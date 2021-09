Chyběla mi šťáva, pravila Kvitová. Motivace do dalších sezon je ve hvězdách

Ještě je naděje? Není. Dvojchyba. Konec... Konec zápasu, účinkování na US Open i grandslamové sezony 2021.

V Melbourne podlehla dvojnásobná wimbledonská šampionka Rumunce Cirsteaové ve druhém kole.

V Paříži po prvním mači odstoupila kvůli zranění kotníku, jež utrpěla při odchodu z televizního studia.

ZPRAVODAJSTVÍ Kvitová nestačila na Sakkariovou

V Londýně ztroskotala hned v úvodu, kdy ji vyřadila Američanka Stephensová.

V New Yorku narazila Kvitová na svalnatou řeckou sekernici Sakkariovou ve třetím utkání.

„Není pochyb, že Maria byla lepší. Zasloužila si vyhrát. Nedělala chyby. Výborně podávala,“ prohlásila na tiskovce po partii, která trvala 81 minut.

Jedenatřicetiletá levačka v ní neskonale nabuzené sokyni ani jednou nevzala podání.

„Já se snažila, ale skoro jsem nedostala šanci. V prvním setu jsem měla dva brejkboly, jenže bylo těžké je proměnit.“

V čem vidíte další důvody vyřazení?

Myslím, že jsem neservírovala úplně nejlépe. Zápolila jsem s přechodem slunce a stínu na kurtu. Často jsem míče viděla na poslední chvíli, taky proto jsem asi tolik kazila. Bojovala jsem a v závěru doufala v nějakou další šanci, která bohužel nepřišla.

Proč je tak nepříjemné podání Sakkariové?

Těžko se čte. Ona má nízký nadhoz, rychle švihne. Dávala hodně es, sbírala body z podání, což jí dodávalo klid. Dohrála si to na pohodu.

Scházely vám po nedávné nemoci síly proti skvěle kondičně připravené rivalce?

Hm. Nohy mi nefungovaly, jak bych chtěla nebo potřebovala, což byl klíč ke všemu. Bolely mě, chyběla mi šťáva. Kdybych byla o kousek rychlejší nebo o něco víc v podřepu, líp by se mi švihalo. Přišlo mi, že mi balony moc neletí. Na kurtu jsem byla ta druhá.

Jste spokojená s postupem do třetího kola US Open?

Letos to byl můj nejlepší grandslam. Po všem, čím jsem si prošla v posledních dnech a týdnech, je třetí kolo dobré. Chtěla jsem víc. Nejsem spokojená. Vím, že mám na víc. Budu se dál snažit trénovat a makat, abych byla lepší. Ale nehroutím se, život jde dál.

Jak hodnotíte celou svou dosavadní sezonu?

Není úplně ideální, ale ještě není konec. Vyhrála jsem turnaj v Dauhá, což byl nejzářivější bod. Byla jsem neúspěšná hlavně na grandslamech. Srazilo mě zranění na Roland Garros, ze kterého jsem se dlouho dostávala i psychicky. Je na mně, abych se nesložila. Abych našla energii a motivaci. Abych makala v přípravě a potom to zase spustila.

Jak to chcete dokázat?

Potřebuju si odpočinout a načerpat mentální i fyzické síly. Už nějaký věk mám, musím se soustředit na své tělo a hlavně na hlavu. Je hrozně těžké být každý rok nahoře. Obhajovat body, bojovat s mladými holkami, které jsou nabušené. Nestěžuju si. Vnímám svou pozici taky jako privilegium. Snažím se tomu všemu čelit.

Po vypadnutí na olympiádě v Tokiu jste mluvila o obtížném hledání chutě a síly pro následující měsíce. Našla jste je?

Tokio pro mě byla strašná rána, jedna z nejbolavějších letošních porážek společně s Wimbledonem. Ale myslím, že jsem v Americe předváděla dobrý tenis. Bavilo mě to, měla jsem energii se vším se prát. Bála jsem se, že už ji v sobě nemám. Že mě porážky semlely. Ale cítila jsem se dobře. Něco jsem ze sebe vyždímala.

Co váš výhled ohledně motivace do vzdálenější budoucnosti?

Co se týče dalších sezon nevím, momentálně je to asi ve hvězdách.

US Open příloha iDNES.cz

Jak je náročné čelit opotřebovanosti a držet si radost z tenisu?

Řekla bych, že to je docela těžké. U mě jde hlavně o trénink, který vnímám jako nutnost, potřebu a rutinu. Jsem zápasový typ.

Co vás nejvíc ubíjelo?

Bubliny. A kurty bez diváků. Bez atmosféry, bez energie... I když jsem dneska prohrála, měla jsem radost, že jsou diváci na tribunách, fandí a baví se. Proto hraju. Tenis je krásný, zbožňuju ho. Sama si to buď pokazím, nebo vydřu. Ale hraju taky pro diváky.

Japonka Naomi Ósakaová prohlásila, že nyní z vítězství nemá radost. Že po nich cítí jen úlevu. Chápete ji?

Když vyhraju, vždycky se raduju, i když třeba nejsem se svou hrou úplně spokojená. Na jednu stranu ji chápu, stala se z ní globální hvězda. Nevím, jak se přesně cítí, ale asi na tom není úplně dobře. Na všechno se dá dívat ze dvou stran. Já se snažím hledat pozitivní věci, což ona asi momentálně nedokáže.