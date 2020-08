Kvitová: Na US Open letím. Bude to zvláštní, ale chci mít čisté svědomí

, aktualizováno

Po každé šanci je třeba sáhnout. I po takové, při níž se tenisový grandslam nuceně proměňuje v uzavřenou pevnost. Proto se Petra Kvitová příští týden vydá do Ameriky - aby se vrátila do hry a zkusila uspět na US Open. "Ze začátku jsem o odhlášení trochu uvažovala. Ale pak jsem si řekla, že už jsem ve věku, kdy si nemůžu moc vybírat a vymýšlet," popsala Kvitová.