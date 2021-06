Kvitová líčí, jak se zranila. Berlín asi vynechá. Věří, že stihne Wimbledon

Už působí docela svěže a o účasti na milovaném Wimbledonu na přelomu června a července mluví s nadějí v hlase.

Pokračuje v kurýrování, v pondělí odložila ortézu. Posiluje horní část těla a doufá, že stihne jeden přípravný turnaj před londýnským grandslamem.

„Nožka se pomalu lepší, snad se hojí. Otok mizí, což je dobrá zpráva,“ řekla v úterý v Praze na Spartě. „Párkrát už jsem navštívila pana profesora Koláře. Měla bych ještě jít na kontrolní magnetickou rezonanci a pak se rozhodne, kdy se vrátím na kurt.“

Jaké máte plány?

Budou se odvíjet od výsledků vyšetření. Uvidím, co mi řeknou pan profesor a Florian (fyzioterapeut Zitzelsberger). Nic moc neurychlím. Měla jsem jeden vaz v levém kotníku natržený. Nechtěla jsem riskovat, že se urve. Při incidentu na sebe narazily kosti, v kloubu se vytvořila tekutina.

Takže jste o pokračování na Roland Garros ani neuvažovala?

Zranění se mohlo zhoršit. Do finále bych asi šla. Ale po prvním kole, když jsem věděla, že mě čeká Wimblas a olympiáda... To prostě nemělo cenu. Dobře si pamatuju rok 2009, kdy jsem v Paříži hrála s pochroumaným pravým kotníkem a dopadlo to hodně špatně. Když jsme se rozhodli odstoupit, chvilku mi bylo ouvej. Ale s tím se nedá nic dělat.

Napadlo vás, že Paříž je pro vás snad zakletá?

Napadlo. V Paříži se prostě vždycky něco stane. O roku 2009 už jsem mluvila. Pak jsem se tam vracela (po přepadení). Předloni jsem si před turnajem urvala ruku. Ale už jsem s tím vším srovnaná.

Petra Kvitová v prvním kole Roland Garros.

Co tedy máte před sebou?

Od středy s nohou zkusím lehce pracovat. Fakt uvidím, jak rychle se bude hojit, ale ráda bych odehrála ještě jeden turnaj před Wimbledonem.

Který?

Myslím si, že nestihnu Berlín, protože ten už je příští týden. Tak padesát na padesát vidím následující turnaj v Bad Homburgu, nový podnik WTA v Německu, v lázeňském městečku kousek od Frankfurtu.

Loni byla travnatá sezona zrušená, letos se vám také zkrátí. Jste naštvaná?

Co nadělám? Ale nedokážu si představit, že bych měla na Wimblasu tříletou pauzu. Myslím, že ho stihnu. I proto jsem v Paříži skončila.

Těšíte se do All England Clubu hodně?

Těším se moc. Zasáhlo mě, když loni ohlásili, že se Wimbledon ruší. Pamatuju si, že jsem i slzičku uronila. Jsem ráda, že letos už se turnaj koná. I když bude úplně jiný, protože budeme spát někde na hotelu v centru, pětačtyřicet minut od areálu. Žádné pronajaté domky. Zase nastoupíme do bubliny. Ale do areálu pustí diváky, což je fajn.

Nejde vynechat Wimbledon, když máte desáté výročí prvního titulu, že?

To už je taková doba! Čas letí. Nedávno jsem dělala rozhovor pro BBC k těm deseti letům, bylo to moc hezké.

Petra Kvitová a její triumfy ve Wimbledonu v letech 2011 a 2014.

Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka?

Když jsem viděla radost rodičů v lóži. Jak táta brečel. Pro mě to byl takový mix emocí. Byla jsem šťastná, zároveň jsem si moc neuvědomovala, co se stalo. Spíš druhý titul jsem si víc prožila. Za něj jsem ještě víc vděčná.

Jak dlouho si potřebujete zvykat na trávu?

Když na ni stoupnu, je jako kobereček. Moc hezky na ni zapadnu, cupitám po ní. Mám najednou radost. Prostě vím, jak po ní mám běhat. Jiná věc je načasování úderů. Taky musím mít pořád těžiště dole, nohy i záda dostávají zabrat. Ráda bych se před Wimbledonem rozehrála. Pár tréninků nebo aspoň jeden zápas potřebuju.

Sledujete na dálku dění v Paříži?

Jedním okem. Na výsledky se podívám. Mojí favoritkou je Šwiateková. Už má zkušenosti, hraje moc dobře. Já mám radost z Báry Krajčíkové, hrávala hlavně debly, teď najednou vystřelila v singlu. Vlastně celou sezonu hraje super tenis. Moc jí to přeju.