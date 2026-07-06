Podělala jsem to. Musím začít od základů. Nejde jen vítězit. Když padnou šampionky

Světová jednička Sabalenková narazila v nedělním boji o postup mezi nejlepší osmičku na Naomi Ósakaovou. A neuhrála s ní ani set, padla 2:6 a 6:7. Ani Rybakinová se Šwiatekovou nedokázaly své sobotní duely třetího kola dovést do třetí sady.
Tenistka z Kazachstánu prohrála s Elise Mertensovou 6:7, 1:6, obhájkyně titulu z Polska nestačila na Alexandru Ealaovou a z kurtu se poroučela po výsledku 6:7, 2:6. Všechny je spojuje prohra v tiebreaku, brzký výpadek a pochopitelně i velké zklamání.
O čem na pozápasových tiskových konferencích všechny tři mluvily?
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Sabalenková: Byly to dva extrémy
O pocitech před zápasem: „Necítila jsem se špatně. Až v prvních výměnách jsem trochu bojovala, zkoušela jsem změnit raketu, opravit švih. Nepovedlo se.“
O osmifinálovém duelu: „Nejsem spokojená s tím, jak jsem hrála. Někdy se to prostě stane, můžete jít na kurt, udělat všechno, co je ve vašich silách a stejně prohrát. Příště bych měla změnit něco v přípravě nebo přistoupit k takovému zápasu trochu jinak.“
O výkonu Ósakaové: „Předvedla pravděpodobně svůj nejlepší tenis, přehrála mě silou. S každým gamem jsem se cítila hůř a hůř, zatímco ona byla čím dál lepší. Šla do každého úderu naprosto bez zábran, já ne. Výhru si zasloužila.“
O emocích: „Aktuálně žádné necítím. Jen vím, že jsem se dokázala ovládnout mnohem lépe než loni. Dneska se ode mě ničeho zábavného nejspíš nedočkáte. Letos jsem to prostě podělala, příští rok se pokusím být lepší.“
O forhendu: „Upřímně si myslím, že dneska tam vůbec nebyl. Snažila jsem se přizpůsobit, jak to jen šlo, ale z nějakého důvodu jsem vůbec neměla svou úroveň. Musím jen pogratulovat soupeřce a odejít.“
O tiebreaku druhého setu: „Snažila jsem se soustředit na každý jednotlivý bod. Ale jak už jsem říkala – co můžete dělat, když soupeřka sází esa, trefuje lajny a hraje naprosto beze strachu? Já jsem se naopak snažila najít svůj rytmus. Byly to dva naprosté extrémy.“
Rybakinová: Budu muset něco změnit
O svých slabinách v zápase: „Udělala jsem během celého zápasu příliš mnoho dvojchyb a celkově jsem měla nízkou úspěšnost podání. První servis mi dnes vůbec nefungoval. Mám také pocit, že moje energie mohla být mnohem lepší. Je zkrátka hodně věcí, se kterými nejsem spokojená.“
O rozpoložení na kurtu: „Samozřejmě s výsledkem nejsem vůbec spokojená. Ale není to tak, že by mi něco bylo, žádné zdravotní problémy nemám.“
O prohrách: „Snažím se jít dál. Prohrála jsem už mnohokrát a jsem si jistá, že ještě mnohokrát prohraju. Není možné vyhrát úplně všechno. Samozřejmě mě to mrzí, ale nebude mi trvat déle než den nebo dva, než to hodím za hlavu.“
O poklesu formy po titulu na Australian Open: „Jakmile se to začalo dít a nehrála jsem svůj nejlepší tenis, upřímně jsem nevěděla proč. V posledních týdnech jsem dobře trénovala. Díky tomu, že jsem z turnajů vypadávala brzy, jsem měla i dost času. Určitě si ale musím všechno zanalyzovat a něco změnit, protože takhle to očividně nefunguje.“
O nadcházejícím programu: „Do konce roku už nezbývá tolik turnajů. Nejdřív ale potřebuju trochu změnit prostředí a odpočinout si. Ještě než úplně vypnu, budu muset pár věcí zařídit, ale pak si na několik dní dám od tenisu úplný odstup a nebudu na něj vůbec myslet.“
Šwiateková: Nemám dobré výsledky
O dojmech z utkání: „Mám pocit, že Alexandra byla v důležitých momentech odvážnější. V tiebreaku jsme obě měly spoustu šancí set ukončit dřív, ale nevyšlo to v můj prospěch. Celkově mám ale pocit, že jsem hrála lépe než minulý týden v Bad Homburgu. Musím se posunout dál.“
O náročnostech duelu: „Bylo těžké psychicky přijmout, že jsem kazila returny po pomalých servisech. Musím říct, že vracet takové podání je mnohem těžší než normální servis. Vím, že je pomalý, přesně vím, jak ke mně míček poletí. Ale je to úplně jiný rytmus, než na jaký jsem zvyklá.“
O srovnání s porážkou na Roland Garros: „Není to stejné. Tam to bylo jednoznačně o tom, že jsem nezvládla tlak. Příliš jsem riskovala a snažila se všechno ukončovat. Tady jsem naopak chtěla být klidnější a víc držet míčky ve hře. Jenže polovinu těch returnů jsem trefovala špatně. Mám pocit, že jsem kvůli tomu ztratila spoustu bodů.“
O aktuálním rozpoložení: „Nemám dobré výsledky, takže ani sama od sebe nemůžu očekávat skvělé výsledky, protože se prostě nedějí. Na takové úrovni teď nejsem. Musím začít znovu od základů a soustředit se hlavně na to, abych zlepšila svůj tenis.“