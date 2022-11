Tenistky se utkají o finálový turnaj Poháru B. J. Kingové 2023 s Ukrajinou

Svěřenkyně kapitána Petra Pály se letos v soutěži známé dříve jako Fed Cup probojovaly do semifinále. Po úspěšné kvalifikaci s Velkou Británií porazily na finálovém turnaji Polsko a USA. V boji o finále nestačily v sobotu na Švýcarky, kterým podlehly 0:2.

S Ukrajinou se české tenistky utkají v soutěži poprvé. Nejvýše postavenou ukrajinskou hráčkou v žebříčku WTA je Anhelina Kalininová, které patří 52. místo. Za ní následují Marta Kosťuková (70.) a Dajana Jastremská (102.). Dlouholetými ikonami jsou Lesja Curenková (130.) nebo osmadvacetiletá Elina Svitolinová, která je po říjnovém narození potomka na mateřské pauze.

„Byl jsem nervózní, abychom nehráli v Brazílii, dalo se hrát i v Mexiku. To by bylo nepříjemné jak z hlediska cestování, tak soupeřek,“ řekl v nahrávce pro média Pála. „Musíme se nyní soustředit na to, aby byly holky zdravé a uvidíme, kdo bude chtít hrát. Věřím, že budeme mít silný tým,“ doplnil.

Nominaci bude Pála skládat na základě formy hráček na začátku roku. „Kvalifikaci předchází turnaje v Indian Wells a Miami. Pokusím se v předstihu zjistit, kdo bude mít zájem hrát a kdo bude moci nastoupit. Holek je hodně. Nějakou sestavu v hlavě mám, ať už se bude hrát na čemkoliv,“ uvedl Pála.

Los z rukou legendární Kingové svedl do kvalifikace Polsko s Kazachstánem. Narazit tak na sebe mohou světová jednička Iga Šwiateková proti letošní wimbledonské šampionce Jeleně Rybakinové. Letošní semifinalistky Britky vyzvou Francii. Vítězky postoupí do finálového turnaje pro dvanáct nejlepších. Kvalifikaci mají jistou zatím jen letošní finalistky ze Švýcarska a Austrálie.