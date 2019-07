Hrát pod prášky? Nejsem kaskadérka, prohlásila Kvitová

Co předvede dvojnásobná šampionka na své milované tenisové akci? Často naprosto nepředvídatelná Kvitová byla v úterý v All England Clubu ještě méně čitelná než jindy.

Odmašíruje do šatny s bolavou paží už po několika výměnách? Podlehne chorobě? Protrápí se mačem s desítkami napáchaných chyb za set? Nebo vysází míče k lajnám jako ve svých nejlepších chvilkách?

Devětadvacetiletá ranařka příjemně překvapila sebe i své fanoušky. Partii s Uns Džabúrovou z Tuniska zvládla bez zbytečných průtahů a s téměř idylickým výsledkem 6:4, 6:2.

Pomohly vám zdravotní trable zapomenout na trému, jež vás jindy svírala v úvodech grandslamů?

Možná ano. Možná jsem si ten tlak tolik nepřipouštěla. A možná mi prospěl postup do finále Australian Open, kde jsem konečně prolomila sérii nezdarů. Ale nervy jsem cítila stejně.

Kouč Vaněk tvrdil, že byste v žáru bitvy mohla nejvíc natrénovat. Cítíte, že se dostáváte do formy?

Tenhle zápas byl nejlepší trénink, jaký jsem mohla mít. Dva sety se soupeřkou, která na trávě opravdu umí. Snad doháním to, o co jsem v přípravě přišla. Dostala jsem se do rytmu. Sama jsem do hry zapojila nějaké prvky, které mi bleskly hlavou.

Nerušily vás myšlenky na stále ještě ne úplně zahojené zranění?

Samozřejmě jsem měla trošku obavy. Když na mě letěl rychlý první servis, vzpomněla jsem si na trhlinu ve svalu, což není příjemné. Ale věřím, že časem strach zmizí.

Jak se vaše pocity měnily před utkáním, po první výměně, po gamu, po setu?

Udržela jsem pozitivní myšlenky od prvního míče. I když jsem v prvních dvou gamech na příjmu netrefila ani jeden return, zůstala jsem v pohodě. Sama jsem servírovala překvapivě dobře, což mě hodně těšilo.

Co kondice po nemoci? Bez potíží?

Ano. Navečer už nebylo zas takové teplo. Dýchalo se mi dobře.

Jste teď ráda, že jste si navzdory riziku troufla nastoupit?

Jsem. Odvaha se vyplatila. Radila jsem se s doktorem Kebrlem, s profesorem Kolářem, s klukama (trenéry Vaňkem a Vydrou). Posledních pár dnů jsem bolest necítila. Nemůžu vyloučit, že se vrátí, ale zatím je zraněné místo fajn a cítím jen namožené okolní partie.

Vzala jste si pilulky proti bolesti?

Prášky neberu, abych cítila případné píchnutí a hned přestala hrát. Takový kaskadér zase nejsem. Ale poslouchám rady. Ruku mažu, tejpuju, masíruju. Podle potřeby chladím nebo zahřívám. Dělám všechno, co mi může prospět.

S další protivnicí Kristinou Mladenovicovou máte skvostnou bilanci 7-1. Naposled jste jí podlehla před šesti lety. Nejsou statistiky zrádné?

Z mého pohledu určitě. Nehodlám ji podcenit. Mám dojem, že má radši antuku než trávu. Podívám se na náš zápas v Birminghamu před dvěma lety. Co má nového trenéra (Saschu Bajina), její výkonnost stoupá. Počítám, že s ní každopádně budou potíže.