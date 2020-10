Umím důležité akce, těší Kvitovou. Soustředit se chce na grandslamy

Kvůli pobitému tělu se odhlásila z ­akce v Ostravě a končí sezonu. Byla jiná, divná, náročná. Ale zároveň, čistě tenisově, trochu vzorová.



Jelikož pandemie rozcupovala kalendář WTA, stihla pouze sedm turnajů. Z toho tři grandslamy a na nich uspěla jako už roky ne: semifinále v ­Paříži, čtvrtfinále v Melbourne, osmifinále v New Yorku.

Turnaj v Ostravě Nejvýraznější tenisová akce v Česku za poslední roky: v pondělí díky vládní výjimce v Ostravě odstartuje turnaj WTA s dotací přes 12 milionů korun. Petra Kvitová se odhlásila, nepřijede nakonec ani čerstvá pařížská šampionka Iga Šwiateková - nadále jsou však zapsány Karolína Plíšková, Karolína Muchová, Elina Svitolinová, Aryna Sabalenková nebo Coco Gauffová.



„Za tuto sezonu bych vypíchla jednu věc. I když jsme od března tři měsíce nehrály a moje motivace byla opravdu hodně špatná, odehrála jsem pak dobré grandslamy,“ říká Kvitová. „To je hodně pozitivní. I když nejsem tréninkový typ, zvládla jsem se připravit na důležité akce, což je podstatné pro mě a ­pro budoucnost mého tenisu.“

V nestandardní sezoně si vyzkoušela nové standardy.

Bod jedna: myslet na sebe! Proto se odhlásila z Ostravy, ryze pragmaticky upřednostnila doléčení bolístek a přípravu na další rok.

Bod dva: opatrně s antukou! „Teď jsem před Roland Garros vynechala Řím a jsem ráda. Ukázalo se to jako dobré rozhodnutí,“ pravila. „Nepotřebuju odehrát spoustu zápasů, je to o tréninku a starání se o ­moji ruku. Když bude antuková sezona dlouhá jako obvykle, možná tam nějaké turnaje přidám. Ale budu přemýšlet hodně pečlivě.“

A bod tři: grandslamy nadevše! „Jsem ráda hlavně za to, že jsem se na nich dokázala mentálně zlepšit,“ říká.

Žádné výsledkové jojo: „Nastavila jsem si hlavu jinak. Každé kolo je strašně těžké a favoritky to mají horší, pořád vidíme spoustu překvapení. Proto jsem se snažila donutit makat každý míč. I­ když jsem nehrála úplně dobře, uměla jsem najít cestu, jak se z toho dostat. To je hodně pozitivní.“

Už nepotřebuje opentlit kariéru dalšími úspěchy v Dauhá, Wu-chanu či Sydney. Koncentrace na grandslamy je jasná. Svůj turnajový program bude dávkovat čím dál pečlivěji.

I proto, že čas čím dál tím víc letí.

Kvitové letos bylo - snad dáma promine - třicet, příští rok pak přijde jiné kulaté výročí, deset let od úvodního wimbledonského triumfu. „Je pravda, že jsem na túře docela dlouho,“ usmála se. „Utíká to rychle, ale pořád se těším. A nejvíc zrovna na Wimbledon!“

Tam má velkou šanci každý rok. Ale to i na Australian Open, US­ Open a dle nedávného důkazu také na Roland Garros. Proto počítá s ­­tím, že Vánoce stráví v karanténě na hotelu v Austrálii; tak momentálně znějí podmínky organizátorů, byť se tenistkám snaží dojednat výjimku.

„Uvítám, když se to povede. Ale Austrálie má tak výborná čísla kvůli tomu, že do země nikoho nepouští, takže chápu, že nechtějí dovolit, aby tenisti z celého světa přijeli s covidem a nakazili všechny kolem,“ říká. „Bude to hodně zvláštní, ale takové jsou teď časy. Jsem ráda, že se vůbec hraje.“

A že má zase šanci na nejcennější z titulů. I díky změnám roku 2020.