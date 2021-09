Slavnost, jíž by neměl chybět glanc. Přiletí Serena? Nastoupí Plíšková?

4. října zveřejní kapitáni dvanácti týmů nominace na klání o Pohár Billie Jean Kingové s odhadovanou dotací přibližně 15 milionů dolarů (přes 320 milionů korun).

6. října se začnou prodávat lístky na tenisovou slavnost, kterou svou přítomností opentlí řada celebrit.

1. listopadu se bývalý Fed Cup v novém formátu rozjede a domácí družstvo se v O2 areně střetne s Němkami.

Zatímco unavená Petra Kvitová se předem omluvila, olympijské šampionky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková účast potvrdily.

Karolína Plíšková zatím své rozhodnutí neoznámila. „Situace je celkově zapeklitá, nejprve se musí vyřešit zraněné zápěstí, kvůli kterému se Kája odhlásila z Ostravy i Chicaga,“ řekl její manžel Michal Hrdlička.

Karolína Muchová čeká na další vyšetření pochroumaného břišního svalu, které podle manažera Tomáše Petery podstoupí příští týden.



Trenér Petr Pála, jenž v minulosti mnohokrát skvěle trefil vítěznou sestavu, smí povolat celkem pět dam. Do jeho výběru kandiduje také Markéta Vondroušová, Tereza Martincová či Marie Bouzková.

Zatím je málo jistot, co se týče složení dvanácti výběrů, ale rýsuje se několik tuze zajímavých variant.



Zákulisím letí zpráva, že by se díky sponzorskému propojení s BJK Cupem mohla v Praze objevit Američanka Serena Williamsová.

Kanadu dosud ochotně reprezentovala Leylah Fernandezová, devatenáctiletá slečna, jež se zaskvěla tažením do finále letošního US Open. Za Švýcarsko, druhého soupeře Češek ve skupině, obvykle válí Belinda Bencicová, olympijská šampionka z Tokia. A za Španělsko zase sebedůvěrou sršící Garbině Muguruzaová, jež se v newyorské osmifinálové bitvě čertila na vyčerpanou Krejčíkovou.

Šestidenní turnaj asi ztratí pár es. Obere ho o ně Finále WTA Tour, které v následujícím týdnu (10. listopadu) začíná v mexické Guadalajaře ležící 1566 metrů nad mořem.

„Zpráva mě zaskočila, slibovali nám, že se naše Masters uskuteční v Evropě,“ řekla Siniaková. „Myslím, že některé holky BJK Cup vynechají kvůli dlouhé cestě, neobvyklé nadmořské výšce i nepříjemnému přesunu z haly ven.“

Sama hodlá obtížný dvojboj zvládnout, v zámoří se představí v deblu s Krejčíkovou. Ta se kvalifikovala též ve dvouhře a v současnosti odpočívá před závěrem sezony.

Plíšková už po vypadnutí na Flushing Meadows prohlásila, že je pro ni Turnaj mistryň prioritou, což stále platí. „Kája by se chtěla předvést v Praze i v Guadalajaře, což ale vzhledem k okolnostem bude hodně složité. Štve ji to,“ tvrdí Hrdlička. „S Petrem Pálou i se svazem jsem v kontaktu. Uvidíme. Jen upřímně říkám, že přednost mají Masters, na které je potřeba se připravit. Taky proto, že Fed Cup už Kája ve sbírce má.“

Ztráta současné světové trojky, jakkoliv jsou její úvahy pochopitelné, by jistě byla citelná, nejen po sportovní stránce. Organizátoři počítají s naplněním haly s kapacitou 12 tisíc diváků na mače českého týmu. Na jeho výsledky se váže ekonomický úspěch akce, jejíž bilance by se podle odhadu Iva Kaderky, šéfa tenisového svazu, měla překlopit do plusu po postupu Pálových žen ze skupiny.

Na pražském klání nebude chybět ani samotná Billie Jean Kingová.

Pražská O2 arena se v krátké době podruhé stává průkopnicí – před čtyřmi lety se v ní odehrála premiéra Laver Cupu, nyní převzala BJK Cup od původně určené Budapešti.



Pořadatelé kromě obvyklých starostí řeší proticovidová opatření. Divákům doporučují očkování. Tenistkám z každé země zařizují v hotelu Hilton vlastní jídelnu, aby se co nejméně potkávaly se sokyněmi.

„Turnaj se podle smlouvy MUSÍ odehrát, i kdyby do haly nesměli přijít lidé,“ pravil Kaderka a vzápětí poznamenal, že si takovou variantu ani nechce představovat.



Podobně jako nedávné US Open může Pohár Kingové znamenat aspoň částečný návrat k normálu a stát se též význačnou společenskou událostí.

Z Ameriky přiletí samotná BJK, majitelka 12 grandslamových trofejí. Na seznamu hostů, kteří brzy obdrží pozvánku, je řada slavných jmen. Nepřihodí-li se nějaké nepříjemnosti, pražskému tenisovému srazu by neměl chybět glanc.