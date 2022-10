Pořád jsem nemocná. Oslabená Kvitová neměla ani sílu se radovat

Po vítězství neměla ani sílu se radovat.

„Bylo to náročné,“ oddechla si Kvitová. „Paula je čtvrtá na světě a naposledy jsem s ní prohrála ve Wimbledonu, kde mě porážka bolí vždycky o něco víc. Věděla jsem, že bude hrát dobře, že dobře servíruje. To ukazovala celý zápas, bylo složité ji brejknout. Moc nekazila a dobře se hýbala.“

Turnaj v Ostravě živě Přímé přenosy mohou diváci sledovat na stanici O2 TV Sport i v multidimenzi na O2 TV Tenis. Od pátku doprovodí závěrečné duely i speciální studio.

Dodala, že navíc na ostravském dvorci je těžké zahrát nějaký vítězný úder.

Proč?

„Ten povrch (pomalejší) k tomu úplně nesměřuje,“ odpověděla. „Když dá soupeřka kratší míč, tak z něho ten vítězný zahrajete, ale zezadu je to hrozně těžké. To ho musíte nějakým způsobem „zabít“, musí to být výborný úder. Navíc Paula má takové velké páky, dosáhne daleko na spoustu míčů, hodně toho vrátí. Hraje se dál a dál a je to náročnější.“

Podotkla, že to ji tlačilo dohrávat víc výměn u sítě.

Připustila, že zvládnutý tie break první sady jí pomohl. „Protože hrát dneska tři sety... S mou fyzickou kondicí by to asi nebylo úplně dobré. Jsem ráda, že jsem zápas uzavřela ve druhém setu. Moc sil mi už nezbývalo,“ přiznala.

Přesto musela za stavu 5:3 ustát, že soupeřka odvrátila šest mečbolů. „Nad tím jsem nepřemýšlela. Když podávala, vedla jsem čtyřicet nula, ale nebylo tam nic, že bych nějaký míček blbě zkazila, nebo se něco stalo. Pak jsem se soustředila na svůj servis, na můj game, abych ho dohrála. A být to pět pět pokračovaly bychom dál. Dopodávat utkání je vždycky těžké.“

Co si po něm se soupeřkou, když se objaly, řekly?

„Že to byl skvělý zápas z obou stran. Popřály jsme si hodně štěstí. Paula byla skvělá,“ odpověděla Petra Kvitová.

To, že není v ideální kondici, přičítá prodělané nemoci. Stále je nachlazená.

„Mám pocit, že nemocná jsem pořád. Ještě mě to úplně neopustilo. Nejvíc si vážím toho, že jsem utkání zvládla psychicky, mentálně. Třeba ve třetím gamu prvního setu jsem dala tři dvojchyby. Ustát tu hru bylo hrozně náročné.“

Je ráda, že zatím hraje v Ostravě co druhý den.

„Hrát dva dny za sebou, nevím, co bych na tom kurtu předváděla, i když někdy ten volný den je zrádný,“ upozornila. „Ale včera jsem nedělala vůbec nic. Byla jsem u našich (u rodičů ve Fulneku – pozn. red.) a jenom jsem ležela. Bylo to takové lenošení. Ale po té nemoci je každá minuta volna dobrá. Zřejmě nepůjdu na kurt ani zítra, abych si mohla trochu odpočinout a zregenerovat. Další den volna mi docela bodne.“ V něm ji, jak prozradila, opět čeká pití čaje a hodně spánku.

Podotkla, že takový zápřah, jaký měla v pondělí v prvním kole, když ve třech setech porazila Američanku Peraovou, a i s Badosaovou, jí zdravotně moc nepřidá.

„Není to ideální ani pro tělo, ani pro tenis, ale hraju doma a jestli jste v hale byli, tak jste viděli a slyšeli ty fanoušky. To je něco skvělého. K nezaplacení. Moc si jejich podpory vážím,“ řekla.

V pátek se Kvitová ve čtvrtfinále utká s vítězkou duelu mezi Běloruskou Sasnovičovou a Kazaškou Rybakinovou. „S kým budu hrát, je mi úplně jedno. Hlavně, že mám den volna,“ usmála se Kvitová.