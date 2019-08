S kým teď hraju? ptala se Kvitová. Kouč odpověděl a ona vyhrkla: Super!

Čerstvou novomanželku Allertovou, která si nedávno vzala přítele Jana Šátrala, brejkla hned ve třetím gamu. Uklidnila se a zaváhala snad jen ve druhé sadě, kdy ztratila vedení 4:2.



Přesto působila docela klidně a její hra byla solidní. Jaký to rozdíl ve srovnání třeba s úvodem Australian Open 2018, s turnajem, který si Kvitová vybavila hned po utkání s Allertovou.

Proč? Protože z něj záhy vypadla po drásavě napínavém mači s Andreou Petkovicovou. A právě s ní se ve čtvrtek střetne v New Yorku.

Na derby jste se netěšila. Jaké bylo hrát s Denisou?

Nikdy to není jednoduché. Na WTA Tour jsme se nikdy nestřetly, ale trénovaly jsme spolu v Praze a taky při Fed Cupu. Známe se velice dobře. Pro mě to bylo první kolo, pro Denisu vlastně čtvrté, protože prošla kvalifikací. Hrála dobře, máme podobné styly. Chtěla mě dostat pod tlak, ale mně se naštěstí dařilo spouštět palbu dřív. Taky mi docela šlo podání, z čehož mám radost.

Co vaše zranění? Jak se právě teď cítíte fyzicky?

Skoro stoprocentně. I když mě ruka občas překvapí.

Musíte ji nějak šetřit?

Nešetřila jsem se v ničem. Nevím, co provede během následujících hodin, protože jsem sem přijela po jediném mači v Cincinnati, po kterém hodně otekla. Ale tady zatím všechno drží dobře.

V dalším kole se utkáte se starou známou Andreou Petkovicovou. Co to pro vás znamená?

Ano, utkaly jsme se mnohokrát. Pamatuju si, jak jsem s ní prohrála na Australian Open, což nebyla žádná paráda. Známe se velice dobře, zkusím se na ni co nejlépe připravit. Obě chceme diktovat tempo. Čekám bitvu.

Vaše bilance s Petkovicovou je vyrovnaná 5:5. Máte na ni spadeno?

Když jsem se ptala Jirky (trenéra Vaňka), s kým hraju, tak mi říkal, že jí mám co vracet. Tak říkám: „A s kým teda hraju?“ On povídá, že s Petkovicovou. A já: „No super!“ Pořád mám v hlavě to Melbourne.

Proč?

Někdy mi v ní zůstanou i nepříjemné věci. Prala jsem se sama se sebou. Odvracela jsem mečbol, otočila skóre a pak prohrála 7:9 ve třetím setu.

8:10...

No vidíte, dokonce. Doufám, že to tentokrát aspoň nebude tak dlouhý zápas. Naštěstí mají na US Open ve třetí sadě tie break.