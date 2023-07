Kvitová a tréma, wimbledonská klasika: Já nevím. Bojím se... A co svatba?

Snad ani jasnovidci ovšem netuší, co nevyzpytatelná dáma v All England Clubu předvede. A neví to ani ona sama, jak přiznala v rozhovoru s českými reportéry.

V Německu jste bez ztráty setu získala kariérní titul číslo 31. Co znamená pro vaši pohodu?

Dodal mi dobrou energii a upevnil mou víru, že můžu hrát s kýmkoliv. Turnaj byl výborně obsazený. Měla jsem těžké soupeřky. Myslím, že jsem taky hrála hezký tenis.

Zase vás tu počítají mezi favoritky. Co vy na to?

Především musím říct, že tady je tráva úplně jiná než v Berlíně nebo v Eastbourne. Pomalejší, hustší. Prostě taková wimbledonská.

Když v turnaji vydržíte do druhého týdne, bude vydupanější a rychlejší, ne?

No, to by bylo fajn. Z Berlína můžu čerpat zdravé sebevědomí. Žádné bum bum a odjezd po prvním kole. Na druhou stranu fakt nemám recept, jak tady hrát dobře.

Přestože tu do hlavní soutěže nastoupíte už popatnácté?

Ne, kdybych nějaký recept znala, tak bych se ho už dávno držela. Každý rok je jiný. Hra se vyvíjí. I proto jsem ráda, že jsem Wimbledon vyhrála dvakrát a ne jen jednou.

Petra Kvitová (dole) při tréninku před startem Wimbledonu.

Od vašeho druhého triumfu v roce 2014 máte na ostatních travnatých turnajích bilanci 26:4 a ve Wimbledonu jen 9:7. Vysvětlují statistiky, jak na vás doléhá atmosféra v All England Clubu?

Já fakt nevím, proč to tak je.

Bojíte se...

... bojím, no! (směje se)

Jen jsme se chtěli zeptat, jestli vás znepokojuje, když vidíte, že se vám daří a že kynou očekávání.

Ano, roste tlak, že bych měla něco uhrát. Je docela náročné být tenistkou. Možná i tenistou. Nevím, jak to chlapi mají.

Padá už na vás tradiční tréma?

Zažila jsem tady nejhezčí i nejhorší chvíle kariéry. Tu směs emocí je těžké zvládat. V hlavě mi víří leccos, takže se snažím co nejvíc odreagovat, nemyslet na tlaky a užívat si tenis. Což je ale hrozně těžké.

Ani pomyšlení na dva tituly z Miami a Berlína vás nepovzbudí?

Teď si říkám, že jedu nad plán. Ale uvidíme v úterý po utkání.

Petra Kvitová s trofejí pro vítězku turnaje v Berlíně.

Na obou akcích jste znamenitě podávala. Cítíte, že vás servis v tréninku náležitě poslouchá?

Hlavně uvidíme, jak bude fungovat v zápase. Hodně ho ovládá hlava. Jak moc jsem vinou nervozity stažená, jak si věřím a nevěřím.

Loni jste si své zdejší představení vcelku pochvalovala. Vybojovala jste dvě výhry, pak jste podlehla po bitvě španělské tenistce Badosaové. Vzpomínáte?

Ano. Už mě taky napadlo, že před rokem to nevypadalo zle. Navíc mám pro první kolo úplně stejnou soupeřku. Myslím, že jsem s ní hrála na tři sety, že jo?

Správně. Partii s Italkou Paoliniovou jste otočila z 0:1 na 2:1.

Super. To jsem si ani nepamatovala. Uvidíme. Ona není travařka, já bych měla být travařka, takže karty jsou rozdané jasně, což někdy není úplně nejlepší.

Před rokem jste tu měla příbuzné. Zase jste si někoho pozvala?

Jo, znovu přijel brácha s rodinou. Pronajali jsme si hezký domeček ve čtvrti Southfields. Anglická klasika. Jsme v něm já, Jirka (kouč a partner Vaněk), kondičák, manažerka Katie... Celkem osm lidí.

Přinášejí milé rozptýlení?

Jo! Snáz se odreaguju. Nebavíme se jenom o tenise. S dětmi se čas tráví příjemněji.

Loni jste se přímo v areálu zasnoubila. Chystáte svatbu?

(laškovně) To byste rád věděl, že? Já nic neprozradím. Je to tajemství.

Líbí se vám obřady třeba na sportovních stadionech?

Pokračujete v kolegově otázce, jo? Zkoušíte to dobře. Já vím, že jsem blondýna, ale...

Takže na centrkurtu se vdávat nechcete?

To mě ani nenapadlo. Mně Wimblas v tenisovém světě úplně stačí.

Koho řadíte mezi favoritky na titul?

Arynu Sabalenkovou a Jelenu Rybakinovou. Vím, že Jelena měla nějaké zdravotní problémy. Asi se necítí nejlépe, ale loňské vítězství jí může dodat sebedůvěru. A Aryna má dobrý servis a hraje rychle.

Petra Kvitová je divoká karta?

Petra Kvitová nikdy nic neví, takže si musíte počkat, jak to s ní dopadne. (směje se)