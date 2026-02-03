Pocta pro Strýcovou. Stane se dvanáctou držitelkou Ceny Věry Čáslavské

Devětatřicetiletá Strýcová získala ve čtyřhře vedle dvou wimbledonských titulů (2019 a 2023) také bronzovou medaili na olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro, kde hrála po boku Lucie Šafářové. V hráčské kariéře byla také deblovou světovou jedničkou a pětkrát se podílela na vítězství v týmovém Fed Cupu.
Rodačka z Plzně získala na elitním okruhu WTA dva singlové tituly a 32 deblových. V roce 2019 se probojovala ve Wimbledonu do semifinále dvouhry, v květnu 2021 oznámila těhotenství a konec kariéry.
Na kurty se dočasně vrátila o dva roky později v rámci „rozlučkového turné“ a boku tchajwanské spoluhráčky Sie Šu-wej získala druhý wimbledonský deblový titul.
Momentálně plní roli kapitánky v Poháru Billie Jean Kingové, v níž od letošního roku nahradila Petra Pálu. Debut v nové pozici ji čeká v dubnu v kvalifikaci proti Švýcarsku.
Cena Věry Čáslavské se uděluje od roku 2014, v minulosti ji získaly Štěpánka Hilgertová, Naděžda Knorre, Věra Růžičková, Barbora Špotáková, Šárka Strachová, Petra Kvitová, Květa Pecková, Šárka Kašpárková, Hana Dvorská, Martina Sáblíková a naposledy Kateřina Emmons.