Porážka přebolela, být jedničkou cílem není, řekla Kvitová po návratu

„V Praze moc dlouho nezůstanu, brzy odlétám na turnaj do Petrohradu, kde budu hrát a útočit na obhajobu. Jedu tam s kamarádkou, takže to bude turnaj na pohodu. Moc se tam těším. Jsem sice trochu unavená, ale hlavně z cestování. Celé ty tři týdny, co jsem v Austrálii hrála, jsem se ale cítila dobře,“ přiblížila svůj program čerstvě druhá tenistka žebříčku WTA.



Od posunu na první místo ji přitom dělila jediná výhra. Ta finálová nad Japonkou Ósakaovou. „Už jsem k prvnímu místu měla dvakrát blízko. Takže v podvědomí to určitě mám, ale největší můj cíl to není. Jsem ráda, že mi úspěch v Austrálii k posunu v žebříčku pomohl. Spíš se ale soustředím na zlepšování hry a věřím, že v žebříčku se pak odtrénované hodiny odrazí,“ doufá Kvitová.



V únoru k soudu Kvitová podá svědectví 5. a 6. února čeká Petru Kvitovou svědectví u brněnského soudu v případu jejího přepadení v prostějovském bytě z prosince 2016. „Právník Petry Kvitové je od počátku v kontaktu se soudem. S ohledem na Australian Open byl stanoven tento termín, kdy bude jisté, že Petra bude v Česku,“ vysvětlil Karel Tejkal, tiskový mluvčí tenistky. „Petra je připravena odpovědět na všechny otázky a pomoct k spravedlivému rozhodnutí soudu. Navíc soud zvažuje naši žádost, aby Petra vypovídala mimo soudní síň,“ dodal Tejkal.

Před dvěma dny byla v melbournském finále velmi blízko vítězství a zisku třetí grandslamového titulu v kariéře. Proti Ósakaové odvrátila tři mečboly a vynutila si třetí set, v něm ale na tvrdě hrající soupeřku nestačila.



„Po porážce to nebylo úplně nejveselejší,“ prozradila Kvitová. „Už to ale trošku přebolelo a pozitivní věci převažují. Tyhle dvě trofeje mluví za vše,“ dodala česká tenistka a ukázala pohár pro vítězku turnaje v Sydney a talíř pro druhou ženu Australian Open.



„Mám na čem stavět a beru to hodně pozitivně. Kdyby mi to někdo řekl před odletem, tak bych to brala všema deseti,“ řekla rodačka z Fulneku. Prohraný souboj ji ale stále mrzí. Je si dobře vědoma, že o úspěchu rozhodovalo pár výměn, pár minišancí. „Ósakaová je ale prostě zvládla líp než já. Určitě k poražení byla, ale byla lepší.“



Kvitová loni ukořistila pět turnajových trofejí, na grandslamech ale nepřešla třetí kolo. „Finále je takovou náplastí za loňský rok, který nebyl na grandslamech nejlepší, i když jinak byla sezona výborná. Úspěch na začátku roku je tedy skvělý,“ má radost česká hráčka.



„Petře mohl pomoci náročný program před Australian Open. Předchozí turnaj v Sydney byl totiž strašně hektický - po půlnoci na kurt, po finále hned na kurt... Pak se ani nesoustředila na to, kde hraje a jak hraje,“ zamýšlí se trenér Kvitové Jiří Vaněk.



ROZHOVOR s Petrou Kvitovou po finále v Melbourne

A kde kromě už zmíněného Petrohradu bude chtít česká tenistka na vydařenou australskou misi navázat? „V hledáčku máme turnaje v Dauhá, Dubaji, Indian Wells a Miami, ale záleží, jak tělo vydrží. Takže ani moc neplánujeme,“ usmála se Kvitová.



Nejspíše se ale neobjeví na přelomu dubna a května na Spartě a nebude obhajovat titul na turnaji J&T Banka Prague Open. „Budu mít hodně turnajů, proto (pražský) turnaj momentálně neplánuju,“ vysvětlila.