První turnaj na antuce a hned titul. Mám velkou radost, jásala Kvitová

„Byla jsem trochu předbalená. Dala jsem rychlou sprchu a svištím do Prahy,“ líčila Kvitová v telefonickém rozhovoru pro české novináře. „Počítala jsem s tím, že dnes pojedu domu,“ zavtipkovala.

V neděli odpoledne Kvitová v kryté Porsche Areně přehrála estonskou tenistku Anett Kontaveitovou 6:3 a 7:6. Jako vůbec první hráčka získala letos druhou trofej.

„Konečně jsem to napotřetí urvala,“ pochvalovala si Kvitová, jež letos naskočila do čtvrtého souboje o titul. Letošní finálovou bilanci tak ve Stuttgartu vyrovnala na 2-2.

O čem ještě česká tenistka mluvila?

O nepřítomnosti trenérů Vaňka a Vydry. „Byla jsem tu sama. Pouze s kamarádkou, kterou později doplnila dcera a manžel. Nakonec to bez kluků (trenérů Jiřího Vaňka a kondičního kouče Davida Vydry) dopadlo dobře. Jela jsem sama, protože se to nabízelo, když je to kousek z Prahy. Kluci určitě fandili u televize. Už se na ně těším.

O druhém letošním triumfu. „Mám velikou radost. Byl to první turnaj na antuce a hned jsem získala titul. I když tady je ten povrch jiný, navíc se hraje v hale. Rozhodně se to ale počítá.“

O průběhu celého turnaje. „Určitě druhý zápas proti Lotyšce Sevastovové byl pro mě nejtěžší. V prvním setu jsem téměř netrefila kurt. Psychicky jsem se s tím musela vypořádat.“

O přípravě na antukovou část sezony. „Absolvovala jsme skvělé dva týdny přípravy a jsem ráda, že jsem to dokázala přenést i do turnaje. Vždy na antuce potřebuju odehrát několik zápasů, abych si na ni zvykla.“

O dalších plánech. „Ve středu už s trenérama odlétám do Madridu, kde příští týden začíná turnaj, který jsem loni vyhrála. Takže tam budu mít hodně práce. Potom následuje Řím a grandslamové Roland Garros.“