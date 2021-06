Láska k Wimbledonu všechno zlé přebije, řekla Kvitová navzdory smutku

Mnozí odborníci ji řadili mezi kandidátky na titul. Sama se chtěla předvést. Jenže její tažení skončilo dřív, než se turnaj pořádně rozjel.

Nevybalila své zbraně. Nevyužila příležitosti, které se objevily. Nepřipomínala šampionku, která v All England Clubu dvakrát triumfovala.

Los se k ní nezachoval příliš galantně, někdejší šampionka US Open v poslední době oprašuje svou dřívější formu.

„Na první kolo je Sloane určitě těžká soupeřka,“ přikývla Kvitová při videokonferenci s českými i zahraničními reportéry. „Přesto jsem si myslela, že mám schopnosti, abych ji porazila. Jenže jsem je ze sebe nedokázala vydolovat. Ona hrála velmi dobře, byla lepší.“

Obvykle v prvních kolech zápolíte s trémou. Jak jste se s ní potýkala tentokrát?

Na začátku mě svazovala. Projevila se, když jsem si po úvodním brejku nepodržela servis. Postupně ze mě ale spadla.

Co kotník, který jste si zranila v Paříži?Zlepšuje se, děkuju za optání. Necítila jsem bolest, což je velmi dobrá zpráva.

Wimbledon je pro vás zvláštní štací. Jak se vypořádáváte s takovou prohrou?

Miluju tohle místo. Láska přebije zklamání i smutek. Jsem ráda, že jsem se sem po dvou letech mohla vrátit. Vím, že se na světě stávají větší neštěstí než jedna porážka. Ona samozřejmě bolí. Ale v životě jsou důležitější věci.

Od roku 2014 se vám v Londýně nedaří. Jen jednou jste postoupila do čtvrtého kola. Tušíte proč?

Že jsem Wimbledon dvakrát vyhrála, je neskutečné. Jenže s tím se pojí i druhá část. Jsem tu pod větším tlakem. Do Wimblasu jsem se taky toužila vrátit po operaci ruky, takže se mi ty časy tady trochu víc připomínají. Ale hlavní je, že dneska proti mě stála těžká soupeřka, která hrála výborně.

V čem vynikala?

Musím říct, že výborně podávala. Nevěděla jsem, že to na trávě tak umí. Jednou jsem tu s ní trénovala a moc se jí nedařilo. Trochu mě dneska překvapila. Nekazila a dobře se pohybovala. Nemohla jsem se dostat ke konečným úderům. K tomu, abych si otevřela kurt. Ona hrála dlouhé míče k základní lajně. Těžko se mi hledalo něco, co by na ni platilo. Taky jsem se hůř hýbala.

Třeba Novak Djokovič v úvodním zápase několikrát spadl. Jak jste se na dvorci cítila vy?

Nic moc. Cítila jsem, že to klouže. Trochu jsem se bála. Tráva mi připadala vyšší. Míč po ní někdy hodně sklouznul, jindy se zase zastavil. Nemohla jsem najít rytmus, který bych potřebovala.

Zdálo se, že vás zrazuje podání. Jak jste s ním byla spokojená?

Nešvihalo mi to, jak bych chtěla. Po zranění jsem nic nenatrénovala a šla rovnou do zápasů. Musela jsem hned podávat naplno a tělo s tím trošku bojovalo. Chyběla mi příprava.

Jak bylo obtížné najít něco, oč byste se mohla opřít?

Hodně. Každý bod byl těžký. Neudělala jsem přímé body z podání. Ani return se mi nejdřív nedařil. Až druhý set byl vyrovnanější.

Za stavu 3:2 jste si v něm vytvořila čtyři brejkboly. Škoda těch příležitostí, že?

Hm. Bohužel jsem dvakrát pokazila return z druhého podání, což se nemělo stát. Mohla jsem se utrhnout do většího vedení. Jenže pak jsem hned servis ztratila... Prostě to dneska nebylo jednoduché.