Strýcová vyhlíží fičák, Vondroušová je po čtvrt roce zpět a Valentová má dvojí stres

Stanislav Kučera
  16:00
Po tříměsíční pauze, během níž léčila potíže s ramenem, se Markéta Vondroušová vrací k ostrým tenisovým zápasům. „Jsem ráda, že můžu hrát,“ usmívá se někdejší wimbledonská šampionka. S českou reprezentací v pondělí vyrazí do švýcarského Bielu, kde bude chtít pomoct k postupu na finálový turnaj Billie Jean King Cupu.
Markéta Vondroušová na tréninku před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám

Markéta Vondroušová na tréninku před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Markéta Vondroušová (vpravo) a Tereza Valentová na tréninku před utkáním BJK...
České tenistky před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám (zleva) Tereza Valentová,...
Linda Nosková na tréninku před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám
Kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová na tréninku před utkáním BJK Cupu...
5 fotografií

Rameno levé hrací ruky zastavilo 26letou tenistku už poněkolikáté za poslední měsíce a roky. V letošní sezoně stihla odehrát jen dva zápasy v lednu v Austrálii, od té doby se na turnajích neobjevila.

Až teď je připravena se vrátit, v týdnu doplnila nominaci kapitánky Barbory Strýcové pro nadcházející utkání 1. kola kvalifikace BJK Cupu se Švýcarkami.

Vondroušová se po zranění vrací do české nominace pro kvalifikaci BJK Cupu

„Jsem moc ráda, že můžu být zase v týmu,“ prohlásila na nedělním online setkání s novináři. V reprezentaci je poprvé od listopadu 2023, ve stejném roce také ovládla Wimbledon. „Týmové soutěže mám moc ráda. Tím, že se vracím po té ruce, tak je super mít takovéhle skvělé tréninky s holkami.“

Zatím ale neví, v jaké roli bude moct zasáhnout do ostrých zápasů, které jsou v hale v Bielu na programu v pátek a v sobotu. Jako levačka se nabízí do čtyřhry, jež nově zahájí program druhého dne a může být klíčovým bodem, její případná nominace do dvouhry je vzhledem k dlouhé pauze zatím nejistá.

„Tým máme super, takže všechny můžeme hrát všechno. Podle tréninků na místě se uvidí, jak se tam kdo bude cítit,“ odpověděla na přímou otázku, zda by si na singl troufla.

České tenistky před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám (zleva) Tereza Valentová, Markéta Vondroušová, Lucie Havlíčková a Linda Nosková

Podle žebříčku, ve kterém se nachází na 44. místě, je českou trojkou za Lindou Noskovou (14.) a Marií Bouzkovou (26.).

„Zdravotně jsem na tom docela dobře. Rameno mě nebolí, trénovala jsem docela dost. Byla jsem dva týdny ve Španělsku, ale tolik singlových bodů jsem nenahrála. Teď je pro mě důležité si zahrát s holkami pár bodů, abych věděla, jak na tom jsem. Musím zaklepat, rameno drží. Rány od holek jsem vydržela.“

O víkendu se v rámci soustředění v areálu TK Sparta Praha připravovala společně s jedničkou týmu Noskovou, Terezou Valentovou a Lucií Havlíčkovou. Bouzková se připojí až ve Švýcarsku, neboť ji ještě v neděli večer středoevropského času čeká finále turnaje WTA v Bogotě.

Bouzková v Bogotě postoupila do finále, o titul zabojuje i nový český deblový pár

„Myslím, že v pondělí v podvečer by měla být v Bielu. Snad jako vítězka,“ přeje si kapitánka Strýcová.

Pro ni bude souboj se Švýcarkami premiérou v nové roli, v níž od letoška nahradila Petra Pálu. A už pociťuje, jak na ni blížící se výzva doléhá.

„Kecala bych, kdybych řekla, že jsem úplně v klidu. To ne. Cokoliv dělám, a ještě když je to spojené s tenisem, tak mi na tom záleží. Přála bych si pro holky a celý náš tým, aby se to povedlo.“

V rámci přípravy v Česku chtěla svěřenkyně vidět hlavně při čtyřhře, aby už mohla přemýšlet nad variantami, které se jí pro utkání nabízejí.

Kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová na tréninku před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám

„Soustředění jsme měly proto, že do Bielu přiletíme v pondělí, kdy kurt ještě nebude ready. Poprvé tam budeme trénovat až v úterý a hned v pátek začínají zápasy, takže to bude velký fičák,“ přiblížila.

Dobře ví, že na pozoru se bude muset mít hlavně před Belindou Bencicovou, domácí jedničkou a momentálně 12. tenistkou světa.

„Hraje skvělý tenis. A i Golubicová předvádí v reprezentaci výborné výkony. Ale i my máme skvělý tým a jedeme tam s tím, že chceme vyhrát.“

Od svěřenkyň má na své úřadování ve funkci kapitánky zatím pozitivní zpětnou vazbu.

„Jsem ráda, že máme Báru v týmu. Je to nová krev a pro nás všechny nová zkušenost. Zatím to vychází v pohodě. Nestihlo se nic pokazit a věřím, že to tak bude i v dalších dnech,“ usmívala se Nosková.

Linda Nosková na tréninku před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám

„Je super mít Báru jako kapitánku. Může nám předat spoustu zkušeností, tuhle soutěž vyhrála mockrát, což se nikomu z nás nepovedlo,“ připomněla Vondroušová.

Velmi hektický týden čeká Valentovou, která kromě tenisových úkolů bude muset plnit i školní povinnosti – absolvuje maturitní zkoušku.

