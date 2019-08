Mé zranění je záhada, říká smutná Kvitová. Radost jí dělají děti a Slavia

Ve zlomových okamžicích, ve kterých při dobrém naladění těla i mysli často vypálí míček k lajně, působila tentokrát poněkud křečovitě. Devětadvacetiletá levačka na Flushing Meadows končí.

„Nejsem nadšená, že opouštím turnaj takhle brzo. Ale jsem jakžtakž zdravá, takže to beru trošku s nadhledem,“ prohlásila.

Dál ji zlobí pošramocené předloktí. Stále neví, jak jej úplně vykurýrovat. A nevylučuje, že po poradě s fyzioterapeutem Pavlem Kolářem vypustí zbývající letošní turnaje.

S Petkovicovou máte nyní bilanci 5:6. V čem je pro vás nepříjemná?

Myslím, že jí moje hra sedí. Dnešní zápas jí vyšel, dobře se pohybovala. Já si vypracovala nějaké šance, ale bohužel jsem je nevyužila. Ve výměnách i gamech mi scházely kousíčky. Den blbec, no. Měla jsem udržet vedení ve druhém setu. Celkově jsem ale nehrála špatně. Ačkoliv mi chybí zápasová praxe, snažila jsem se a bojovala, na což jsem pyšná. Teď hlavně potřebuju být zdravá.

Co vám teď na kurtu nejvíc chybí?

Byla jsem hodně v křeči, nedokázala jsem se úplně uvolnit. Samozřejmě jsou v tenise nervy a na druhé straně nepříjemná soupeřka. Ale ve své pozici bych se s tím měla vyrovnat, i když v poslední době nemám moc nahraných zápasů.

Jak hodnotíte svou účast na letošních grandslamech?

Myslím, že celkově to docela šlo. Mrzí mě, že jsem se musela odhlásit z Roland Garros. Ačkoliv jsem mohla přijít taky o Wimbledon, nakonec jsem na něm postoupila do osmifinále. A nejlepší samozřejmě bylo Melbourne, kde jsem si zahrála finále.

Mohla jste při léčbě úrazu v předloktí něco udělat jinak?

Třeba by mi prospělo, kdybych si vzala ještě jeden týden volna před Wimbledonem. Jenže to by znamenalo, že bych ho musela přeskočit, což by pro mou psychiku byla docela rána. Kdo ví, možná by teď ruka byla úplně v pohodě. Ale necítila jsem v ní bolest, jen mi otékala. Pořád vlastně nevím, co se v ní děje.

Je mrzuté, že nejste ani fit, ani úplně vyřazená?

Hmm, je to něco mezi. Kdyby se mi sval úplně utrhl, tak se léčím a nehraju. Tak trochu tápeme, moje zranění je záhada. Doma každopádně hned půjdu na magnetickou rezonanci a poradím se s profesorem Kolářem. Pak se rozhodnu, jestli pojedu dál v současném režimu, nebo uděláme radikální změnu.

To by znamenalo předčasné ukončení sezony?

Hypoteticky ano. Když to bude dobré pro mé zdraví... Ale neskládám zbraně. Chci bojovat.

Skvostně započatá sezona se vám od května bortí. Teď je před vámi asijská šňůra, která mezi hráčkami není úplně populární. Nepostrádáte chuť na ni vyrazit?

Máte pravdu, že od Paříže se to postupně sesypává, což je záhul na psychiku. Do Asie se nikomu nechce, nejsem výjimka. Obvykle se mi na ní daří, ale zdraví je momentálně přednější.

US Open 2019 Speciální příloha

Čím si zvedáte náladu, když je vám smutno?

Ne že ze mě uděláte alkoholičku! (směje se) Ale občas si dám víno. Červené. Jezdím za rodiči na Moravu, viděla jsem děti od bráchů. To je teď moje největší radost. Mí nejbližší jsou zdraví, což je pro mě moc důležité.

A co fotbalová Slavia, udělala vám radost postupem do Ligy mistrů?

No jasně, dívala jsem se.

Barcelona, Inter, Dortmund. Co říkáte na soupeře ve skupině?

Hustý! To je hodně těžká skupina. Velká výzva. Když budu doma, určitě se půjdu podívat. To si nesmím nechat ujít! Fandila jsem na jaře proti Chelsea a byla to pecka.