě WTA? Ano, Běloruska je světová jednička, ale řeč Kosťukové asociace zcela přešla.
|
Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté
Možná si vzpomenete, jak WTA i ATP tlačily na pořadatele Wimbledonu, kteří jako jediní v roce 2022 ruské a běloruské tenisty na kurt nepustili. Tento krok vzdoru organizace následně dokonce potrestaly, když účastníkům sebraly body.
Ale jinak si snaží uchovat pozitivní image. Olijnikovová na Australian Open vyprávěla, jak její dům v Kyjevě zasáhly otřesy a že její otec bojuje na frontě. WTA si na web umístila její srdceryvný příběh i s citacemi tenistky.
Větší podpora ale chybí.