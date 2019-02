Body a propočty. Kudy na trůn? Kvitová by mohla mít šanci v březnu

Dvakrát už se mohla na Australian Open stát světovou jedničkou: v roce 2012 prohrála semifinále proti Marii Šarapovové, nyní v neděli finále s Naomi Ósakaovou.

„Už jsem k tomu měla blízko,“ řekla v pondělí na tiskové konferenci. „Někde v podvědomí to je, ale momentálně nejde o můj největší cíl. Upínám se víc na to, abych zlepšila svoji hru. V žebříčku se to pak promítne.“

Pořadí WTA totiž představuje sportovní perpetuum mobile: nikdy se nezastaví. I proto se Kvitová ve vlasti jen otočila a zamířila do města na řece Něvě. V Petrohradu obhajuje 470 bodů za loňské vítězství, od 11. února zase plánuje naskočit v Dauhá; také v Kataru loni slavila, což jí vyneslo 900 bodů.

Nejspíš i proto v Praze ohledně programu pronesla: „Radši moc neplánuju.“ Scénářů je totiž spousta.

Pokud by jí turnaje v Petrohradu a Dauhá vyloženě nevyšly, současné druhé místo v žebříčku neudrží.

Pokud by naopak na obou místech zaválela tak jako v roce 2018, může relativně brzy přijít šance ve stylu „do třetice všeho dobrého“.

Jak zastavit tenisový šinkanzen

Kvitová prozradila, že z Kataru se plánuje přesunout do blízké Dubaje a pak naskočit do královských jarních akcí na amerických betonech: v Indian Wells a v Miami.

První turnaj loni vyhrála právě Naomi Ósakaová, obhajuje tak rovnou tisícovku bodů. Jsou to pouze propočty a teorie, do nichž může promluvit forma, zdraví, únava. Ale právě tady by Kvitová případně na trůn zaútočit mohla. Bude to rozhodně mít těžké, o tom žádná.

I pokud by sama válela na maximum, pořád bude muset zastavit japonský tenisový šinkanzen.

Slečna Naomi se totiž řítí vpřed opravdu bláznivou rychlostí.

„Mým dalším cílem by asi mělo být vyhrát každý turnaj, na němž nastoupím,“ řekla Ósakaová po titulu z Melbourne. „Chci zase uspět v Indian Wells a pak nastoupit v Miami. Kdo ovládne tyhle dvě akce za sebou, je nejlepší na světě. A já teď cítím vítr v zádech.“

Téměř každá tenistka dává před pozicí jedničky přednost vyhranému grandslamu. Už proto, že jde o spojené nádoby. V Melbourne, Paříži, Londýně a New Yorku se princip „vítěz bere vše“ promítá i do bodové distribuce. Za triumf je 2000 bodů - tedy totéž, co za Ósakaovou zmíněný americký betonový double.

Finalistky dvouhry žen Australian Open pózují s trofejemi. Naomi Ósakaová (vlevo) turnaj vyhrála, Petra Kvitová skončila druhá.

V Indian Wells a v Miami je přitom nutné zvládnout v součtu až 14 utkání (pro nasazené většinou 12), na grandslamu „jen“ sedm.

Anebo jiný pohled. Loni Kvitová ovládla celkem pět turnajů WTA: po Petrohradu a Dauhá uspěla také v Praze (280 bodů), Madridu (1000) a Birminghamu (470). Dohromady na těchto pěti akcích získala 3120 bodů, což je pro žebříček v podstatě totožné jako triumf na jednom grandslamu a finálová účast na dalším (za tu je 1300 bodů).

Díky tomu si „mohla dovolit“ špatnou grandslamovou bilanci a stejně se dostala na Turnaj mistryň.

Účast mezi osmi dlouhodobě nejlepšími bývá mezi tenistkami vysoce ceněná. Bodový kolotoč jim ale nedovoluje vystoupit - a tak Kvitová dva dny po velkém finále už míří do Ruska, kde ve středu zase nastoupí.