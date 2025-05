Kritika? Lepší je nesoudit, reaguje Kvitová. Porážky bere tréninkově, ale vnitřně ji ničí

Dvakrát tu byla v semifinále – poprvé v roce 2012 a podruhé před pěti lety, kdy se kvůli covidové pandemii hrálo netradičně na podzim.

V roce 2017 šlo o její první turnaj po vážném pořezání ruky.

A v neděli si na kurtech u Buloňského lesíka připsala první grandslamový start po roce a tři čtvrtě.

Což sice není příliš dlouhá doba, ale u dvojnásobné wimbledonské šampionky se během tohoto období změnilo mnoho věcí.

Loni v červenci přivedla na svět synka Petra, kterého mimochodem vzala do Paříže s sebou, a tak bylo Roland Garros jejím prvním grandslamem v roli maminky.

Se Švýcarkou Viktorijí Golubicovou sice hned v úvodním kole padla 6:3, 0:6 a 4:6, přesto nepodléhala zklamání.

„Cestování s rodinou je trochu jiné a těžší, ale jsem ráda, že Péťa s námi je a že to zvládáme,“ prohodila při setkání s českými reportéry.

Jen by si sama přála lepší výsledky než jediné vítězství z pěti mačů, ke kterým nastoupila.

Petra Kvitová na turnaji v Madridu.

V neděli uplynuly přesně tři měsíce od momentu, kdy svůj comeback v americkém Austinu spustila, a přestože je ráda, že opět navštěvuje známá místa a lidi, které postrádala, zcela spokojená být nemůže.

„Nějaké zápasy jsem odehrála, ale bohužel ne moc vítězných. Sebevědomí mi určitě chybí,“ připouští.

Zároveň ale opakuje, že nejdůležitější akce teprve přijdou. Vlastně jsou hned za rohem.

„Vrátila jsem se brzo a s cílem, že nejlepší tenis bych chtěla hrát na trávě,“ zdůraznila v Paříži.

První start na zeleném pažitu absolvuje už za dva týdny v Queen’s Clubu, potom vyrazí do Nottinghamu a pak už čeká její milovaný Wimbledon, který v letech 2011 a 2014 opanovala.

Ráda by tam udeřila i letos, až podle výsledku grandslamu v Londýně bude namístě její návrat opravdu hodnotit.

Vždyť sama hlásí: „Všechny zápasy, které jsem zatím odehrála, měly být takové tréninkové.“

I když druhým dechem dodává: „Vnitřně mě samozřejmě trochu ničí, že se to úplně nepodařilo, ale je to pro mě lepší než trénovat. Takže to musím brát z lepší stránky.“

Přestože se proti Golubicové dopustila 45 nevynucených omylů, její výkony vykazují vzestupnou tendenci. Zejména na servisu už netropí tolik dvojchyb jako v předchozích střetnutích.

Před dvaceti dny se poprvé po porodu radovala – v Římě zdolala Rumunku Irinu Beguovou. „Už jsem skoro zapomněla, jaké to je cítit se jako vítězka. Trochu to ze mě spadlo a teď už si připadám líp, jak herně, tak psychicky,“ ohlíží se.

Jenže po premiérovém úspěchu dostala velkou ránu. Před dalším zápasem ji píchlo v achilovce a musela si dát desetidenní pauzu.

Sotva se zvládla zotavit, aby stihla Roland Garros, nicméně výpadek její vystoupení ovlivnil.

A co potřebuje k tomu, aby si na trávě vedla lépe?

Zapracovat na tréninku ve větší intenzitě, jinak prý dokáže věnovat tenisu stejně času jako dřív.

„Jen tělo pořád není v nejlepší kondici. Doufám, že brzo bude, protože od porodu už mám deset měsíců. Nezvednu takovou váhu jako předtím, neodběhám, co jsem běhala... Kvantita a kvalita je jinačí.“

Na tom má podíl i její pokročilejší sportovní věk. Ve 35 byla v Paříži pátou nejstarší účastnicí, navíc si odškrtla šedesátou grandslamovou účast.

Dvakrát slavila trofej, jedno další finále prohrála, čtyřikrát se probila do semifinále, na okruhu WTA posbírala dohromady 31 pohárů...

I proto se někteří fanoušci a experti podivovali, zda má taková šampionka zapotřebí vrátit se a sbírat jednu porážku za druhou.

„Nevím, co na to říct,“ odpovídá. „Kdyby mě to nebavilo, tak tady nejsem. Myslím, že lepší je nesoudit.“