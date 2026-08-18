POHLED: Děkujeme, odejděte. Božská Venus si kazí pověst, kasíruje a překáží

V šestačtyřiceti vlastně zaslouží obdiv. Ukazuje spoustě veteránek v různých oborech, že se nemusí vzdávat jen kvůli přibývajícím rokům. Inspiruje je a taky stále přitahuje určitou pozornost fanoušků, odborníků a reportérů.
Jenže zároveň působí trapně. Pardon. Neovládá umění odejít. Podobně jako třeba hokejista Jaromír Jágr donedávna v Kladně. I laik na první pohled vidí, že se na scénu dostali jen díky svému věhlasnému jménu.
Že se liší od ostatních v soutěži. Především nedostatkem hbitosti a obratnosti. Při vší úctě... Jejich čas v profesionálním sportu vypršel.
Za minulých třináct startů v singlu a třináct vypadnutí v prvním kole utržila 355 tisíc dolarů před zdaněním, čili asi 7,5 milionu korun. Pro ni skromný bakšiš, pro osmnáctileté juniorky z chudších zemí málem poklad.