Bejlek si kvůli zranění baráž BJK Cupu, tým doplní Havlíčková

„Moc mě to mrzí, na holky jsem se moc těšila. Abych mohla být v týmu, přerušila jsem jihoamerickou šňůru, ale kontrolní vyšetření v Praze ukázalo problém v levém lýtku, které si vyžádá minimálně dva týdny klid. Věřím ale, že úplný závěr sezony v Argentině ještě stihnu,“ uvedla devatenáctiletá Bejlek.
Do týmu se naopak dostala o rok starší Havlíčková. V nominaci jsou také třináctá hráčka světového žebříčku Linda Nosková, Tereza Valentová a Nikola Bartůňková.
„Rozhodl jsem se pro hráčku, která je tento týden ještě na turnaji a pokračovat bude i po BJKC. Viděl jsem ji hrát při WTA na Spartě dvouhru i čtyřhru, vybral jsem ji právě pro její univerzálnost a velkou hru. Konzultoval jsem to s týmovými trenéry, musíme vyzkoušet více variant na čtyřhru,“ uvedl Pála k nominaci Havlíčkové.
České tenistky se do baráže dostaly po neúspěšné dubnové kvalifikaci. V Ostravě obsadily ve skupině se Španělskem a Brazílií nepostupové druhé místo. O udržení budou hrát poprvé od roku 2019. Ve Varaždínu se utkají 14. listopadu s Kolumbií, o dva dny později s Chorvatskem. Ve tříčlenné skupině uspěje pouze vítěz.