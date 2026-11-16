Během krátké pauzy si jistě najde čas i na to, aby se ohlédla za snovým rokem 2026, v němž předčila očekávání. Zakončila ho coby wimbledonská šampionka, vítězka týmového BJK Cupu a světová sedmička.
„Jsem moc ráda, že se jí takhle dařilo. Je skvělé, že i díky ní je český tenis zase vidět hodně nahoře,“ okomentovala její výkony pro iDNES.cz Petra Kvitová.
Přestože Noskovou pochopitelně zarmoutil poslední letošní zápas – drtivá porážka 2:6 a 1:6, kterou v noci na neděli utrpěla v semifinále Turnaje mistryň od Eliny Svitolinové, dobře si uvědomuje, čeho všeho dosáhla.
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„Má rozhodně nejlepší sezona.“
Nicméně v té příští ji čeká ještě náročnější úkol. Vydobyté pozice udržet a obhájit. Po červencovém triumfu ve Wimbledonu ukázala, že s ní nablýskaná trofej nezamávala, zápasová bilance 13:6 budiž důkazem.
Že si povede stejně dobře, nebo ideálně ještě lépe, teď od ní ale budou čekat všichni. Fanoušci, média, nejspíš i ona sama.
Své o tom ví i Kvitová, šampionka travnatého grandslamu z roku 2011. „Doteď si moc dobře pamatuju, že následující turnaje pro mě byly těžké,“ vzpomíná.
„Najednou jsem cítila terč na zádech, soupeřky se na mě chtěly dotáhnout a neměly co ztratit. Naopak já jsem myslela, že musím vyhrát každý zápas, protože jsem vyhrála grandslam. Nějakou dobu mi trvalo, než jsem se s tím sžila.“
Wimbledonské šampionky Petra Kvitová a Linda Nosková
Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by to skromná a milá rodačka ze Vsetína neměla zvládnout. I Kvitová po třech letech od svého prvního wimbledonského titulu slavila na londýnské trávě ještě jednou, poté hrála i finále Australian Open a stabilně patřila do nejužší světové špičky.
Jen je třeba se mít neustále na pozoru.
Na grandslamech už pro Noskovou postup do čtvrtfinále nebude úspěchem, ale standardem, který by měla pravidelně opakovat.
Pokud vydrží v nastoleném vzestupném trendu, jistě začne brzy slýchat, kdy zaútočí na post světové jedničky. A když už jeden turnaj velké čtyřky vyhrála, tak by přece měla sbírku rozšiřovat, nebo snad ne?
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Hlavní pro ni bude, aby si v tomhle humbuku dál zachovala svěží hlavu a radost z tenisu.
„Tuhle sezonu bude samozřejmě dost těžké v dalších letech ještě překonat a vylepšit, ale myslím si, že se každým rokem tenisově zlepšuju. Pro mě je nejdůležitější, ať tak pokračuju,“ citoval ji z Indian Wells web Tenisový svět.
Kdyby na Turnaji mistryň získala titul, k čemuž jí chyběly dvě výhry, přesně by okopírovala úchvatný rok právě Kvitové, jež před patnácti lety ovládla Wimbledon, reprezentační soutěž (tehdy Fed Cup) a rovněž závěrečný podnik pro osm nejlepších tenistek sezony.
Nakonec to nevyšlo, ale to neznamená, že Nosková nemůže mít kariéru stejnou – nebo ještě lepší – jako majitelka 31 trofejí z okruhu WTA a česká sportovní legenda.
Srovnání těch dvou se nabízí i proto, že praktikují podobný styl. „Obě hrajeme – nebo já už vlastně ne – agresivní tenis od základní čáry,“ souhlasí Kvitová. „Snažila jsem se chodit i na síť, což už Linda dělá taky. Nejdůležitější je, aby zůstala zdravá.“
Nosková prozradila, že nyní na necelé dva týdny zůstane na dovolené v Americe. Po návratu do Česka ji čeká další řada povinností, bude například jednou z favoritek ankety Sportovec roku.
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Debakl na konec skvělé sezony. Nebyla jsem v zápase hlavou, mrzelo Noskovou
Času na přípravu na první akci nové sezony, United Cup smíšených týmů od 1. ledna, nebude mít mnoho. Jistě se zaměří na servis, svou jinak silnou zbraň, která jí ale v posledních dvou utkáních v Indian Wells zkolabovala. Dohromady při podání udělala 26 dvojchyb!
A rovněž – byť se to zlepšuje jen velmi obtížně – by jí jistě prospěla ještě větší vyrovnanost výkonů. Respektive aby i za konstelace, kdy nemá svůj den, dokázala přepnout na plán B a stále stačit i těm nejlepším.
Ale to už jsou jen detaily. Pokud se s nimi vypořádá, skutečně brzy může být světovou jedničkou. Což ani Kvitová nedokázala.