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Podobně jako s Nadalem v Madridu? Lehečka může ukončit kariéru legendy

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  14:26
Stan Wawrinka se loučí po svém posledním zápase na Australian Open.

Stan Wawrinka se loučí po svém posledním zápase na Australian Open. | foto: Reuters

Veterán Stan Wawrinka v prvním kole Australian Open.
Stan Wawrinka po svém posledním zápase na Australian Open.
Stan Wawrinka po svém posledním zápase na Australian Open.
Stan Wawrinka a jeho jednoručný bekhend na Australian Open.
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Když na konci dubna roku 2024 vyhrál osmifinále prestižního podniku v Madridu, dění na kurtu nebylo tak úplně o něm. Jiří Lehečka tehdy porazil Rafaela Nadala, který se s domácím podnikem loučil. Organizátoři tak logicky upřednostnili španělskou legendu. Nyní, o dva a půl roku později, může český tenista ukončit dokonce celou jednu kariéru.

V prvním zápase na turnaji v Basileji vyzve Stana Wawrinku, legendárního Švýcara, který se ve 41 letech loučí s tenisem. Jako svou poslední profesionální akci si pochopitelně vybral domácí podnik, pořadatelé už dříve naznačili, že chystají něco velkého.

„Tři grandslamové tituly, 24 let vášně a jedinečný bekhend. Stan dal tomuto sportu všechno a Basilej byla od začátku součástí jeho příběhu,“ napsali na sociálních sítích.

Wawrinka ukončí kariéru během domácího turnaje. Na programu je emotivní rozlučka

Oficiální rozlučka by měla proběhnout už v pondělí večer, utkání prvního kola odehraje Wawrinka proti Lehečkovi v úterý. Pro švýcarského rodáka půjde jistě o emotivní záležitost a právě čtyřiadvacetiletý Čech může jeho odchod sledovat naživo.

„Je to něco jiného než běžný zápas prvního kola. Velký hráč, který končí kariéru, je to jeho poslední akce, ještě před domácím publikem. Určitě to bude velké utkání,“ tuší kapitán české daviscupové reprezentace Tomáš Berdych.

„Já jsem to jednou taky zažil, bylo to proti Maratu Safinovi. Člověk vnímá, že má zápas větší náboj než běžné první kolo, ale jak znám Jirku, jemu to může paradoxně pomoct. On má rád velké zápasy a je rád, když o něco jde,“ předpovídá.

Jiří Lehečka dobíhá míček ve finále turnaje v Tokiu.

Právě tady se hodí srovnání s předloňským Madridem.

Dvanáct tisíc diváků celý zápas podporovalo legendárního Nadala, který v Madridu předváděl, že i ve vyšším věku a po všech zraněních, která ho v kariéře potkala, je na antuce stále velmi nebezpečný.

„Jako bych byl v jiném vesmíru, nic takového jsem nikdy nezažil,“ popisoval Lehečka atmosféru slavného stadionu Caja Mágica. „Je úžasné sdílet kurt s takovou legendou. Místy předvedl, jaký je neskutečný hráč. Pro mě je to další ze splněných snů a zážitek na celý život. Dvanáct tisíc lidí řvalo ‚Rafa, Rafa‘. Ani nevím, jak se mi to podařilo zvládnout.“

Životní zážitek, jiný vesmír. Jak Lehečka skolil Nadala, který ještě zadržel slzy

Také švýcarské publikum bude nyní jistě podporovat Lehečkova soupeře, i když český tenista bude v utkání jasným favoritem.

Wawrinka, šampion Australian Open 2014, Roland Garros 2015 a US Open 2016, je momentálně v žebříčku na 151. místě.

„Ten zápas má trochu koření kolem. Jirka se na něj určitě hodně těší,“ líčí Berdych. „Já se taky rád podívám, i z toho důvodu, že Stana znám, jsme stejně staří. Tím, že mu drželo zdraví a v tenise si pořád našel, co ho žene dál, pokračoval až doteď. Teď už asi cítí, že nastal ten čas skončit. A takhle je to v pořádku.“

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