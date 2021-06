Teskné desetileté výročí. Kvitová byla záhy vyhnána z tenisového ráje

Deset let po prvním triumfu. Před diváky, kteří byli do All England Clubu vpuštěni a které v době covidové tolik postrádala. Deštivé odpoledne ustoupilo slunečnému podvečeru. Jenže počasí pouze poskytlo malebnou kulisu jejímu ztroskotání. Rozloučila se hned v úvodním kole. Na centrkurtu podlehla Američance Stephensové 3:6, 4:6, tedy výsledkem, jehož obrácenou verzí v červenci 2011 ve finále porazila Rusku Šarapovovou.

Jen chvílemi připomínala dračici, která kdysi na Wimbledonu udivovala schopností zabíjet míče takřka odkudkoli. Přiznala, že marně hledala zbraň, jež by fungovala.

V první sadě jí napočítali pouhé dva vítězné údery, ve druhé šest. Neposlouchalo ji podání, netrefila například ani jedno eso. Chybovala. Hůř se pohybovala, což ovšem nesváděla na zavázaný kotník, jejž si nešťastně poranila na Roland Garros. Celkově působila jaksi rozladěně, zataženě, malátně.

Stephensová, šampionka US Open 2017, která nedávno na antuce v Paříži vyřadila Karolíny Plíškovou a Muchovou, zahrála solidně.

Leda v polovině druhého setu působila Kvitová, nasazená desítka, jako šelma ve svém revíru. V patrně nejlepší fázi utkání švihala raketou uvolněněji, vysloužila si čtyři brejkboly za stavu 3:6, 3:2 a roztleskala své příznivce na stadionu. „Měla jsem pár šancí, jenže nevyužila jsem je,“ posteskla si. „Ona vůbec nekazila, hrála dlouhé balony, cítila jsem se pod tlakem.“

Američanka z pasti vyklouzla, otočila na 3:5 a po chvíli partii doservírovala, což při mečbolu nemilosrdně potvrdilo jestřábí oko: Lajna! ¨Při odchodu do šatny Kvitová zamávala obecenstvu, poslala vzdušný polibek a trochu se usmála. „Jsou horší věci na světě,“ řekla.



Veselo jí ovšem nebylo. Od svého druhého triumfu na nejprestižnějším turnaji v roce 2014 se v Londýně neprotloukla ani do čtvrtfinále. Wimbledon stále miluje, nicméně z jásavé zahradní slavnosti na okraji velkoměsta se pro ni mění ve festival zmařených nadějí.

Přiletěla přitom z přípravné akce v německém Bad Homburgu, kde postoupila do semifinále a jen pár míčů jí chybělo ke zdolání pozdější šampionky Kerberové.



„Je skvělé, že jsme se po dvou letech vrátili do Wimby. Tohle je kouzelné místo,“ pravila v neděli.

Rýsoval se pěkný příběh opřený o desáté výročí jejího báječného průlomu. Jedenadvacetiletá plavovláska snad každého v branži ohromila neohroženým stylem, gejzírem nechytatelných ran k lajnám.

Leč dosti přísný los a hlavně nepřesvědčivý pondělní výkon Kvitové veškeré konstrukce zboural.

Příliš se nezdržela ve svém tenisovém ráji. A další příležitost na zisk vzácné trofeje je – bohužel – v háji.