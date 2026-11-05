Pohár pro vítězky BJK Cupu je v Česku. Snad inspiruje další, přeje si Strýcová

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  18:00
Bývalá tenistka Miroslava Bendlová-Koželuhová, kapitánka Barbora Strýcová a...

Bývalá tenistka Miroslava Bendlová-Koželuhová, kapitánka Barbora Strýcová a předseda tenisového svazu Petr Pála pózují s trofejí pro letošní vítězky Billie Jean King Cupu. | foto: ČTK

Kapitánka Barbora Strýcová pózuje s trofejí pro letošní vítězky Billie Jean...
Kapitánka Barbora Strýcová pózuje s trofejí pro letošní vítězky Billie Jean...
České tenistky v sestavě (zleva) Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Marie...
Kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová s medailí pro šampionky Billie Jean...
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Nablýskaný, velký a pokrytý nejrůznějšími jmény, mezi kterými najdete i spoustu těch českých. Jen letošní hrdinky na něm ještě chybí. Pohár pro vítězky Billie Jean King Cupu, dříve známého jako Fed Cup, dorazil do Prahy, do Síně slávy Českého tenisového svazu ho přinesla Barbora Strýcová. Jména jejího týmu se ale do trofeje musí vyrýt v Česku, jinak by přeprava trvala až do příštího roku.

„Jsem ráda, že se lidi můžou na ten pohár podívat už teď,“ zmínila kapitánka českého týmu Strýcová na čtvrteční tiskové konferenci. Kromě velkého poháru si donesla i svůj osobní malý, své trofeje přinesli i bývalý kapitán a nyní předseda Českého tenisového svazu Petr Pála a Miroslava Bendlová-Koželuhová, vítězka Poháru federace z roku 1975.

„My jsme ho dostaly dodatečně až v roce 2013, předtím nám dali medaile,“ podotkla spoluhráčka Martiny Navrátilové, Věry Sukové a Renáty Tomanové. Právě ony byly těmi prvními, kdo reprezentační soutěž v tuzemsku ovládl.

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Od té doby má triumf v týmové akci v Česku velkou tradici.

„Získali jsme dvanáct titulů z 13 finálových účastí, což je neuvěřitelná bilance. Před námi je v počtu triumfů jenom Amerika,“ připomíná Pála, který byl coby kapitán u šesti trofejí. „Můžeme být jenom pyšní, co se nám za ty roky podařilo,“ doplnila ho Strýcová.

Trofej pro letošní vítězky bude putovat po České republice v rámci náborové akce svazu. „Ta motivace pro děti je úžasná. Když uvidí takový pohár, tak si možná řeknou, že by ho jednou taky doma chtěly mít a začnou třeba hrát tenis nebo se začnou zlepšovat nebo je to začne motivovat,“ ocenila Strýcová.

Také Bendlová-Koželuhová letošní finálový turnaj BJK Cupu sledovala, na čtvrtečním setkání české kapitánce pogratulovala. „Strašně jsem to holkám přála. Bylo to pro mě dost stresující, protože vyhrát Fed Cup za takhle těžkých podmínek, to nikdy nebývalo. Bylo to úžasné.“

Kapitánka Barbora Strýcová pózuje s trofejí pro letošní vítězky Billie Jean...

A sama rovněž zavzpomínala, jak těžké bylo se na Pohár federace v roce 1975 probojovat.

„Úspěch byl hlavně v tom, že nás tehdy poprvé pustili do Ameriky na turnaje. Tím pádem jsme mohly získat body do mezinárodního žebříčku a přihlásit se do Poháru federace,“ vyprávěla.

„Hlavně Martina Navrátilová uspěla a byla vysoko postavená, tak jsme se mohly účastnit. Vůbec nikdo nečekal, že bychom se dostaly takhle daleko, bylo to trochu překvapení, ani lidi nám moc nefandili. A nevím, jak se stalo, že jsme zvítězily, prostě holky hrály úplně fantasticky.“

Výstava mapující týmové úspěchy československého a českého ženského tenisu bude od 6. do 10. listopadu na pražské Štvanici otevřena denně od 10 do 18 hodin.

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