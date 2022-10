Ostrava byla fajn, děkovala Kvitová. A dál? Cesta do neznáma i nová sezona

Po minulých zápasech jste zmiňovala následky doznívající nemoci, jak jste se cítila nyní?

No, nebylo mi úplně hej, ale zase jsem na tom nebyla úplně nejhůř. Samozřejmě mi síly po předcházejících dvou těžkých zápasech chyběly, ale na kurtu jsem se snažila nechat všechno, což jsem i udělala. Zápas byl hrozně těžký, ona výborně podávala, dala mi spoustu es a nedala mi vůbec nic zadarmo. Hrála líp, zasloužila si vyhrát.

Turnaj v Ostravě živě Přímé přenosy mohou diváci sledovat na stanici O2 TV Sport i v multidimenzi na O2 TV Tenis. Od pátku doprovodí závěrečné duely i speciální studio.

Es vám soupeřka nastřílela jedenáct, dá se s takovým podáním dělat něco jiného, než čekat, že palba přestane?

No, čekala jsem a nedočkala se (usmívá se). A co se s tím dá dělat? Dá se sem tam šoupnout jinak na return, ale ve finále dá eso do druhého rohu. Je to i psychicky náročné, přecházet ze strany na stranu a čekat, že zase dostanete eso. Ale když jsme hrály zezadu, bylo to velice vyrovnané.

V tiebreaku první sady jste vedla 4:2, ale za stavu 5:5 jste udělala dvojchybu. Byla zkrácená hra klíčová?

Myslím, že jsem tiebreak odehrála velice slušně, až na tu dvojchybu teda. Ona taky zahrála dobré údery, odehrála výborný zápas.

Rybakinová letos vyhrála Wimbledon, jehož jste dvojnásobnou šampionkou. Berete ji jako důstojnou následovnici?

Dokážu si představit, že ve Wimbledonu hrála stejně jako teď se mnou. Její údery jsou dlouhé, placaté a rychlé, takže věřím, že na trávě fungovaly. A její servis je hodně nechytatelný, hlavně na trávě a v hale. Chápu, že Wimbledon vyhrála.

Prozradíte, jaké ještě máte plány do konce sezony?

S největší pravděpodobností odletím do San Diega, které je příští týden, a pak budu hrát ještě tisícovku v Mexiku. Samozřejmě když zdraví dovolí, nevím, jak se budu cítit. Ale tyhle dva turnaje bych chtěla odehrát.

Namotivuje vás turnaj v Ostravě, kde jste porazila Badosaovou a hrála vyrovnaně s Rybakinovou, do posledních týdnů tenisového roku?

Doufám, že ano, ale hlavní bude, abych vydržela zdravá. Poletím daleko, navíc se bude hrát venku a v horku... Zatím si nedokážu představit, jak to po zápasech v hale a dlouhé cestě bude vypadat, ale rozhodla jsem se to odehrát, takže to zkusím.

Takže máte ještě chuť?

Závěr sezony je vždycky obecně náročnější, psychicky i fyzicky, do toho ještě ta nemoc... Pro turnaj v Ostravě jsem vzala volnou kartu, původně jsem ho neplánovala, ale je to lepší než trénovat doma. Bylo to fajn, jsem ráda, že jsem si tu mohla zahrát, představit se fanouškům, kteří byli skvělí. A těším se i do Mexika, ještě nikdy jsem tam nehrála, tak aspoň uvidím něco nového. A tamní tisícovka bude velký turnaj.

A listopadový Pohár Billie Jean Kingové hrát budete?

Nebudu a velké dilema jsem s rozhodováním neměla. Je to až za dlouho a jelikož končím po Mexiku, tak program není úplně dobrý na to, abych hrála ještě týmovou soutěž. Takže bych si chtěla spíš odpočinout a připravit se na další sezonu.