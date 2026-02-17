Plíšková má trhlinu v úponu lýtkového svalu. Doufá, že se vrátí v březnu

Třiatřicetiletá Plíšková, jež se na WTA Tour letos vrátila po zdlouhavé léčbě zraněného kotníku z US Open 2024, vzdala zápas s krajankou za stavu 2:5.
Nyní vysvětlila, že po pár gamech ucítila bolest v koleni, a proto se rozhodla raději nepokračovat. Vyšetření pak podle fyzioterapeuta české tenistky ukázalo, že se jedná o trhlinu v úponu lýtkového svalu.
Plíšková kvůli zranění kolene vzdala derby s Muchovou, Kopřiva je ve čtvrtfinále
Plíšková se poté odhlásila i z probíhajícího turnaje v Dubaji a návrat plánuje nejdříve na další akci WTA 1000 v Indian Wells, kde se začne hrát 4. března.
„Do Ameriky snad budu ready. V Indian Wells bych měla dostat volnou kartu a ušetřila bych si chráněný žebříček,“ řekla Plíšková s tím, že pokud by v Kalifornii ještě hrát nestihla, mohla by se představit na dalším turnaji prestižního Sunshine Double v Miami.