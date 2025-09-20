Američanky navedla na vítěznou cestu světová osmnáctka Emma Navarrová, jež výhrou 3:6, 6:4, 6:3 splnila roli favoritky proti Sonay Kartalové. Postupový bod pak přidala sedmička žebříčku Jessica Pegulaová po obratu s Katie Boulterovou, kterou zdolala 3:6, 6:4, 6:2. Britky vypadly v semifinále během čtyř let potřetí.
Spojené státy získaly poslední ze svých rekordních 18 titulů v roce 2017. Finále hrály ještě o rok později a v Praze podlehly domácímu českému týmu.
Poháru Billie Jean Kingové
Závěrečný turnaj v Šen-čenu
semifinále:
USA - Británie 2:0