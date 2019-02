Kondiční trenér Kvitové: Umí se hecnout, pro tenis má teď ideální váhu

Její trenér David Vydra říká, že klíčový je postupný proces budování kondice, nikoliv drastické zásahy do životosprávy.

„A testy nám ukázaly, že momentálně má Peťa na tenis ideální váhu,“ prohlásil poté, co Kvitová tryskem proletěla první čtyři kola Australian Open.

Do Melbourne se přitom přesunula až těsně před startem turnaje po vítězném finále v Sydney, takže by klidně mohla být unavená.

Jak podle vás Petra fyzicky obstála v devíti zápasech v třinácti dnech?

Dobře. Je začátek sezony, na kterou měla čas se pořádně připravit. Podzimní soustředění v Dubaji se povedlo. Udělali jsme všechno, co jsme naplánovali a co jsme přidali oproti minulosti.

Jak nálož snášela?

Byla spokojená, ráda se hecne. I když toho občas měla plné kecky, nedá to na sobě moc znát…

Přitom ji neprovází pověst fanatičky do tréninku, že?

Ne. Ale to je pohled zvenčí. Nikdo nás nepozoruje zblízka, spousta lidí ani nechce vidět, že Peťa maká. Nepotřebujeme všem okolo předvádět, jak dřeme. Podle mě je lepší, když ji ostatní podceňují a ona jim to pak ukáže na kurtu.

Co všechno jste tedy podnikli na kempu v Dubaji?

Jednou jsem v sedm ráno byl běhat v přístavu a narazil jsem na Jirku Veselého s jeho trenéry. Zjistili jsme, že bydlí kousek od nás, a domluvili se na týmových utkáních. Hráli jsme proti sobě ragby v písku, volejbal, nohejbal… To všechno po našich běžných trénincích. Slušná nadstavba. Vyhecovaná. A ještě jsme si užili spoustu legrace.

Jak po návratu do Prahy obstála Petra v testech?

Podstoupili jsme je ve fakultní nemocnici na Karlově náměstí a oproti předchozímu roku se zlepšila.

V čem?

V metabolickém vytížení, silové vytrvalosti, ventilaci, účinnosti dýchání, síle nebo výbušnosti... Práce na kondici je postupný proces. Tenista se za plného provozu nemůže například v síle dostat za pár měsíců ze sedmdesáti procent na sto. Turnaje jdou rychle po sobě, hrozí zranění, tělo potřebuje zátěž vstřebat.

Petra před listopadovým finále Fed Cupu v Praze vypadala pohuble. Zabývali jste se nějak zvlášť úbytkem kilogramů?

V tu dobu za sebou měla dlouhou sezonu, přiletěla z Asie a byla nemocná, takže docela logicky působila unaveně a seschle. Ano, je štíhlejší, než bývala kdysi. S váhou je chvílemi na hraně, ale pracujeme s tou situací a tréninky jí přizpůsobujeme.

Dohlížíte na správnou výživu?

Stravu, stejně jako regeneraci, hlídáme fest. Závodní auto taky potřebuje kvalitní palivo.

Takže třeba jí, co jí nechutná?

Dost často. Tak z padesáti procent... I když se jí s Jirkou (koučem Vaňkem) snažíme vyjít vstříc. Ale někdy třeba nemá hlad a musí si dát maso. Nebo by se naopak pořádně najedla, ale může jíst jen lehké věci, protože jsme zrovna na cestách. Tělo nepracuje, tak nepotřebuje moc energie.

Její postava nikdy nebude hora svalů, že?

Ne. Ale o to se ani nesnažíme. Může za pár měsíců naposilovat stehna, každý to uvidí. Jenže bude pak opravdu rychle běhat? Nezraní se? Všechno se opravdu musí dělat postupně.

Dostává se nyní při úderech víc do podřepu?

Ano. Tenistka potřebuje jít do kolen, na což dbáme nejen při kondičním tréninku, ale taky na kurtu. Jirka Vaněk pořád Petře opakuje, že musí dolů k míčům, takže jí to dostane do hlavy.

V poslední době má méně drobných zranění, nebo se mýlím?

To je ono! Zdraví je klíčové. Problémů ubylo. Jenže je pořád na očích. A když ji někdo bude chtít kritizovat, vždycky si něco najde. Kdo chce psa bít… Přitom nikdo nevidí, s čím vším bojuje, jaké má problémy.

Myslíte psychické následky přepadení?

Samozřejmě. Že třeba na Fed Cupu vypadala sklesle, si málokdo spojil s jejím případem, který se loni dostal před soud. Každého něco trápí, ale Peťa je na svou situaci - aspoň za mě - světová jednička.

Tou se mimochodem brzy může stát... Jak vám neobvyklé okolnosti dovolují pracovat při grandslamu?

Vzhledem k jejímu tažení v Sydney a přesunu do Melbourne na poslední chvíli musíme improvizovat. Když se necítila na tenisový trénink, nejela do areálu a odpočívala, dělala zdravotní cvičení a tak. Pak už jsme ale začali normálně chodit do posilovny, aby jí svaly neochably. Práce se udělat musí, nejde jenom ležet.

Vidíte na ní extrémní odhodlání prorazit na letošním Australian Open?

Určitě. Člověka často posouvají porážky, zklamání a nezdary. Peťa jich za poslední roky na grandslamech zažila spoustu. Nenechala se jimi zlomit, makala dál. A třeba teď dozrál čas, aby zase dokázala něco velkého.