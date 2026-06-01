POHLED: Další bídný grandslam. Proč Češky na největších scénách náhle tápají?

Potvrdil se tím trend z uplynulého roku a půl, že grandslamy tuzemským hráčkám náhle nesvědčí. Tak brzké výpadky všech nadějí byly dříve anomálií, teď jde o opakující se neveselou realitu.
České naděje v singlových soutěžích ještě drží Jakub Menšík, jenž v neděli v osmifinále přetlačil Andreje Rubljova 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3 a v úterý ho čeká premiérové čtvrtfinále grandslamu.
Potvrzuje tak velmi příjemný a svěží vzestup, který tuzemský mužský tenis v posledních letech udělal.
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Jenže s rozmachem tenistů jako by se přestalo dařit tenistkám.
Ve světovém žebříčku jsou přitom hned dvě Češky mezi elitní patnáctkou – desátá Karolína Muchová a dvanáctá Linda Nosková. Tak proč to na grandslamech nejde?
Naposledy na US Open 2024 se hráčka s tuzemskou vlaječkou dostala ve dvouhře do semifinále, od té doby nikdo. To už je šest turnajů.
Od roku 2016 se tak dlouhá odmlka stala teprve podruhé, poprvé se jednalo o úsek mezi Wimbledonem 2017 a US Open 2018.
Za zmínku stojí tři čtvrtfinalistky loni v New Yorku, ale jinak české naděje končí nepříjemně brzy.
A pro srovnání: na zmíněných posledních šesti grandslamech zapsal nejlepší český muž ve dvou případech povedenější výsledek než krajanka, která se dostala nejdál, třikrát byli nastejno a jen jednou tento pomyslný souboj ovládly ženy.
Je fér uznat, že zrovna od Roland Garros 2026 se nečekalo, že by mělo strádání tenistek ukončit. Ani loni se tam nikdo nedostal dál než do třetího kola, oranžové kurty hlavním českým hvězdám dlouhodobě spíš nevyhovují.
Nicméně Muchová, finalistka turnaje z roku 2023 a letošního antukového podniku Stuttgartu, jistě měla na víc. Její porážka s až 170. tenistkou světa Jil Teichmannovou byla velkým šokem.
„Samozřejmě to bolí. Chtěla jsem tu zahrát dobrý výsledek. Třetí kolo není úplně to, v co jsem doufala,“ citovala ji agentura ČTK.
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Úvodní překážku nezdolala ani Linda Nosková, jinak zažívající povedenou sezonu. Ale zrovna u ní se vztah k pařížské antuce mění až k odporu, podruhé v řadě tam skončila hned v prvním kole.
A předchozí zdařilé výkony na jejím nejméně oblíbeném povrchu jí paradoxně spíš uškodily. „Dala jsem si na sebe tlak, že chci ještě něco v posledním turnaji na antuce uhrát. Možná jsem chtěla až moc a nenašla se,“ hodnotila.
Především od ní se čeká, že v budoucnu český ženský tenis potáhne. Stále je jí teprve 21 let, ale od svého průlomového čtvrtfinále Australian Open 2024 uhrála na turnajích velké čtyřky ze šesti pokusů jediné osmifinále. Což je tuze málo.
Paradoxní je, že všechny Češky na antuce vyrůstaly, avšak oranžové kurty jim v poslední době příliš radosti nepřinášejí.
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Na nejpomalejším povrchu je také potřeba lepší fyzická a mentální výdrž. Na druhou stranu se na něm hraje jen malá část sezony, a tak se v konečném součtu vyplatí umět více na betonech a trávě.
Jestli jde na brzkém exodu z Roland Garros najít něco pozitivního, tak to, že Muchová a Nosková budou mít více času odpočinout si a nachystat se na travnatou část sezony. Její vrchol Wimbledon začne už za necelý měsíc. A dá se čekat, že na něm by se mohly ukázat lépe.
Nosková v Londýně loni postoupila mezi nejlepší šestnáctku, Muchová sice po čtvrtfinále z roku 2021 čtyřikrát vypadla v prvním kole, ale dlouhodobě se o ní říká, že její pestrý styl trávě sluší.
Proto není třeba po Paříži propadat panice, brzy může být zase veseleji.
Pokud by ale Wimbledon a potažmo US Open na přelomu srpna a září skončily bez zásadnějšího počinu, doba grandslamových hodů z let minulých bude už povážlivě blednout v minulosti.
V roce 2021 Barbora Krejčíková vyhrála Roland Garros a Karolína Plíšková se dostala do finále Wimbledonu. O dva roky později se v All England Clubu blýskla triumfem Markéta Vondroušová a Muchová zažila zmíněný boj o titul v Paříži. Předloni v Londýně velebili šampionku Krejčíkovou.
V tomto čtyřletém období se nashromáždilo hned několik fantastických počinů, což samozřejmě nemůže vydržet věčně. Obzvlášť v desetimilionové zemi. Nicméně zároveň to ukazuje potenciál českého tenisu, který už rok a půl zůstává na grandslamové scéně nevyslyšen.
Štafetu by měly převzít mladé naděje v čele s Noskovou a Terezou Valentovou. U Krejčíkové, Vondroušové a Muchové je klíčovým předpokladem zdraví, které je pravidelně zrazuje.
Češky ještě v nedávné minulosti opakovaně ukazovaly, že na grandslamech, nejprestižnějších tenisových akcích, umějí zazářit. A je nejvyšší čas to znovu připomenout.