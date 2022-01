Kvitová: Vím, že sezona bude boj, ale tenis zbožňuju a chci si ho užívat

Dobře věděla, že první zápas po tříměsíční pauze, kterou vyplnila odpočinkem, ale i náročným tréninkem, bude ošemetný.

I když v něm nestačila na houževnatou a skvěle podávající soupeřku, na tiskovce v dobré náladě vyprávěla, že je s předsezonní přípravou spokojená a že chce stále bojovat o přední příčky tenisové říše.

Těšila jste se na první zápas po třech měsících, nebo jste byla nervózní?

Myslím, že jsem byla tak nějak v pohodě, nebyla jsem v nějaké velké míře ani nervózní, ani natěšená. Ale samozřejmě jsem se na zápas po tak dlouhé době těšila. Šla jsem tam docela uvolněně a podle toho to tak i vypadalo. Hrozně dlouho jsme si držely servis a zvládla jsem tie break prvního setu, což je nejpozitivnější na celém zápase. To si vezmu dál.

Projevila se na vás nevyhranost?

Je pravda, že jsem zápas nehrála dlouho, i proto nechci dělat z porážky velkou vědu. Je to začátek a navíc potom, co jsme sem přiletěli, tady bylo strašné vedro. Do toho časový posun, bylo toho strašně moc. Naposledy jsem hrála v říjnu v Indian Wells, ale uletělo to rychle. Sice jsem poslední dny už hrála body s holkama a připravovala se na zápas, ale třeba return mi haproval docela dlouho. Za celý zápas jsem se do něj nedostala.

Na turnaji v Adelaide hrajete poprvé v kariéře, jak na vás působí?

Už jsem tu byla dva roky zpátky, kdy jsem se odhlašovala, takže jsem trochu věděla, do čeho jdu. Ale musím říct, že centrkurt byl dost náročný. Bylo tam hrozné slunce a pak stíny, najednou byla hrozná tma a na třetí set rozsvítili, což bylo zvláštní. Ale jinak je to krásný turnaj, máme docházkovou vzdálenost z hotelu na tenis, je to u vody… Myslím, že každé město v Austrálii je hezké, těšila jsem se sem.

I když vám první zápas nevyšel, jste spokojená s přípravou?

Jsem. Nebyla jsem ani zraněná, tělo celou dobu, co jsem trénovala fyzičku v Dubaji, drželo. Pak jsme i hodně hráli tenis, takže mě trošku bolela ruka, ale nebylo to nic hrozného, že bych musela vynechávat tréninky. Obecně jsem s tím měsícem přípravy spokojená a věřím, že se to potom někdy ukáže.

Jaká tedy máte přání pro 2022?

Asi bych chtěla zůstat zdravá, abych mohla trénovat, a hlavně hrát zápasy, které mám mnohem radši než trénování. A přála bych si, abych si to nějakým způsobem zvládla užít i v téhle době, kdy je hrozně těžké po tolika letech ještě bojovat a rvát se. Vím, že celá sezona bude boj, ale jsem na to připravená a prostě do toho půjdu. Tenis zbožňuju, je to můj život.