Bez trenéra. Kvitová si na grandslamu musí poradit sama. A jde to

Zatímco na akcích WTA Tour si slečny a paní jednou za set smějí pozvat na dvorec kouče na konzultaci, na grandslamech jsou porady zakázané.

I proto si Kvitová při zápasech na předchozím podniku v Sydney nevolala trenéra Jiřího Vaňka, třebaže se jí zrovna nedařilo.

Kritické momenty při partiích na Australian Open dosud zvládá znamenitě. Kdykoliv se její převaha nad soupeřkami zmenšuje, vytáhne povedený úder.

„Jsem vážně moc spokojená,“ pronesla po triumfu 6:2, 6:1 nad sedmnáctiletou Anisimovovou. „Přece jen narazit na tak mladou holku, se kterou jsem naposledy prohrála, není nic příjemného. Zvládla jsem to psychicky skvěle, hodně mi pomohl povedený začátek.“

Co pro vás znamená, že jste první podání trefovala s extrémně vysokou úspěšností 86 procent? Překvapujete sama sebe?

To číslo pro mě překvapivé je. Na kurtu nevnímám, kolik dávám prvních nebo druhých servisů. Spíš mi utkví v paměti, pokud spáchám dvojchybu. Mezi sety se radši ani nedívám na tabuli, kde statistiky ukazují. Koukej někam jinam, ať se nerozptyluješ, říkám si.

Zvažujete v žáru bitvy, zda je lepší se pokoušet o eso, nebo raději takticky rozvinout výměnu?

Na Amandu nejvíc platily „zatáčky“ ven z kurtu. A když fungují, tak proč od nich utíkat? Buď kazila returny, nebo jsem po nich měla převahu. Většinou je důležitější dobré umístění.

Nač jste se před sezonou nejvíc zaměřili v tenisové přípravě? Co se vám nejvíc daří využívat v utkáních?

Třeba takové ty přestřelky zvládám asi i díky kondici lépe než dříve. Nahranější míče zakončuju snáz než předtím. I když to není snadné, snažím se občas zařadit čop nebo kraťas. A samozřejmě jsme hodně pracovali na podání i na returnu.

Už na předchozím turnaji v Sydney, kde jste získala titul, jste si z lóže nezvala kouče. Byla to příprava na Melbourne?

Ano. Jirkova pomoc v zápasech je samozřejmě někdy nevyhnutelná a přínosná, ale tady to nejde, takže jsme na grandslamový model najeli už v Sydney. Stejně jsem na kurtu sama a musím pracovat s emocemi a taktikou.

Stejně jako ve finále v Sydney se nyní střetnete s domácí Ashleigh Bartyovou, která v Laver Areně vyřadila Mariu Šarapovovou. Co to pro vás znamená?

Ráda mění rytmus, rozebírá soupeřku. Hraje čopy, kraťasy, hodně volejů. Často podává s kickem (horní rotací). Každopádně to bude dřina.

Co vám v Melbourne dodává pohodu?

Párkrát jsem se prošla po městě. Když mám volný den, nejezdíme z hotelu do areálu. Abych se odreagovala, koukám se na internetu na seriál Ordinace v růžové zahradě. Občas si v televizi pustím některý z mužských zápasů, abych se něčemu přiučila. Jen k nakupování jsem se ještě nedostala. V tomhle ohledu na sebe nejsem moc pyšná. (směje se)