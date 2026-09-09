Nejvíc se samozřejmě blýskla senzačním triumfem ve Wimbledonu, ale na US Open se jí také povedl velký, skoro podobně cenný úspěch. Sice postoupila „jen“ do čtvrtfinále, nicméně ukázala, že s ní titul z londýnské trávy nezamával.
Necelé dva měsíce po vítězném finále se navzdory obřímu tlaku dokázala připravit na další povedené grandslamové tažení.
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Sabalenková zuřila, ale Nosková vedení nevyužila. Na US Open končí ve čtvrtfinále
A to je klíčová zpráva. Demonstrovala tím, že wimbledonská trofej nemusí být jednorázovým úletem. Spíše prvním krokem na cestě za ještě větší slávou.
Vždyť je pořád teprve na startu kariéry.
Ano, jistě ji bude mrzet, že v úterním newyorském čtvrtfinále proti Aryně Sabalenkové promarnila vedení 4:2 ve třetím setu. Ale že světové jedničce, která na US Open útočí na třetí pohár v řadě, stačila do posledních míčů a prohrála s ní až 6:7, 6:3 a 6:7, opět vyzdvihuje její mimořádné schopnosti.
„Je úžasná hráčka,“ ocenil její kvality ve vysílání Eurosportu i legendární šampion Mats Wilander. „Když zapracuje ještě na pár malých detailech, má cestu za velkými tituly v podstatě jistou.“
Letošní grandslamovou sezonu už má Nosková u konce, ale ještě vyhlíží důležité výzvy.
Za necelé dva týdny bude lídryní reprezentačního týmu na finálovém turnaji BJK Cupu v Šen-čenu, kde budou svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové hlavně díky ní patřit k favoritkám na vítězství.
V Asii ji pak čeká ještě obhajoba loňských finále „tisícovky“ v Pekingu a „pětistovky“ v Tokiu. A na závěr téměř jistě poprvé v kariéře vyrazí na prestižní Turnaj mistryň pro osm nejlepších tenistek sezony, který přivítá americké Indian Wells.
Potom už přijde krátké volno a příprava na další rok, v němž bude chtít na letošní grandslamové výsledky navázat. Do této sezony vstupovala s jediným čtvrtfinále z turnajů velké čtyřky, teď bude tato fáze jejím pravidelným cílem.
Zapracovat ještě může na vyrovnanosti výkonů, aby se jí příště tolikrát nestávalo, že jí třeba i z mečbolů uteče druhý set a pohromu bude muset hasit ve třetím. Ani proti Sabalenkové nehrála vždy dokonale.
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Vzhledem ke své riskantní útočné hře potřebuje ideální rozpoložení, aby se dostala k maximálnímu výkonu. To jsou ty drobnosti, o nichž mluvil Wilander. Ale obdivuhodné je, že tenistka z Valašska zvládá vyhrávat velké zápasy, i když ji potkávají menší výpadky.
Minimálně pro Australian Open by se měla udržet mezi nejvýše nasazenými, po grandslamu v New Yorku by měla zůstat světovou šestkou, tudíž může mít v pavouku snazší cestu.
Sice se bude muset vypořádat s většími očekávání, skoro proti všem soupeřkám bude nastupovat jako favoritka, ale ať se zeptáte kohokoliv, kdo ji zná, všichni se shodnou, že to s ní nezamává.
A tak je dost možné, že brzy zase zazáří. Po sezoně 2026 už to nikoho nepřekvapí.