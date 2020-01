Petra na ústupu? Ještě ne, říká o Kvitové trenér Vaněk

Jenže tentokrát se drobné bojovnici s kšiltovkou na hlavě podařilo její řádění ztlumit. A poté, co za bezbřehého nadšení obecenstva vydřela první sadu, vyprovodila Kvitovou bez velkých okolků 7:6, 6:2.

Do výsledku se promítla současná forma obou hvězd. Jedna oslnivě září, druhá spíš pomrkává.

Nicméně trenér Jiří Vaněk tvrdí, že za pár měsíců může být nebeská konstelace úplně jiná. „Nemusím být tenisový génius, abych viděl, že rozhodl první set,“ prohlásil chvilku po utkání věcně a vyrovnaně. „Škoda. Pořadatelé si trošku pohráli s nasazením zápasu do programu.“

Zatímco Australanka s ním byla spokojená, Petra by raději volila večerní termín, že?

Ano. Už v minulém kole jí vadilo slunce při nadhozu. Když ztratila servis na 1:2, bylo to v té nejnepříjemnější poloze. Udělala dvě dvojchyby a trochu se po skvělém začátku zastavila. Ale takový je tenis, musíte ho brát se všemi podmínkami.

Následně si Petra vypracovala řadu šancí jít do trháku. Proč se jí je nepodařilo využít?

Pravda, měla jich dost. Vedla 40-0, taky 40-15. Aspoň jednou to tam mělo spadnout. Ale nedá se jí vlastně nic vyčíst. Chodila si pro body, hrála agresivně. Bartyová je teď ve své nejlepší formě, herní i mentální. Výborně se pohybuje. Všechno vrátí zpátky. Když jdete na síť, pošle vám míč se spodní rotací pod nohy. Musíte opravdu mít den, abyste ji umlátil. Petra dala všechno do prvního setu a neuspěla, což se na ní na začátku druhého podepsalo. Nechytila úvod a Ashleigh se dostala do ideální pohody. Pak už bylo těžké vývoj otáčet.

Opravdu podle vás nemohla něco provést lépe? Sama nebyla spokojená s podáním. Říkala, že mohla častěji vyrazit na síť.

Měla docela nízkou úspěšnost prvního podání (56 procent). Udělala nějaké chyby. Za stavu 5:6 jí třeba uletěl forhend dva metry do autu, ale tam se v ní mohla prát odvaha s nervozitou. Domlouvali jsme se, že do brejkbolů půjde naplno. Že nebude čekat, až soupeřka zkazí. Musíme taky uznat sílu vítězky. Vyhrála turnaj v Adelaide, předtím Masters. Vážně teď není snadné ji porazit ani pro ranařky, jako je Petra a Ósakaová.

VIDEO: Kvitová se loučí s Australian Open. Ve čtvrtfinále ji porazila Bartyová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Je teď opravdu nejlepší?

Asi jo. Na okruhu máte typově běžkyně, které skvěle vracejí míče, jako je Halepová, Kerberová nebo Svitolinová. Pak jsou holky jako Ósakaová nebo Karolína (Plíšková), které neskutečně podávají, ale zezadu nejsou tak nebezpečné. Bartyová zkombinovala všechny přednosti.

Australian Open 2020 vše o prvním grandslamu sezony

V čem je výjimečná?

Umí všechno. Když potřebuje, úžasně zaservíruje. Neudělá zbytečnou chybu, nedaruje vám deblíka na brejkbol. Když je nejhůř, nechá vás hrát a čopuje vám balony těsně nad sítí. Výborně se brání a drží holky u základní lajny. Co se týče herního pojetí, připomíná mi chlapy. Nepodělá se. Právem je jedničkou WTA.

Je pech, že na ni Petra narazila už ve čtvrtfinále?

Trochu ano. Pavouk na začátku vypadal pekelně. Většina nejznámějších jmen byla s Péťou v horní půlce. Ta se ale časem vyčistila. Nemůžeme si stěžovat. Kdyby Petra porazila Ash, měla by v semifinále Keninovou, což by byl příznivý los.

Jste spokojen s Petřinou účastí ve čtvrtfinále prvního grandslamu sezony?

Docela jo. Pár věcí jsme změnili – v kondiční přípravě i ve hře – a na slušné výsledky jsme nemuseli čekat dlouho. Semifinále v Brisbane, čtvrtfinále v Melbourne. Ani stopa po zranění, vůbec nic ji nebolelo. Když zůstane zdravá a budeme dál takhle pracovat, výsledky přijdou. Chce to postupovat do čtvrtfinále, z něj občas proklouznout do semifinále, do finále. Vytvářet si šance.

