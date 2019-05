Kvitová se odhlásila z Roland Garros. Trápí mě předloktí, vysvětlila

„Jsem zklamaná, ale musím vzdát svou účast na Roland Garros,“ napsala Kvitová na Twitteru. „V posledních týdnech a dnes v noci mě trápily bolesti levého předlokti. Vyšetření na magnetické rezonanci potvrdilo, že tam mám trhlinu, která by se zápasovou zátěží mohla zhoršit.“



ZPRAVODAJSTVÍ Druhý den Roland Garros

Kvitová se měla na kurtu objevit po poledni, kdy ve druhém zápase na dvorci Suzanne Lenglenové měla soupeřit s Rumunkou Cirsteaovou. Turnajovou šestku v pavouku turnaje tak nahradí Slovinka Kaja Juvanová, poražená kvalifikantka.

„Před dvěma lety jsem tady prožila velmi emotivní návrat. Jsem opravdu velmi smutná, že tu letos nenastoupím. Už se ale nemůžu dočkat, až se za rok vrátím,“ vzkázala dvojnásobná wimbledonská šampionka.



Právě v Paříži totiž v roce 2017 předvedla senzační comeback: půl roku poté, co ji v jejím bytě v Prostějově na levé ruce těžce pořezal útočník, se vzepřela prognózám a bleskově naskočila už na antukovém grandslamu.

„Od té doby se naštěstí všechno změnilo,“ vzpomínala v pátek na tiskové konferenci.



Zároveň pro ni areál pojmenovaný po Rolandu Garrosovi herně moc šťastný není. Při návratu prošla do 2. kola, loni ji už ve 3. kole vyřadila Kontaveitová. A letos do turnaje nezasáhne vůbec. Což je škoda, neboť do vitríny už přidala antukový triumf ve Stuttgartu a v kalendářním žebříčku WTA je první...

Z předchozího turnaje v Římě se přitom Kvitová odhlásila oficiálně kvůli bolestem v lýtku. „Cítím se dobře,“ říkala v Paříži ještě v pátek, jenže o tři dny později se ukázalo, že potíže s lýtkem nebyly jedinou překážkou.

Pro ženský pavouk tak Roland Garros 2019 začalo pořádně zostra: hned v neděli vypadla turnajová pětka Angelique Kerberová a o den později se loučí i tenistka číslo 6. Jenže nikoli vinou výkonů soupeřky.