ONLINE: Češky hrají v BJK Cupu s Britkami, Vondroušová dominovala v prvním setu

Ve finále loňského vydání BJK Cupu se Vondroušová předvedla skvěle. V O2 Areně si v listopadu nejprve vyšlápla na Němku Petkovicovou, následně porazila i Švýcarku Golubicovou.

Tentokrát je na ní první krok, který by mohl Češky přiblížit k letošnímu finálovému turnaji, který proběhne v listopadu.

32. hráčce světa a stříbrné medailistce z olympijského Tokia Vondroušové v cestě za prvním bodem stojí Britka Dartová, kterou dělí jedno místo od elitní stovky žebříčku WTA.

Dvaadvacetiletá Češka se s o tři roky starší soupeřkou zatím nestřetla. Dartová se dosud na žádném z grandslamů nepropracovala do osmifinále, v březnu na turnaji v Indian Wells však vyřadila Ukrajinku Svitolinovou a Estonku Kanepiovou, načež ji zastavila Američanka Keysová.

Stejně dopadla v USA i Vondroušová, jež mezi šestnáctkou vypadla s Ruskou Kuděrmětovovou. Následně těsně před zahájením kvůli zdravotním potížím odřekla svoji účast na turnaji v Miami.

Nyní už je zcela v pořádku a těší se, že využije výhodu domácí antuky. „Mám ji ráda (antuku), měla jsem na ní své největší úspěchy, takže věřím, že to půjde,“ připomněla svoji účast ve finále Roland Garros 2019.

Povrch si pochvaluje i Petr Pála. „Myslím, že v týmu máme skvělé hráčky, které jsou na antuce velmi dobré,“ míní kapitán. Svému celku věří, přestože z různých důvodů - převážně zdravotních - účast odřekly Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, Petra Kvitová i Kateřina Siniaková.

Výzva pro Martincovou

Zatímco o nominaci Vondroušové měl kapitán jasno, dvojku vybíral mezi Martincovou a Karolínou Muchovou. Nakonec ukázal na prvně jmenovanou, která se ve druhém pátečním singlu postaví dvanácté hráčce světa Raducanuové.

ONLINE: Martincová vs. Raducanuová Zápas začne po konci první dvouhry, zhruba ve 14:00.

„Věřím, že jsem se rozhodl správně. Terka hrála celý týden výborně, je dobře připravená a v dobré kondici,“ zdůvodnil Pála výběr.

Pro Martincovou půjde o premiéru v národním týmu. V polovině února se 27letá Češka po postupu do čtvrtfinále v Petrohradu vyhoupla na životní maximum v podobě 40. místa, aktuálně figuruje o deset příček níž.

Tereza Martincová během tréninku před utkáním BJK Cupu s Velkou Británií

Čeká ji velká sousto - světová dvanáctka.

Slabinou devatenáctiletá Britky by mohl být povrch, na kterém má minimální zkušenosti. „Je potřeba, abychom se jí dostali do hlavy, že to je jiný povrch. Ale ta holka má obrovskou budoucnost. Může vyhrát první zápas a pak bude rozjetá. Je třeba k tomu přistoupit s obrovským respektem,“ komentoval Pála devatenáctiletou britskou jedničku.

„Nikdy by mě nenapadlo, že budu mít takovou premiéru. Že budu hrát doma na Štvanici a proti grandslamové vítězce. Je to neobvyklé, ale příjemné. Budu se snažit,“ slibuje Martincová.

Kvalifikační utkání se hraje do tří vítězných bodů. V sobotu bude od 11:30 následovat duel týmových jedniček, poté případně i střet dvojek.

A za stavu 2:2 by rozhodovala čtyřhra, do níž týmy nominovaly dvojice Marie Bouzková, Linda Fruhvirtová a Katie Swanová, Sonay Kartalová. Sestavy se však ještě mohou změnit. Vítězky postoupí na finálový turnaj, který je v plánu na zatím neurčeném místě 8. až 13. listopadu.

Loni v O2 Areně Češky skončily na raketách Švýcarek, které následně prohrály finále s Ruskem. Ani Rusky a ani Bělorusky se však letošního BJK Cupu vzhledem k ruské invazi na Ukrajinu neúčastní.