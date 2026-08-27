POHLED: Paradox mixu. Menšík a Muchová vyhráli grandslam. Ale ne ten, jaký chtějí

V jeho prospěch hovoří spektakulární show, spojení takových ikon, jakými jsou Carlos Alcaraz a Serena Williamsová, či zaplněné tribuny velkých stadionů a globální pozornost.
Ale na druhé straně se nacházejí upozadění deblisté, kterým cenný titul vyfoukl někdo, kdo si ho zas až tolik neváží.
Aby bylo jasno, tohle v žádném případě nemá být kritika čerstvých českých šampionů. Ale budou na středeční večer v New Yorku vzpomínat jako na jeden z největších úspěchů?
Elitní tenisté se na kurtu více smějí, ukazují se v lidštější podobě, než když jsou svázáni nervozitou z bitev ve dvouhře.