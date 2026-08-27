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POHLED: Paradox mixu. Menšík a Muchová vyhráli grandslam. Ale ne ten, jaký chtějí

Stanislav Kučera
  15:00

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Jakub Menšík a Karolína Muchová s trofejí pro šampiony smíšené čtyřhry na US Open. | foto: Reuters

„Byla to skvělá příprava,“ zněla jedna z vět Jakuba Menšíka poté, co s Karolínou Muchovou ovládli mix na tenisovém US Open. Už za pár dní totiž v New Yorku vstoupí do singlových soutěží, které jsou pro ně jasnou prioritou. Naplno se tak ukázala rozporuplnost nového formátu smíšené čtyřhry.

V jeho prospěch hovoří spektakulární show, spojení takových ikon, jakými jsou Carlos Alcaraz a Serena Williamsová, či zaplněné tribuny velkých stadionů a globální pozornost.

Ale na druhé straně se nacházejí upozadění deblisté, kterým cenný titul vyfoukl někdo, kdo si ho zas až tolik neváží.

Aby bylo jasno, tohle v žádném případě nemá být kritika čerstvých českých šampionů. Ale budou na středeční večer v New Yorku vzpomínat jako na jeden z největších úspěchů?

Elitní tenisté se na kurtu více smějí, ukazují se v lidštější podobě, než když jsou svázáni nervozitou z bitev ve dvouhře.

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