V první půlce minulých dvou sezon válela, jenže pak rychle vadla. Jak chcete poklesu formy a zdravotním potížím tentokrát předejít?

Pokusíme se. Bude jí třicet, její tělo je opotřebovanější. Má nového kondičáka Ivana Trebatického, najali jsme fyzioterapeuta Floriana Zitzelsbergera, aby s ní cestoval po turnajích a staral se oni. Trochu jsem se obával, jak k sobě bude pasovat Petřina pohodářská povaha a německá důslednost, ale zatím všechno klape parádně.

„Domlouvali jsme se, že do brejkbolů půjde naplno. Že nebude čekat, až soupeřka zkazí.“

Upravíte taky turnajový rozpis, aby se neuštvala jako třeba předloni?

Uvidíme. Petra je nevyzpytatelná. Někdy se probudí, vstane a skoro bez tréninku porazí kohokoliv. Jindy se docela pečlivě připravujeme, ona si na sebe naloží velkou porci tlaku a výsledky nepřijdou. Proto není snadné s ní nějak dlouhodobě plánovat. Ale jakmile uvidíme, že je unavená, vezme si pár dní nebo týdnů volno, aby se připravila na největší akce. Musím jí naslouchat a reagovat na její pocity. Někdy jí totiž zápasy prospějí víc než tréninky.

Tvrdíte, že je Petra na dobré cestě. Může se i ve svém věku dál zlepšovat?

Určitě jo. Ona se potřebuje zavřít do své bubliny, ve které podává své nejlepší výkony. Konkurence na WTA Tour se samozřejmě vyvíjí. Holky proti ní teď zkoušejí jinou taktiku. Ale turnaje jsou většinou úplně otevřené. Petra každopádně může stavět na těžkých zápasech s Badosaovou a Sakkariovou, které tady zvládla. Tyhle otočky jsou pro tenistčinu sebedůvěru k nezaplacení. A až příště narazí na nějakou top hráčku, potřebuje na ni vytáhnout svou nejlepší hru.

Se sokyněmi z Top 10 má v posledních 15 duelech neblahou bilanci 4–11. Svědčí to o něčem? Přestaly z ní mít rivalky strach?

Tomu bych nepřikládal nějaký větší význam. Jasně, minulý rok se to sešlo blbě. Od Roland Garros měla zraněnou ruku. Ale vzpomeňte si, že předloni měla s holkami z elitní desítky sedmizápasovou vítěznou šňůru. Potřebuje mít víru ve své údery. Pokud si nepřipustí moc velký tlak, tak to přijde. Ví, že na ty holky má.

Vyzkoušejte kvíz Co všechno víte o Australian Open?

Není už třeba dvojnásobná wimbledonská šampionka ve své kariéře na sestupu?

Ne. Vůbec ne. Když si uvědomíte, co všechno už zažila a čím si prošla. Jak statečně se se vším vypořádala... Vůle jí nechybí. Tady mi hned po zápase proti Ashleigh říkala, že se dál chce rvát o nejcennější tituly. Jestli ještě nějaký získá, bude záležet na různých okolnostech. Já jí každopádně věřím.

„Hned po zápase proti Ashleigh říkala, že se dál chce rvát o nejcennější tituly.“

Cíl tedy zůstává nejvyšší? Trofej z grandslamu?

Jednoznačně. Maria Šarapovová nebo Serena Williamsová se úspěšně vrátily v ještě pokročilejším věku. Petra pořád objíždí docela dost turnajů a skoro všude něco uhrává. Dál dokazuje, že patří mezi nejlepší hráčky na světě. U nich záleží na tom, jak se ten den která z nich vyspí, jak se jim na turnaji poskládá cesta pavoukem. Když se Petře naskytne příležitost, objeví se najednou ve finále grandslamu a pak… Děj se vůle boží.

Může ji série proher s Bartyovou nebo aktuální mizerná statistika s hráčkami Top 10 naštvat a vyburcovat?

To by musela říct sama. Já každopádně vidím, že jí porážky nejsou lhostejné. Vnitřně ji štvou. Vidím, jak se touží zlepšovat, jak teď víc dbá na rozcvičku, je pečlivější na rozehrávce. Prostě chce. A podle mě bude po krůčcích postupovat. Říkám jí, ať zkusí udělat čtvrtfinále na Roland Garros a ono se uvidí. Je lepší jít pomaleji než myslet rovnou na tituly. Ashleigh se teď veze na vlně. Uvidíme, jak dlouho se na ní udrží. Petra zatím bude makat a časem na ni třeba naskočí ona.