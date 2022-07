Kvitová: Mám zánět v zápěstí, hrála jsem pod prášky, viklala se mi raketa

Když odcházela z nádherné zelené scény, vyprovázel ji vřelý potlesk. Vstali i hosté trůnící v Královské lóži. Mávala a poslala polibek.

Čtvrtá nasazená Badosaová pak v bezprostředním rozhovoru líčila, jakým vzorem a inspirací pro ni Kvitová je.

„Když jsem v roce 2014 přijela poprvé do Wimbledonu, viděla jsem ji ve finále získat titul. Petra je šampionka, legenda.“

Wimbledon 2022 příloha iDNES.cz

Česká levačka po triumfu na podniku v Eastbourne zvládla v All England Clubu dvě kola, ve třetím narazila.

Po znamenitém startu a časném brejku, víc kazila, zápolila s větrem. Ačkoliv si vytvořila řadu příležitostí, servis už sokyni nevzala.

Na returnu jste proměnila jedinou z 11 příležitostí. Proč?

Tahle statistika je samozřejmě důležitá. Musím říct, že ona dobře podává. První servis jí lítá docela rychle, má dost variant. Mně se bohužel nepodařilo dostat ji v rozhodujících momentech na příjmu pod tlak.

Jak důležité bylo v utkání vaše podání za stavu 5:4 a 30-30?

Kdybych vyhrála set, mohl být zápas úplně jinačí, takže mě mrzí, že jsem ten game nedotáhla. Ale už předtím jsem na servisu kolikrát tahala za kratší konec, takže se to tak prostě sešlo. Ona od prvního brejku začala líp returnovat, tlačila mě. I když jsem podala dobře, ona většinou dostala míč zpátky.

Jaké podmínky vládly na dvorci?

Hodně foukalo, což bylo docela náročné, ale mohla jsem první set dotáhnout, o tom žádná. Stejně tak jsem mohla urvat tie break ve druhém. Chyběl mi kousek.

Jak jste se v žáru bitvy cítila?

Teď jsem určitě unavená, ale na kurtu jsem byla v pohodě. Snažila jsem se hecovat a zahřívat. Pohyb nebyl úplně ideální, což bylo i větrem, který balony sfoukával. Musím říct, že jsem si mač užila. Byl super. Perfektní. Hlediště se zaplnilo. Mám hezký zážitek.

Co vám letělo hlavou po ztrátě první sady?

Vydržet! Zůstat ve hře až do konce. Podržet si servis a počkat si na šance. Nějaké přišly, jenže já je neproměnila. Nemyslím si, že bych zahrála něco extra špatně. Snažila jsem se udržet krok, ona pořád vedla a já byla pod větším tlakem. Tie break jsem mohla zvládnout lépe, jenže ona mi v něm odskočila a pak už to bylo náročnější.

Petra Kvitová ve třetím kole tenisového Wimbledonu.

Podle statistik měly v průběhu turnaje údery Petry Kvitové a Pauly Badosaové vyšší průměrnou rychlost než rány mužů. Pod jakou palbou jste dnes byla?

Mně nepřišlo, že by Badosa hrála nějak extra rychle. Ale možná ji taky ovlivnil vítr. Když jsme spolu trénovaly v Eastbourne, zdálo se mi, že do míčů šla agresivněji. Já jsem tady taky udělala pár chyb, když mi balon s větrem uletěl do autu. To by se mi v mém věku a s mými zkušenostmi stávat nemělo.

Ve Wimbledonu jste tajila zdravotní potíže. Můžete o nich teď promluvit?

Před Eastbourne mi zase nateklo zápěstí, udělal se mi v něm zánět. Beru léky už asi čtrnáct dní, což je teda pecka. Není to nic příjemného.

Může váš problém přinést nějaké neblahé následky?

Já jsem to úplně neřešila. Byla jsem ve spojení s panem profesorem Kolářem. Říkal, že se stav ruky nemůže nějak extra zhoršit. S bolestí a otokem jsem hrála celé Eastbourne a celý Wimbledon. Řekla jsem si, že potíže nějak překonám.

Petra Kvitová servíruje v zápase třetího kola Wimbledonu.

Musela jste brát prášky proti bolesti?

Ano. Někdy jsem možná ruku neměla tak silnou, jak bych chtěla. Viklala se mi raketa, na což ale jsem od operace pořezaných prstů a dlaně zvyklá. Takže mě to nepřekvapilo. Ale štvalo, to jo.

Napadlo vás přeskočit generálku v Eastbourne?

Kdybych ji vynechala, byla by to katastrofa. Na trávě jsem nechtěla vynechat nic. Kdyby mě na kurtu přepadla silnější bolest, tak bych zápas ukončila. Ale vydržela jsem.

Na milované trávě jste získala svou 29. trofej. Natáhla jste šňůru sedmi vítězství. Může vás úspěch povzbudit do zbytku sezony?

Tráva byla fajn. Titul se počítá. Jen škoda, že těch sedm vítězných zápasů za sebou nebylo někde jinde (na grandslamu). Ani v Londýně jsem nehrála nějakou tužku, až na první set prvního zápasu.

Napadá vás někdy otázka, kolik ještě v kariéře zvládnete Wimbledonů?

Takhle hodně dopředu nepřemýšlím. Jsem ráda, že jsem se letos vůbec mohla zúčastnit. Mám Wimbledon hrozně ráda. Na centrkurtu jsem si dneska vzpomněla na bitvu s Venus (Williamsovou) ve třetím kole v roce 2014. Taky byla hrozně těsná a těžká. Ta myšlenka mě hnala dopředu k tie breaku.

Dobrá, tak sejdeme se tu za rok?

Jestli přijedete. (směje se)

Jak vypadá váš výhled do zbytku sezony?

Mám starosti o zápěstí, protože mi v poslední době nateklo už potřetí nebo počtvrté, což je docela otrava. Ani ty léky nejsou pro tělo nějaký zázrak. Nevím, jak dlouho se zánět bude hojit a co se s ním bude muset dělat. Na raketu teď určitě pár dnů nebo spíš týdnů nesáhnu. Uvidíme, až se doma potkám s doktory.

Co pomáhá? Klid?

Ano, většinou právě klid. Léčba zabírá na zánět, ale aby úplně odešel, nesmím hrát tenis. Ruka normálně funguje, všechno unesu. Ale dneska jsem se rozehrávala bez prášků a bylo to poznat. Musela jsem si je brát na každé utkání, ale určitě jsem neprohrála kvůli nim.