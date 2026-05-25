Vždyť jen dva týdny předtím poprvé opanovala turnaj WTA, do stovky premiérově prolétla před sedmi měsíci a před začátkem pařížského majoru se s ní jako s favoritkou rozhodně nepočítalo.
„Letos se tu měnil vchod na hlavní kurt a udělali tam novou tabuli s vítězi,“ popisovala v neděli v Paříži v rozhovoru s novináři. „Bylo fajn se tam ve vzpomínkách vrátit.“
Před pěti lety na titul rozhodně nepomýšlela. Vždyť ani nechtěla před osmifinále nastoupit na kurt, jak moc byla nervózní. Bála se, že dostane výprask. A přitom před ní se soupeřky musely sklánět.
Od té doby jí však oranžové kurty nesvědčí. Znovu na nich v hlavním městě Francie uspěla až loni, a to zvládla jen jednu výhru. Předtím třikrát vypadla hned po prvním zápase: v roce 2022 prohrála s domácí Parryovou, v roce 2023 s Ukrajinkou Curenkovou a předloni nestačila na Švýcarku Golubicovou.
Ani letos neuhrála postup do druhého kola, v neděli padla po třech setech s Američankou Hailey Baptisteovou (7:6, 6:7 a 2:6).
„Mrzí mě to, jsem zklamaná, ale je to součást tenisu,“ posteskla si.
První set Krejčíková sice urvala v tiebreaku a ve zkrácené hře toho druhého měla dokonce dva mečboly, jenže je nevyužila. A ztracená příležitost se na ní ve třetí sadě podepsala sešupem fyzičky.
„Kdybych to udělala dobře, neseděla bych tu po třech hodinách poražená. Ale prostě to tak je, jednou to vyjde, pak se to zase nesejde. Je těžké to skousnout, ale je to tenis.“
Při krátké návštěvě Paříže si aspoň stihla připomenout svůj pět let starý titul, který ji zařadil mezi zvučná jména.
Ano, už dřív okusila, jaké to je zářit na grandslamové úrovni, v roce 2018 vybojovala deblové trofeje na Roland Garros i Wimbledonu. Ale ovládnout jeden ze čtyř nejprestižnějších turnajů v singlu je ještě úplně jiná liga.
A zvládnout na jednom turnaji obě disciplíny úplně nejlépe, je dvakrát tak úctyhodné.
Den poté, co se po Petře Kvitové stala druhou Češkou v tomto tisíciletí, která zvítězila ve dvouhře na grandslamu, na Roland Garros společně s Kateřinou Siniakovou triumfovala také ve čtyřhře.
Jenže teď je pro ni antuková veleakce skoro prokletá.
Je pravda, že třeba loni na ni dorazila po nepříjemném zranění zad. Ani letos není v úplně optimální formě, po téměř tříměsíční pauze naskočila na kurty až na začátku května.
„Na prohru se snažím dívat z toho pohledu, že jsem tady alespoň mohla hrát,“ vyprávěla v neděli, jak ji těší, že je konečně fit. „To je po všech těch trablech obrovský úspěch.“
Po zdravotních neduzích v oblasti zad a kolene se letos potýkala se zraněním svalu na noze.
„Když se na všechno podívám s větším odstupem, dobře vím, že jsou horší věci,“ říkala nedávno.
Což platí i o brzké prohře v Paříži.
Teď se alespoň může soustředit na travnaté turnaje, na kterých už je také zapsaná jako šampionka.
Před dvěma lety na nich senzačně ovládla legendární Wimbledon. Ani tehdy rozhodně nepatřila k favoritkám. A rovněž do All England Clubu přicestovala po sérii zranění a nepřesvědčivých výsledků.
Tudíž ještě není čas bývalou světovou dvojku odepisovat. Pět let starý titul z Roland Garros je toho připomínkou.