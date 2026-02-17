Plíšková má trhlinu v úponu lýtkového svalu. Doufá, že se vrátí v březnu

Tenistka Karolína Plíšková má od turnaje v Dauhá, kde před týdnem skrečovala osmifinálové české derby s pozdější šampionkou Karolínou Muchovou, trhlinu v úponu lýtkového svalu a na kurty se vrátí nejdříve na začátku března v Indian Wells. Někdejší světová jednička to řekla v podcastu Rakety.

Karolína Plíšková podává ve třetím kole Australian Open. | foto: Reuters

Třiatřicetiletá Plíšková, jež se na WTA Tour letos vrátila po zdlouhavé léčbě zraněného kotníku z US Open 2024, vzdala zápas s krajankou za stavu 2:5.

Nyní vysvětlila, že po pár gamech ucítila bolest v koleni, a proto se rozhodla raději nepokračovat. Vyšetření pak podle fyzioterapeuta české tenistky ukázalo, že se jedná o trhlinu v úponu lýtkového svalu.

Plíšková kvůli zranění kolene vzdala derby s Muchovou, Kopřiva je ve čtvrtfinále

Plíšková se poté odhlásila i z probíhajícího turnaje v Dubaji a návrat plánuje nejdříve na další akci WTA 1000 v Indian Wells, kde se začne hrát 4. března.

„Do Ameriky snad budu ready. V Indian Wells bych měla dostat volnou kartu a ušetřila bych si chráněný žebříček,“ řekla Plíšková s tím, že pokud by v Kalifornii ještě hrát nestihla, mohla by se představit na dalším turnaji prestižního Sunshine Double v Miami.

