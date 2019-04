Kvitová: Jsem hrdá, že jsem titul dobyla sama. Ale co s tím porsche?

Počasí v Praze rozhodně nepřipomínalo reklamu na jaro, přesto desítky lidí neváhaly a pod deštníky si počkaly na autogram slečny PK. Nedivte se jim: česká tenistka je ve skvělé formě. Úspěch ve Stuttgartu znamená letošní druhý titul (to nikdy jiný z hráček WTA zatím nesvedl), znovu je světovou dvojkou.

Pro ni ale má čerstvý počin ještě další rozměry.

„Jsem hrdá, že jsem to zvládla sama,“ připomněla Kvitová, že s ní v Německu nebyl nikdo z obvyklé trenérské dvojice Jiří Vaněk, David Vydra. „V Sydney jsme to takhle udělali cíleně, protože na grandslamu pak stejně trenér na kurt nemůže. Teď tam kluci nebyli, s Jirkou jsme si volali před zápasem a říkali si něco o soupeřkách.“

Kdo Kvitovou sleduje, chápe, jakou to pro ni má váhu. Umí povstat ve zdánlivě neřešitelných situacích – i pokazit skvěle rozehrané duely. Když nervy pracují, jsou pro ni uklidňující Vaňkova slova často hřejivým balzámem, kýženou motivací.

V tomto směru překonala samu sebe.

„Hlavně v duelu se Sevastovovou. První set byl strašný, zoufalý, skoro jsem nedala míč do kurtu. Ale zůstala jsem pozitivní a dokázala to otočit,“ raduje se.

A to nejsou všechny „kvitovské“ novinky – v mnohém byl nečekaný i její finálový mač proti Estonce Kontaveitové.

„Odehrála jsem to docela chytře. Věděla jsem, že docela kazí, že si úplně nevěří, proto jsem nechtěla jít do zbytečného rizika,“ překvapila Kvitová. Kolikrát už se ona v kariéře „vyházela“!

„To asi nějaký posun je,“ usmála se. „Měla jsem čistou hlavu. Pracujeme na spoustě aspektů mojí hry a tohle bude jeden z nich. Speciálně na antuce někdy nejde zabít míč z prvního nebo druhého úderu, musím vydržet delší výměny. Nejvíc se to ukázalo v semifinále s Kiki Bertensovou.“

Kvitová prohrála předchozí dvě finále na Australian Open a v Dubaji a přiznává, že do třetice už porážku těsně pod vrcholem zažít nechtěla. „Jsem moc ráda, že jsem zase ovládla jiný turnaj,“ připomíná vítěznou stuttgartskou premiéru.

Ta obnáší i pořádné množství sebedůvěry do dalších duelů na oranžovém povrchu, byť je německá halová antuka specifická.

„Vždycky na antuce chviličku tápu,“ souhlasí. „Možná to ze mě vezme obavy vzhledem k Madridu, kde obhajuju body za výhru. Na betonech jsem měla docela úspěch a jsem ráda, že jsem na to mohla navázat. Snad to takhle půjde dál – vítězstvími a hlavně herní pohodou.“

Jelikož si oproti loňsku naordinovala volnější turnajový program, cítí se Kvitová dle svých slov svěže: „Měla jsem výbornou přípravu a projevilo se to i na turnaji.“

Tam si za triumf vysloužila i nový vůz na případnou příští cestu na trase Stuttgart-Praha – vítězky tradičně od sponzora dostávají porsche.

„Zatím tam zůstalo. Můžu si ho nechat nakonfigurovat tak, jak budu chtít. Ale ještě nevím, co s ním budu dělat. Vždyť do něj nedám žádné bágly!“ bavila se. „A na jiné turnaje se stejně moc řídit nedá. Kdybych chtěla jet autem do Madridu, to abych vyrazila už dneska.“