V jedné hře 28 výměn? Nekonečný příběh, smála se Kvitová

Obě soupeřky mají v povaze nevypustit jediný míček, náboj celého střetnutí vyzdvihla po utkání i Kvitová.

Češky v akci Středeční vítězné duely tenistek Karolína Plíšková v prvním kole turnaje ve Stuttgartu.

„Zůstala jsem v zápase až do konce, bojovala jsem i v gamech, které jsem nakonec nevyhrála. Maria se také velmi snažila.“

Z vítězství se však po dvouapůlhodinové šichtě radovala Češka.

„Na konci mi hodně pomohl servis, což bylo skvělé. Měly jsme také pěkné výměny,“ lebedila si Kvitová po postupu do čtvrtfinále.

O čem ještě po zápase mluvila?

O dlouhých gamech, třeba o druhém ve třetím setu, který se natáhl na 28 fiftýnů: „Sice jsem všechny nevyhrála, ale byly velmi, velmi velkou výzvou. Připadaly mi jako nekonečný příběh, byly opravdu dlouhé. I když to bylo jen 6:3, 3:6 a 6:3, tak jsme hrály dvě a půl hodiny.“

O usměvavém přístupu k zápasu: „Tenis mě furt baví, což je nejdůležitější věc. Snažím se ho užívat a být uvolněnější. I kdybych prohrála, tak bych byla nadšená z toho, jaká úroveň tenisu to byla.“

O oblíbeném úderu na antuce: „Řekla bych, že to je křižný forhend. Můžu do něj dát víc horní rotace, což normálně nedělám. I jsem trochu doklouzávala, což jsem si také užila.“

O podmínkách ve Stuttgartu, kde v roce 2019 slavila titul: „Ráda hraji vevnitř, zdejší povrch je také celkem rychlý. Zdá se, že když hraji agresivně, tak se to opravdu vyplácí. Turnaj je prostě skvělý, dokonce i v bublině. Sice tu nejsou diváci, ale v obou zápasech jsme obě bojovaly velmi tvrdě a našly jsme v sobě něco víc, což je velmi hezké.“

O bilanci 16:4, kterou má na antuce od roku 2019: „To je skvělé číslo. Sice o tom tolik nepřemýšlím, ale je to určitě dobré pro mou mentální stránku a vědomí, že na antuce můžu hrát dobře. Pracovala jsem na tom se svým týmem a trenérem, takže mě opravdu těší, že to funguje. Byla jsem dvakrát v semifinále Roland Garros, takže na antuce určitě umím hrát, jen záleží na pár věcech, které zkrátka někdy neklapou. Musím na tom dál pracovat, ale zatím je to dobré.“