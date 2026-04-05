Strýcová vyhlíží fičák, Vondroušová je po čtvrt roce zpět a Valentová má dvojí stres

Rameno levé hrací ruky zastavilo 26letou tenistku už poněkolikáté za poslední měsíce a roky. V letošní sezoně stihla odehrát jen dva zápasy v lednu v Austrálii, od té doby se na turnajích neobjevila.
Až teď je připravena se vrátit, v týdnu doplnila nominaci kapitánky Barbory Strýcové pro nadcházející utkání 1. kola kvalifikace BJK Cupu se Švýcarkami.
|
„Jsem moc ráda, že můžu být zase v týmu,“ prohlásila na nedělním online setkání s novináři. V reprezentaci je poprvé od listopadu 2023, ve stejném roce také ovládla Wimbledon. „Týmové soutěže mám moc ráda. Tím, že se vracím po té ruce, tak je super mít takovéhle skvělé tréninky s holkami.“
Zatím ale neví, v jaké roli bude moct zasáhnout do ostrých zápasů, které jsou v hale v Bielu na programu v pátek a v sobotu. Jako levačka se nabízí do čtyřhry, jež nově zahájí program druhého dne a může být klíčovým bodem, její případná nominace do dvouhry je vzhledem k dlouhé pauze zatím nejistá.
„Tým máme super, takže všechny můžeme hrát všechno. Podle tréninků na místě se uvidí, jak se tam kdo bude cítit,“ odpověděla na přímou otázku, zda by si na singl troufla.
Podle žebříčku, ve kterém se nachází na 44. místě, je českou trojkou za Lindou Noskovou (14.) a Marií Bouzkovou (26.).
„Zdravotně jsem na tom docela dobře. Rameno mě nebolí, trénovala jsem docela dost. Byla jsem dva týdny ve Španělsku, ale tolik singlových bodů jsem nenahrála. Teď je pro mě důležité si zahrát s holkami pár bodů, abych věděla, jak na tom jsem. Musím zaklepat, rameno drží. Rány od holek jsem vydržela.“
O víkendu se v rámci soustředění v areálu TK Sparta Praha připravovala společně s jedničkou týmu Noskovou, Terezou Valentovou a Lucií Havlíčkovou. Bouzková se připojí až ve Švýcarsku, neboť ji ještě v neděli večer středoevropského času čeká finále turnaje WTA v Bogotě.
|
„Myslím, že v pondělí v podvečer by měla být v Bielu. Snad jako vítězka,“ přeje si kapitánka Strýcová.
Pro ni bude souboj se Švýcarkami premiérou v nové roli, v níž od letoška nahradila Petra Pálu. A už pociťuje, jak na ni blížící se výzva doléhá.
„Kecala bych, kdybych řekla, že jsem úplně v klidu. To ne. Cokoliv dělám, a ještě když je to spojené s tenisem, tak mi na tom záleží. Přála bych si pro holky a celý náš tým, aby se to povedlo.“
V rámci přípravy v Česku chtěla svěřenkyně vidět hlavně při čtyřhře, aby už mohla přemýšlet nad variantami, které se jí pro utkání nabízejí.
„Soustředění jsme měly proto, že do Bielu přiletíme v pondělí, kdy kurt ještě nebude ready. Poprvé tam budeme trénovat až v úterý a hned v pátek začínají zápasy, takže to bude velký fičák,“ přiblížila.
Dobře ví, že na pozoru se bude muset mít hlavně před Belindou Bencicovou, domácí jedničkou a momentálně 12. tenistkou světa.
„Hraje skvělý tenis. A i Golubicová předvádí v reprezentaci výborné výkony. Ale i my máme skvělý tým a jedeme tam s tím, že chceme vyhrát.“
Od svěřenkyň má na své úřadování ve funkci kapitánky zatím pozitivní zpětnou vazbu.
„Jsem ráda, že máme Báru v týmu. Je to nová krev a pro nás všechny nová zkušenost. Zatím to vychází v pohodě. Nestihlo se nic pokazit a věřím, že to tak bude i v dalších dnech,“ usmívala se Nosková.
„Je super mít Báru jako kapitánku. Může nám předat spoustu zkušeností, tuhle soutěž vyhrála mockrát, což se nikomu z nás nepovedlo,“ připomněla Vondroušová.
Velmi hektický týden čeká Valentovou, která kromě tenisových úkolů bude muset plnit i školní povinnosti – absolvuje maturitní zkoušku.
„V úterý večer poletím zpátky do Česka, ve středu a ve čtvrtek maturuju, hned potom poletím zase do Švýcarska a v pátek a v sobotu se hraje,“ popsala svůj program.
„Budu nervózní z obou dvou věcí. Nevím, z čeho víc,“ zamyslela ses úsměvem. „Z tenisu mám stres zažitý, ale z maturity jsem nervózní už teď. Se školou jsem celkem stresař. Myslím, že až si tam sednu, tak se budu klepat. Už to chci mít za sebou a pak si užít zápas. Doufám, že obojí vyjde dobře.“