„V úterý večer poletím zpátky do Česka, ve středu a ve čtvrtek maturuju, hned potom poletím zase do Švýcarska a v pátek a v sobotu se hraje,“ popsala svůj program.

„Budu nervózní z obou dvou věcí. Nevím, z čeho víc,“ zamyslela ses úsměvem. „Z tenisu mám stres zažitý, ale z maturity jsem nervózní už teď. Se školou jsem celkem stresař. Myslím, že až si tam sednu, tak se budu klepat. Už to chci mít za sebou a pak si užít zápas. Doufám, že obojí vyjde dobře.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Rubljov vs. BorgesTenis - - 6. 4. 2026:Rubljov vs. Borges //www.idnes.cz/sport
6. 4. 11:00
  • 1.29
  • -
  • 3.50
Rinderknech vs. ChačanovTenis - - 6. 4. 2026:Rinderknech vs. Chačanov //www.idnes.cz/sport
6. 4. 11:00
  • 2.78
  • -
  • 1.43
Lehečka vs. NavaTenis - - 6. 4. 2026:Lehečka vs. Nava //www.idnes.cz/sport
6. 4. 12:30
  • 1.26
  • -
  • 3.78
Bergs vs. MannarinoTenis - - 6. 4. 2026:Bergs vs. Mannarino //www.idnes.cz/sport
6. 4. 12:30
  • 1.28
  • -
  • 3.60
Báez vs. WawrinkaTenis - - 6. 4. 2026:Báez vs. Wawrinka //www.idnes.cz/sport
6. 4. 12:30
  • 1.41
  • -
  • 2.85
Altmaier vs. MacháčTenis - - 6. 4. 2026:Altmaier vs. Macháč //www.idnes.cz/sport
6. 4. 14:00
  • 2.39
  • -
  • 1.57
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?

Prezident Petr Pavel a David Trunda

Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Premium
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

6. dubna 2026

Bouzková vybojovala v Bogotě titul! Outsiderka ji nezaskočila ani ve finále

Marie Bouzková hraje bekhend ve finále turnaje v Bogotě.

Tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA. V téměř tříhodinovém finále nasazená jednička porazila 6:7, 6:2, 6:2 turnajovou osmičku Pannu Udvardyovou z Maďarska....

5. dubna 2026  12:36,  aktualizováno  22:20

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

5. dubna 2026  22:18

Opava z trojky vládla i padla, výhru Ústí vystřelil Vyoral. Slaví i Písek

Nick Johnson z Ústí nad Labem zakončuje na opavský koš.

Basketbalistům Opavy nepomohlo v 13. kole ligové nadstavby ani 17 tříbodových košů k vítězství v Ústí nad Labem. Domácí Sluneta vyhrála 98:95 a oplatila Slezanům únorovou porážku z utkání o třetí...

5. dubna 2026  20:49,  aktualizováno  21:51

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

5. dubna 2026  17:35,  aktualizováno  20:26

Šílený zápas, smutek pro Součka. Leeds si po penaltách zahraje semifinále FA Cupu

Zklamání. West Ham předvedl heroický závěr, ale končí ve čtvrtfinále FA Cupu,...

Větší podívanou nedělní fotbalový program asi nenabídl. Ve čtvrtfinále anglického FA Cupu prohrával domácí West Ham s Tomášem Součkem proti Leedsu ještě v 92. minutě 0:2. Jenže kladiváři dokázali...

5. dubna 2026  20:26

Vzal jsem to na sebe a selhal. Bohužel, řekl ostravský Chaluš k zahozené penaltě

Chaluš z Baníku se snaží obejít slávistu Provoda.

Ostravský stoper Matěj Chaluš byl u obou pokutových kopů, které sudí Jakub Wulkan nařídil v utkání Baníku s fotbalovou Slavií (0:2). V první půli míč zasáhl jeho ruku, načež Tomáš Chorý poslal hosty...

5. dubna 2026  20:17

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Karviná měla na dosah semifinále Evropského poháru, přišla o něj v rozstřelu

Denis Harabiš slaví výhru Karviné.

Házenkáři Karviné na premiérový postup do semifinále Evropského čtvrtfinále těsně nedosáhli. V odvetě čtvrtfinále proti bosenskému Izvidači sice čeští mistři zlikvidovali pětibrankové manko z prvního...

5. dubna 2026  19:49

Brankář Kovář s PSV ovládl Eredivisie, má třetí titul v evropských ligách

Matěj Kovář a spoluhráči z PSV Eindhoven Joey Veerman a Yarek Gasiorowski...

Brankář Matěj Kovář slaví s fotbalisty PSV Eindhoven nizozemský titul. Po sobotní výhře 4:3 nad Utrechtem jim dala jistotu nedělní bezgólová remíza Feyenoordu na hřišti Volendamu. PSV vyhrál...

5. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  19:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Basketbalistky SBŠ Ostrava smazaly druhý mečbol, sérii s Chomutovem vrací domů

Kateřina Bartoňová z Levhartic Chomutov vede útok na koš SBŠ Ostrava, brání ji...

Chomutovské basketbalistky ve čtvrtfinálové sérii proti SBŠ Ostrava nevyužily ani druhý postupový mečbol. Na domácí palubovce Levhartice prohrály čtvrtý zápas 74:90 a soupeř získal zpět výhodu...

5. dubna 2026  19:37

Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji

Tomáš Chorý ze Slavie dotírá na baníkovce Frydrycha.

V neděli kopal další, už osmnáctou, penaltu v české lize a opět se nemýlil. Slávistický útočník Tomáš Chorý proti Baníku Ostrava (2:0) zase vylepšil svou působivou bilanci a nasměroval svůj tým k...

5. dubna 2026  18:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.