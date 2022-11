Nalosovat Česko do skupiny proti USA bylo tvrdé, přiznala B. J. Kingová

„Tohle je dost tvrdé,“ řekla Kingová ve videorozhovoru se světovými médii za účasti ČTK ke složení skupiny D, kde na sebe narazí Češky s Američankami. „Je to i má vina, protože jsem se v Londýně podílela na losování. Myslím, že to ale bude úžasný zápas,“ řekla s úsměvem osmasedmdesátiletá rodačka z Kalifornie.

Američanky zaútočí v soutěži, dříve známé jako Fed Cup, na devatenáctý titul, Češky mohou soutěž vyhrát podvanácté. „Když jde o reprezentaci, nemám ráda sázení. Jsou to dvě nejúspěšnější země a pro lidi to bude velký duel. Oba výběry mají skvělé hráčky. Nevěřila bych, že se potkají už ve skupině,“ podotkla Kingová.

Finálový turnaj dvanácti nejlepších týmů hostí od 8. do 13. listopadu Glasgow, ze čtyř tříčlenných skupin postoupí do play off jen vítězové. Soutěž navazuje pod novým jménem na loňský ročník, který se konal v Praze. „Tam to bylo skvělé. Praha je úžasné město,“ hodnotila zpětně vítězka dvanácti grandslamových titulů z dvouhry a devětatřiceti celkem.

Desetinásobná vítězka Fed Cupu však vyhlíží novou destinaci a šanci. „Billie Jean King Cup je tenisové mistrovství světa žen, stejně jako je Davis Cup u mužů. Jsem nadšená, že přivedeme náš sport do nové země a města. Je to velká šance inspirovat děti a další generaci. Je důležité, aby chlapci a děvčata hráli za svou zemi. Pokaždé, když jsem reprezentovala, měla jsem vždy v žaludku zvláštní pocit. Je to úplně jiné,“ uvedla Kingová.

Polská tenistka Iga Šwiateková se kvůli Turnaji mistryň nezúčastní Poháru B. J. Kingové.

Ještě před duelem s Američankami, sehrají Češky o den dříve 10. listopadu zápasy s Polkami. Ty se musejí obejít bez hlavní hvězdy a světové jedničky Šwiatekové, která se omluvila kvůli termínové kolizi s Turnajem mistryň. Prestižní soutěž v americkém Fort Worth končí den před startem Poháru Billie Jean Kingové. „Osobně by se mi víc líbilo, kdyby Iga počkala s rozhodnutím o něco déle. Nikdy nevíte, co se může stát,“ řekla Kingová.

Ačkoliv by se americká ikona rozhodovala jinak, rozhodnutí Šwiatekové chápe. „Myslím, že je to privilegium hrát za svou zemi, ale také rozumím i jejímu pohledu na věc. Je světovou jedničkou, odehrála asi nejvíc zápasů a je zřejmě unavená. Sice jsem doufala, že počká, jak vše půjde, ale naprosto její postoj chápu,“ dodala Kingová.