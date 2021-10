Jak Plíšková ustála obavy: Měla jsem strach, že nejlepší roky jsou pryč

Tenisté v Kalifornii naposledy soutěžili v březnu 2019, loni pořadatelé prestižní podnik kvůli covidové hrozbě šířící se světem odvolali jen pár dní před začátkem. Letos jej přesunuli na netradiční podzimní termín.

Přes všechny peripetie už je ale akce mužů i žen, jejíž vítězové si odnesou tisíc bodů do žebříčku a v přepočtu 26 milionů korun, zase zpět.

„Tenhle turnaj mám ráda, sice jsem tu nikdy nevyhrála titul, ale několikrát jsem byla v semifinále,“ vzpomínala Plíšková na úterní online tiskové konferenci z dějiště. „Doufám, že dojdu daleko i teď.“

Zpátky v závodním režimu se ocitá po měsíční pauze, po čtvrtfinále US Open dopřávala tělu čas na zotavení. „Se zápěstím už to dál nešlo, byla jsem i na injekci,“ přibližuje drobné komplikace.

„Jinak se cítím dobře. Byla jsem sice nějaká nachcípaná a jsem trochu unavená jako každý, ale trénuju a zápas budu mít nejspíš až v sobotu.“

Na rozdíl od pobytu v New Yorku už Plíškovou v Indian Wells doprovází trenér Sascha Bajin, který vyřešil problém s vízy do USA. „Dostal je na dva roky, takže snad dobrý,“ smála se jeho dobře naložená svěřenkyně.

Česko-německé duo po Indian Wells vyrazí ještě na Turnaj mistryň v mexické Guadalajaře, kam se Plíšková kvalifikovala navzdory nepřesvědčivému vstupu do sezony. „Měla jsem trochu starosti, protože jsem nikdy nezačala rok tak špatně,“ ohlíží se za nevýraznými měsíci.

„Říkala jsem si, že mé nejlepší roky už jsou pryč a takhle už to bude napořád. Ale jsem pyšná, že jsem vydržela, a nakonec jsem odehrála asi nejlepší druhou polovinu roku, jakou jsem kdy v kariéře měla.“

Odpočinek jsem snad zvládla, věří Krejčíková

Rovněž Krejčíková naposledy startovala na grandslamu ve Flushing Meadows. Kvůli vyčerpání z náročného léta se omluvila i z domácího podniku v Ostravě.

„Snažila jsem se odpočinout si a doufám, že jsem to zvládla,“ hlásila z Indian Wells. „Cítím se dobře, je tady hezky, i když podmínky jsou náročné. Je tu teplo a sucho, ale kurty jsou příjemné.“

Hlavní soutěž si na „pátém grandslamu“ dosud vyzkoušela jen ve čtyřhře, nyní naskočí do obou disciplín. A v singlu bude rovnou nasazenou trojkou.

„Nikdy jsem si nepředstavila, že sem jednou přijedu v takové pozici,“ přiznala. „Těší mě, že po Paříži se mi furt daří. A pokračovat dál je můj cíl.“

O jeho naplnění bude usilovat nejen tento týden, ale především pak v listopadu na finále Poháru Billie Jean Kingové v Praze a stejně jako Plíšková na Turnaji mistryň.

„Na konec sezony se moc těším,“ vyhlíží odhodlaná tenistka.

Poslední turnaj sezony pro Kvitovou

Naopak Kvitová po Indian Wells svůj tenisový rok 2021 uzavře. „Mám z toho smíšený pocit,“ přemítá. „Jak je to poslední turnaj, tak se těším, ale je pro mě těžké ze sebe vymáčknout zbytky energie.“

S únavou bojovala už v Ostravě, kde ji za pomocí publika přehlušila tažením do semifinále. Ovšem areál v kalifornské poušti, který sice Češka označuje za krásný a tichý, jí nesedí.

„Je to tady pomalé, vůbec to neletí, je pro mě opravdu těžké tady hrát,“ líčí Kvitová.

Potřebné rozptýlení tak nachází v ubytování ve vlastním domku, kam s radostí prchla z hotelových pokojů – reality posledních turnajů.

„Je to fajn zpestření, nechodíme tolik do restaurací, večeře si děláme spíš doma a pak koukáme na seriály. Je to uvolněnější, máme i svoje auto, takže docela pohoda.“